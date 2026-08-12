Se reveló el nombre de perro más popular de Estados Unidos

US News & World Report publicó el ranking 2026 de los nombres de perros más populares en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de cómo llamar a una mascota puede parecer una cuestión sencilla, pero en un país donde 56,3 millones de hogares estadounidenses tienen al menos un perro, el nombre que se le otorga a estos animales adquiere una dimensión especial. Recientemente, US News & World Report publicó su esperado ranking anual de los nombres de perros más populares en Estados Unidos, un listado que despierta interés tanto entre nuevos adoptantes como entre quienes buscan entender las tendencias culturales del país.

La publicación de 2026 no solo revela los nombres predilectos a nivel nacional, sino que también detalla variaciones regionales y evidencia la poderosa influencia de la cultura popular en la elección de estos nombres.

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Para la elaboración del ranking, US News & World Report siguió una metodología rigurosa, que se apoyó en el análisis de más de 500.000 puntos de datos. Esta información fue suministrada por un socio externo de la industria de seguros para mascotas y cubre registros realizados desde enero de 2022 hasta junio de 2026.

El objetivo era comprender, a partir de datos verificables, cuáles son los nombres más frecuentes y cómo evolucionan las preferencias de los dueños de perros en todo el territorio estadounidense. Al basarse en registros reales de seguros, la lista logra evitar los sesgos habituales de encuestas en línea o sondeos espontáneos, proporcionando una fotografía precisa del panorama nacional.

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La edición de 2026 del informe consagró a Bella como el nombre de perro más popular de Estados Unidos. Tras algunos años en los que otros nombres ocuparon el primer lugar, Bella recuperó la cima del ranking, desplazando a sus más cercanos competidores. Luna se ubicó en el segundo puesto, seguida de Max, quien había sido líder en años anteriores, especialmente en 2022 y 2025.

Bella volvió al primer puesto como nombre de perro más popular en Estados Unidos, seguida por Luna y Max (Imagen Ilustrativa Infobae)

El top cinco lo completaron Coco y Daisy, con Coco logrando ingresar a este selecto grupo por primera vez desde 2023. La lista completa del top 10 incluyó también a Milo, Buddy, Lucy, Charlie y Lola, conformando un panorama donde predominan tanto nombres clásicos como opciones con tintes internacionales.

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El regreso de Bella al primer puesto tiene un matiz multicultural, ya que su significado —“hermosa” en español e italiano— resuena con una sociedad cada vez más diversa. Luna, por su parte, también aporta ese toque internacional, y su popularidad es una constante en la última década. Max, aunque desplazado al tercer lugar, sigue siendo una elección recurrente y se mantiene entre los favoritos de los estadounidenses.

La distribución de los nombres más populares revela marcadas diferencias regionales. Según la publicación, Bella dominó en 25 estados, entre ellos Florida, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Virginia, consolidándose como una opción transversal en diferentes zonas geográficas. Luna encabezó las preferencias en 12 estados, destacando en lugares como California, Connecticut, Massachusetts y Nueva York, donde la diversidad cultural y la influencia latina parecen jugar un papel relevante.

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Resulta llamativo que algunos estados presenten preferencias muy particulares: en Hawái, el nombre más elegido fue Koa, mientras que en Montana el primer puesto correspondió a Barron. Ambos nombres, pese a su popularidad local, ni siquiera figuran entre los 100 nombres más comunes a nivel nacional, lo que evidencia la existencia de microtendencias regionales.

El informe de nombres de perros se basó en más de 500.000 puntos de datos de seguros para mascotas registrados entre 2022 y 2026 (Pexels)

La influencia de la cultura popular y la televisión en la elección de nombres es innegable. Por ejemplo, el ascenso de Coco hasta el cuarto lugar podría estar vinculado a su presencia en la serie animada infantil Bluey, donde un caniche rosa lleva ese nombre, y a su aparición previa en la serie de 1961 The Donna Reed Show.

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Del mismo modo, Daisy debe parte de su reconocimiento a ser el nombre de la beagle en la primera película de la saga John Wick y de la Shih Tzu en la segunda entrega de La vida secreta de tus mascotas. Estas referencias demuestran cómo los contenidos audiovisuales y los personajes de ficción ejercen una notable influencia en la imaginación de quienes buscan un nombre para su perro.

Sobre la importancia de elegir un nombre adecuado para la mascota, la presidenta y directora ejecutiva del American Kennel Club (AKC), Gina M. DiNardo, reflexionó en 2025 acerca del proceso que siguen las personas al adoptar un perro.

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Según DiNardo, “elegir el nombre de una mascota es una parte muy divertida e importante del proceso de adopción de un perro”. Añadió que “la gente se esfuerza mucho en elegir un nombre que le quede perfecto a su mascota y a menudo dedica mucho tiempo a tomar esa decisión”.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que el nombre elegido refleja tanto el carácter del animal como la personalidad y los afectos de la familia que lo acoge.

En el análisis de tendencias y nombres singulares, el informe de US News & World Report detectó la presencia de opciones poco convencionales. Por ejemplo, nombres relacionados directamente con animales como Bear, Moose o incluso Dog lograron figurar en la lista, con Dog ocupando el puesto número 86.

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Además, el hecho de que Koa y Barron lideren en Hawái y Montana, respectivamente, subraya la riqueza y variedad de preferencias a nivel local. Estas tendencias confirman que, más allá de los nombres recurrentes, existe un espacio para la creatividad y la identidad regional en la elección de cómo llamar a los perros en Estados Unidos.