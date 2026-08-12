Un colibrí construyó su nido en la manija de una puerta de un hotel en California

Un colibrí construyó su nido en la manija de una puerta del Ritz-Carlton en California

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Un pequeño colibrí se convirtió en protagonista inesperado en el lujoso Ritz-Carlton Rancho Mirage, en California, al construir su nido en la manija de una de las puertas principales del hotel. Este suceso ocurrió a fines de abril pero recientemente se viralizó en las redes sociales y volvió a ser tendencia y tema de debate.

El episodio motivó una reacción singular por parte del establecimiento: la entrada en cuestión fue cerrada en forma temporal para evitar cualquier alteración en el nido y proteger así al diminuto huésped.

Este gesto de respeto hacia la naturaleza sorprendió tanto a los clientes como al personal, quienes se vieron obligados a modificar sus rutas habituales dentro del resort. Un cartel informativo colocado en el acceso cerrado advertía a los visitantes: “Un colibrí construyó un nido en la manija de esta puerta. Por su seguridad, les pedimos amablemente que utilicen la otra puerta. Gracias por ayudarnos a proteger la fauna local”.

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La decisión del hotel de bloquear una de sus entradas principales a causa del colibrí no solo fue un acto de protección animal, sino que también se ganó la simpatía de quienes valoran la convivencia con la vida silvestre. Lo que normalmente sería motivo de incomodidad en un resort de lujo –el cierre de un acceso principal– se transformó en una anécdota celebrada tanto por huéspedes como por usuarios de redes sociales.

Un colibrí construyó su nido en la manija de una puerta principal del Ritz-Carlton Rancho Mirage, en California (TikTok)

La historia cobró notoriedad gracias a Katelyn Bell, una joven de 23 años originaria de Portland, Oregón, quien se alojó junto a su familia en el resort durante el mes de marzo. Durante una caminata matutina hacia la piscina del hotel, Bell notó el cartel que advertía sobre la presencia del nido y, al acercarse, descubrió al colibrí posado en su pequeño hogar.

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La escena le pareció tan entrañable que decidió grabarla y compartir el video a través de su cuenta de TikTok. El material, que muestra tanto al ave como la medida adoptada por el hotel, rápidamente se viralizó, sumando miles de visualizaciones y comentarios.

“Íbamos caminando por allí, creo que íbamos a la piscina esa mañana, y vi un cartel que decía ‘naturaleza en acción’. Y entonces me fijé en el pomo de la puerta, en el nido. Tuve muchísima suerte al volver: [el pájaro] estaba en el nido”, relató Bell.

Para ella, observar de cerca a la pequeña ave fue uno de los momentos más memorables del viaje, especialmente porque su principal motivación al visitar Palm Springs era disfrutar del entorno natural y los oasis de palmeras.

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El Ritz-Carlton Rancho Mirage cerró temporalmente una entrada para proteger el nido del colibrí y evitar alteraciones (TikTok)

El letrero informativo fue solo el primer paso de una acción coordinada para garantizar que el nido permaneciera intacto y que el colibrí pudiera cuidar a sus crías sin ser molestado por el flujo habitual de huéspedes. Además, el hotel pidió expresamente a sus visitantes que colaboraran utilizando otras entradas y evitando la zona resguardada, mostrando un compromiso activo con la conservación de especies autóctonas.

La protección de la vida silvestre en el resort no se circunscribe a un solo ejemplar. Durante su estancia, la propia Katelyn Bell observó varios nidos de colibríes distribuidos en diferentes áreas del hotel. En una ocasión, pudo ver a un colibrí más grande junto a una cría; el personal incluso colocó una cesta especial para ayudar al pichón a instalarse, facilitando la construcción de otro nido.

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Estas escenas, lejos de ser excepcionales, forman parte del día a día en la propiedad y representan oportunidades únicas para los huéspedes de interactuar con la naturaleza sin perturbarla.

Al investigar un poco más sobre el tema, Bell descubrió que la presencia de animales y la adaptación de las instalaciones a sus necesidades son prácticas habituales en el Ritz-Carlton Rancho Mirage. Según le explicaron empleados del hotel, existe un miembro del personal dedicado exclusivamente al cuidado y protección de la fauna local.

Esta persona se encarga de supervisar los nidos, evitar que sean dañados y priorizar el bienestar de las especies que eligen el hotel como refugio temporal o permanente. La existencia de un “encargado de la naturaleza” evidencia la política de convivencia y protección ambiental que caracteriza al establecimiento.

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El video publicado en TikTok llegó hasta la cuenta oficial del Ritz-Carlton, que respondió en la misma plataforma con un mensaje de bienvenida a todos los visitantes, humanos y alados: “Todos son bienvenidos a crear recuerdos inolvidables“.