Rob Reiner protagonizó una fuerte discusión con su hijo en una fiesta antes de su muerte

Testigos revelan que Rob y Nick Reiner protagonizaron una fuerte discusión en la fiesta navideña de Conan O'Brien, horas antes del fatal desenlace que sacudió a la familia y al mundo del espectáculo

Fuentes aseguran que Michele y Rob estaban muy preocupados por su hijo Nick, quien continuaba lidiando con una fuerte adicción a las drogas (Instagram/@michelereiner)

La reacción dentro del entorno familiar de los Reiner ante la tragedia ha sido de profunda consternación, según expresaron mediante un comunicado, en el que calificaron la “pérdida repentina” de Rob y Michele como “increíblemente difícil” de sobrellevar. Jake Reiner, hijo de la pareja, figura entre los firmantes de la declaración, en la que la familia aparece visiblemente “desconsolada”.

Con el paso de las horas, han trascendido detalles sobre el contexto previo al crimen. El sábado por la noche, Rob Reiner, su esposa Michele y su hijo Nick participaron en la fiesta navideña organizada por Conan O’Brien. Personas presentes en el evento relataron a TMZ que Rob y Nick protagonizaron una discusión particularmente estruendosa, perceptible para varios de los asistentes al encuentro. Al finalizar el altercado, Rob y Michele abandonaron el lugar, aunque no se ha confirmado si Nick también lo hizo.

El famoso presentador Conan O'Brien fue anfitrión de la fiesta donde los Reiner discutieron REUTERS/Daniel Cole

Fuentes cercanas a la familia dieron a conocer a TMZ que, en los meses previos, Michele había manifestado en su círculo de amistades el sentimiento de absoluta impotencia frente al deterioro de la salud mental y los aparentes problemas de adicción de Nick. La situación habría alcanzado tal punto que, según transmitió Michele, tanto ella como Rob se sentían “al límite”: “Hemos intentado todo”, habría afirmado a conocidos.

El domingo por la tarde, el hallazgo de los cuerpos de Rob, de 78 años, y Michele, de 68, marcó el desenlace más brutal. En la vivienda de Brentwood, en Los Ángeles, ambos se encontraban muertos, presentando heridas de arma blanca en el cuello. Medios han apuntado que Romy Reiner, hija de la pareja, fue quien descubrió la escena y comunicó a los agentes que uno de sus familiares resultaba sospechoso por tratarse de alguien “peligroso”.

Michel Reiner había compartido su desesperación por la situación de Nick (Instagram/@michelereiner)

El lunes por la mañana, la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles informó de la detención de Nick Reiner, de 32 años, bajo cargos de asesinato. Su fianza fue fijada en $4 millones (USD 4.000.000) y permanece recluido en la cárcel de Parker Center, en el centro de la ciudad, según confirmó un portavoz a Page Six.

El historial de Nick muestra una batalla larguísima con las adicciones, que abarca más de la mitad de su vida. Coescribió el guion de la película “Being Charlie”, de corte semiautobiográfico, en la que abordaba sus casi veinte ingresos en distintos centros de rehabilitación. La cinta fue dirigida por su propio padre, Rob.

En declaraciones a Page Six, una persona del entorno cercado relató que Nick “guardaba un resentimiento profundo hacia su padre”, sumido en la insatisfacción por “no ser tan talentoso, prolífico o querido como su papá o su abuelo”. Rob Reiner acumulaba al momento de su muerte noventa créditos como actor, cincuenta y cinco como guionista, treinta y dos como productor y treinta como director, habiendo sido galardonado en numerosas ocasiones. Carl Reiner, padre de Rob y abuelo de Nick, fue a su vez una figura de relieve en el entretenimiento estadounidense durante siete décadas, reconocido como actor, guionista, director y autor.

Al parecer, Nick guardaba un fuerte recelo contra su padre y su abuelo, quienes consiguieron el éxito en Hollywood en contraposición de Nick (Instagram/@michelereiner)

La familia Reiner queda integrada, además, por Tracy Reiner, de 61 años, hija adoptiva de Rob fruto de su primer matrimonio con Penny Marshall. Rob y Michele contrajeron matrimonio en 1989.

