Nuevos detalles de la muerte de Rob y Michele Reiner salen a la luz: Murieron minutos después de ser acuchillados

La causa de muerte de Rob Reiner y Michele Singer finalmente fue confirmada por las autoridades forenses de Los Ángeles. (REUTERS/Aaron P. Bernstein)

Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron nuevos detalles sobre la muerte de Rob Reiner y Michele Singer, a través de los certificados oficiales de defunción.

De acuerdo con los documentos, ambos murieron “minutos” después de sufrir “múltiples lesiones por objeto punzocortante”, descritas como causadas “con cuchillo, por otra persona”. El caso ha sido clasificado formalmente como homicidio.

El director de 78 años y su esposa de 70 años fueron encontrados sin vida el pasado 14 de diciembre en su residencia ubicada en el vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

Según los certificados, Rob fue hallado a las 15:45 hora local y Michele apenas un minuto después, a las 15:46 hora local. Ambos cuerpos fueron posteriormente cremados, y sus restos entregados a su hijo Jake Reiner.

Los restos de Rob Reiner y Michele Singer fueron entregados a su hijo Jake. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

El principal sospechoso del doble asesinato es su hijo Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado horas más tarde y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, con la circunstancia especial de múltiples víctimas.

Nick permanece recluido en el Centro Correccional Twin Towers, donde se espera que comparezca ante el tribunal el próximo 7 de enero.

De acuerdo con reportes judiciales, su defensa anticipa que se declarará no culpable por razón de insanía. En caso de ser condenado, podría enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Los cuerpos de Rob y Michele fueron encontrados por su hija Romy Reiner, luego de que un terapeuta de masajes alertara a la familia al no poder comunicarse con la pareja.

Romy Reiner fue quien descubrió los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer. (Reuters)

La oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó oficialmente que la forma de muerte fue homicidio. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las víctimas presentaban heridas de arma blanca en el cuello.

En medio del avance de la investigación, Jake y Romy Reiner emitieron un comunicado público el 17 de diciembre en el que expresaron el profundo dolor que atraviesa la familia.

“Las palabras no pueden comenzar a describir el dolor inimaginable que experimentamos cada momento del día. La pérdida devastadora de nuestros padres es algo que nadie debería vivir. Queremos que se les recuerde por las personas extraordinarias que fueron”, señalaron.

Los hijos de Rob Reiner y Michele Singer expresaron su dolor por la muerte de sus padres. (Instagram/@michelereiner)

Asimismo, los hermanos también hicieron un llamado al respeto y a la empatía mientras atraviesan este proceso. Pidieron privacidad para poder despedirse de sus padres lejos del ruido mediático y solicitaron que la especulación sea tratada “con compasión y humanidad”.

Días después, ambos agradecieron el apoyo recibido y confirmaron que se realizará un servicio conmemorativo en una fecha aún por definir.

De acuerdo con reportes, Nick Reiner tenía antecedentes de problemas de salud mental y adicciones. Fuentes cercanas indicaron que había sido diagnosticado con esquizofrenia y que, semanas antes de los hechos, sus medicamentos habían sido modificados, lo que habría derivado en un comportamiento errático.

Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes de los asesinatos. (Richard Shotwell/Invision/AP)

La noche previa a los asesinatos, Rob Reiner y Michele Singer asistieron con Nick a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, preocupados por dejarlo solo debido a su conducta inestable.

Durante el evento, Rob y Nick habrían protagonizado una discusión descrita como “grande” y “ruidosa”. El comportamiento de Nick, según una fuente citada por People, estaba “asustando a todos los presentes”.