Hallan muertos a dos adultos y un niña en una guardería de Minnesota

La presencia policial cerca de la guardería donde ocurrieron los asesinatos en Hopkins, Minnesota (AP foto/Mark Vancleave).

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Un episodio de violencia extrema sacudió este miércoles a Hopkins, en Minnesota, cuando la policía halló a dos adultos y una niña muertos en una guardería domiciliaria, después de que un padre llegara al lugar para dejar a su hijo y alertara sobre la escena.

En la vivienda funcionaba Brown Bear Childcare y había otros seis niños, que no sufrieron heridas y fueron reunidos con sus familias, precisó ABC News.

El jefe de la Policía de Hopkins, Brent Johnson, declaró: “No hay peor escenario que este: dejas a tu hijo en un lugar que crees seguro y recibes esa llamada”.

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Al mismo tiempo, aclaró que se piensa que el hecho correspondió a un incidente aislado y que no se identificó amenaza alguna para la comunidad.

La hipótesis inicial de los investigadores

El caso salió a la luz cuando un padre llegó a la guardería para dejar a su hijo y se encontró con la escena dentro de la vivienda. Por consiguiente, se activó la alerta a emergencias y la policía desplegó un operativo.

Los agentes acudieron a la casa situada sobre Tyler Avenue North poco después de las 9 de la mañana. La reconstrucción preliminar apunta a que el hombre habría asesinado primero a la mujer y a la niña, que serían su pareja y la hija de ambos, antes de quitarse la vida.

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No se revelaron las identidades de los fallecidos. Documentos públicos indican que la mujer y el hombre fallecidos tenían 41 años y que la niña tenía 7 años, precisó The Minnesota Star Tribune.

En la guardería había otros seis niños, que no sufrieron heridas y fueron reunidos con sus familias (AP Photo/Carly Danek).

Las autoridades intentan establecer con qué armas se cometieron las muertes y evitaron precisar la causa exacta de los fallecimientos. Aún no está claro si había antecedentes de violencia doméstica en el entorno familiar.

De acuerdo con los registros estatales, la guardería posee licencia desde 2019 y puede recibir hasta 10 niños. Las inspecciones que se realizaron en 2023, 2024 y 2025 confirmaron que cumplía con la normativa, reportó Associated Press.

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La reacción de la policía y de las autoridades

El jefe de la Policía de Hopkins, Brent Johnson, describió lo ocurrido como “una situación horrible y trágica para cualquier comunidad, especialmente aquí en Hopkins, donde no solemos ver este tipo de delitos”.

Luego agregó: “El impacto se siente no solo aquí, sino en todas partes, para todos los padres que tienen un hijo en una guardería o en cualquier lugar donde no tienen control directo sobre él. Es desgarrador”.

Cuando los periodistas le preguntaron en una rueda de prensa sobre la escena del crimen, el jefe respondió: “Este es uno de esos casos que recordarás durante toda tu carrera, si no para siempre”.

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Los registros públicos señalan que los dos adultos tenían 41 años y la niña tenía 7 años (AP Photo/Carly Danek).

Hopkins es una ciudad de unos 20.000 habitantes y se encuentra aproximadamente a 16 kilómetros al oeste de Minneapolis. El alcalde Patrick Hanlon lamentó: “Somos una comunidad pequeña y todos nos conocemos. Aquí no hay extraños, así que todos estamos conmocionados con esta noticia”.

Por su parte, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, calificó lo ocurrido como “trágico y devastador” e informó que el área de asistencia a víctimas estaba preparada para acompañar a las personas afectadas, según Kare 11.

Se prevé que las autoridades den una nueva actualización de la investigación el miércoles por la tarde.