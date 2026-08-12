Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Un colibrí construyó su nido en la manija de una puerta de un hotel en California

El hecho ocurrió en el Ritz-Carlton Rancho Mirage y se conoció por una grabación difundida en TikTok, mientras el establecimiento restringió el acceso afectado para evitar disturbios y resguardar a las crías

Un colibrí construyó su nido en la manija de una puerta del Ritz-Carlton en California

Guardar

Un pequeño colibrí se convirtió en protagonista inesperado en el lujoso Ritz-Carlton Rancho Mirage, en California, al construir su nido en la manija de una de las puertas principales del hotel. Este suceso ocurrió a fines de abril pero recientemente se viralizó en las redes sociales y volvió a ser tendencia y tema de debate.

El episodio motivó una reacción singular por parte del establecimiento: la entrada en cuestión fue cerrada en forma temporal para evitar cualquier alteración en el nido y proteger así al diminuto huésped.

Este gesto de respeto hacia la naturaleza sorprendió tanto a los clientes como al personal, quienes se vieron obligados a modificar sus rutas habituales dentro del resort. Un cartel informativo colocado en el acceso cerrado advertía a los visitantes: “Un colibrí construyó un nido en la manija de esta puerta. Por su seguridad, les pedimos amablemente que utilicen la otra puerta. Gracias por ayudarnos a proteger la fauna local”.

PUBLICIDAD

La decisión del hotel de bloquear una de sus entradas principales a causa del colibrí no solo fue un acto de protección animal, sino que también se ganó la simpatía de quienes valoran la convivencia con la vida silvestre. Lo que normalmente sería motivo de incomodidad en un resort de lujo –el cierre de un acceso principal– se transformó en una anécdota celebrada tanto por huéspedes como por usuarios de redes sociales.

Un colibrí construyó su nido en la manija de una puerta principal del Ritz-Carlton Rancho Mirage, en California (TikTok)
Un colibrí construyó su nido en la manija de una puerta principal del Ritz-Carlton Rancho Mirage, en California (TikTok)

La historia cobró notoriedad gracias a Katelyn Bell, una joven de 23 años originaria de Portland, Oregón, quien se alojó junto a su familia en el resort durante el mes de marzo. Durante una caminata matutina hacia la piscina del hotel, Bell notó el cartel que advertía sobre la presencia del nido y, al acercarse, descubrió al colibrí posado en su pequeño hogar.

PUBLICIDAD

La escena le pareció tan entrañable que decidió grabarla y compartir el video a través de su cuenta de TikTok. El material, que muestra tanto al ave como la medida adoptada por el hotel, rápidamente se viralizó, sumando miles de visualizaciones y comentarios.

Íbamos caminando por allí, creo que íbamos a la piscina esa mañana, y vi un cartel que decía ‘naturaleza en acción’. Y entonces me fijé en el pomo de la puerta, en el nido. Tuve muchísima suerte al volver: [el pájaro] estaba en el nido”, relató Bell.

Para ella, observar de cerca a la pequeña ave fue uno de los momentos más memorables del viaje, especialmente porque su principal motivación al visitar Palm Springs era disfrutar del entorno natural y los oasis de palmeras.

El Ritz-Carlton Rancho Mirage cerró temporalmente una entrada para proteger el nido del colibrí y evitar alteraciones (TikTok)
El Ritz-Carlton Rancho Mirage cerró temporalmente una entrada para proteger el nido del colibrí y evitar alteraciones (TikTok)

El letrero informativo fue solo el primer paso de una acción coordinada para garantizar que el nido permaneciera intacto y que el colibrí pudiera cuidar a sus crías sin ser molestado por el flujo habitual de huéspedes. Además, el hotel pidió expresamente a sus visitantes que colaboraran utilizando otras entradas y evitando la zona resguardada, mostrando un compromiso activo con la conservación de especies autóctonas.

La protección de la vida silvestre en el resort no se circunscribe a un solo ejemplar. Durante su estancia, la propia Katelyn Bell observó varios nidos de colibríes distribuidos en diferentes áreas del hotel. En una ocasión, pudo ver a un colibrí más grande junto a una cría; el personal incluso colocó una cesta especial para ayudar al pichón a instalarse, facilitando la construcción de otro nido.

Estas escenas, lejos de ser excepcionales, forman parte del día a día en la propiedad y representan oportunidades únicas para los huéspedes de interactuar con la naturaleza sin perturbarla.

Al investigar un poco más sobre el tema, Bell descubrió que la presencia de animales y la adaptación de las instalaciones a sus necesidades son prácticas habituales en el Ritz-Carlton Rancho Mirage. Según le explicaron empleados del hotel, existe un miembro del personal dedicado exclusivamente al cuidado y protección de la fauna local.

Esta persona se encarga de supervisar los nidos, evitar que sean dañados y priorizar el bienestar de las especies que eligen el hotel como refugio temporal o permanente. La existencia de un “encargado de la naturaleza” evidencia la política de convivencia y protección ambiental que caracteriza al establecimiento.

El video publicado en TikTok llegó hasta la cuenta oficial del Ritz-Carlton, que respondió en la misma plataforma con un mensaje de bienvenida a todos los visitantes, humanos y alados: “Todos son bienvenidos a crear recuerdos inolvidables“.

Temas Relacionados

CaliforniaRedes socialesTikTokTendenciasColibríEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El “Santo Grial” de Nintendo: hallan 97 cartuchos inéditos de Mario Bros. y logran la primera puntuación perfecta en la historia del NES

Un empaque olvidado fue examinado en Estados Unidos tras permanecer guardado en un depósito durante décadas. Los evaluadores otorgaron el puntaje máximo de conservación a las unidades clásicas, que en breve entrarán a remate

El “Santo Grial” de Nintendo: hallan 97 cartuchos inéditos de Mario Bros. y logran la primera puntuación perfecta en la historia del NES

Cómo es el C-32A, el avión en el que viajó Donald Trump cuando fue protegido de un posible ataque de Irán

El aparato, una versión militar del Boeing 757-200 con contramedidas defensivas y comunicaciones satelitales codificadas, fue el elegido por el equipo de seguridad presidencial para sacar al mandatario de Turquía en secreto

Cómo es el C-32A, el avión en el que viajó Donald Trump cuando fue protegido de un posible ataque de Irán

Un brutal ritual de iniciación en Miami deja dos víctimas graves e involucra a un agente del Servicio Secreto

La causa judicial sostiene que tres hombres sometieron a dos aspirantes a castigos con bastones y objetos de madera durante cuatro noches de abril, en encuentros ligados a una fraternidad del sur de Florida

Un brutal ritual de iniciación en Miami deja dos víctimas graves e involucra a un agente del Servicio Secreto

Miles de personas son evacuadas por tres grandes incendios forestales que avanzan sin control en estos dos estados de EE. UU.

Nevada y California enfrentan una emergencia simultánea por los focos Timber, Bug y Stallion, con carreteras bloqueadas y comunidades bajo alerta

Miles de personas son evacuadas por tres grandes incendios forestales que avanzan sin control en estos dos estados de EE. UU.

Cuáles son las mejores estrategias para administrar las finanzas al iniciar la universidad en Estados Unidos

Especialistas sostienen que arrancar una carrera también exige aprender a usar tarjetas, planificar gastos, reservar dinero para imprevistos y entender de préstamos estudiantiles antes de recibir el diploma

Cuáles son las mejores estrategias para administrar las finanzas al iniciar la universidad en Estados Unidos

TECNO

Bill Gates tiene la fórmula para evitar que los robots reemplacen a los humanos: cobrarles impuestos

Bill Gates tiene la fórmula para evitar que los robots reemplacen a los humanos: cobrarles impuestos

Google le dice adiós al clásico botón “Búsqueda de Google” y ahora dile Hola a todas las opciones de Gemini

5 mitos que existen sobre el uso de una nevera que pueden estar dañando los alimentos

Apple permitirá que compruebes si una foto fue tomada con un iPhone o con IA en iOS 27

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este miércoles

ENTRETENIMIENTO

A 45 años de haberle disparado a Ronald Reagan, John Hinckley Jr. reaparece con un mensaje para Jodie Foster: “Solo le deseo lo mejor”

A 45 años de haberle disparado a Ronald Reagan, John Hinckley Jr. reaparece con un mensaje para Jodie Foster: “Solo le deseo lo mejor”

Mel Gibson reveló los primeros detalles de ‘Arma Mortal 5′: “El guion es mejor que todos los anteriores”

Recibió un disparo en el talón, condujo 24 horas y terminó operado durante un apagón: el drama de un youtuber en Etiopía

La reciente aparición de Jenna Ortega desató alarma en redes sociales por su aspecto físico: “¿Qué diablos está pasando en Hollywood?"

Cate Blanchett reflexionó sobre el liderazgo femenino y la desigualdad salarial: “No somos perfectas, pero estamos bastante cerca”

MUNDO

Tiene 130 años, 163 habitaciones, 700 empleados y fue elegido como el mejor hotel del mundo

Tiene 130 años, 163 habitaciones, 700 empleados y fue elegido como el mejor hotel del mundo

Hachas, velocidad y precisión: así es el histórico concurso de leñadores de Francia

Trump aseguró que Irán no tiene dinero y no puede concretar sus amenazas: “Sólo tiene noticias falsas y 300% de inflación”

Un festival de arte digital iluminó la costa del mar Negro en Bulgaria

La advertencia de economistas: qué oculta la tasa oficial de desocupación del 5% en China