Entretenimiento

Nuevos detalles de la muerte de Rob y Michele Reiner salen a la luz: Murieron minutos después de ser acuchillados

Las autoridades publicaron el certificado de defunción del matrimonio que señala que fallecieron por múltiples lesiones con arma blanca

Guardar
La causa de muerte de
La causa de muerte de Rob Reiner y Michele Singer finalmente fue confirmada por las autoridades forenses de Los Ángeles. (REUTERS/Aaron P. Bernstein)

Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron nuevos detalles sobre la muerte de Rob Reiner y Michele Singer, a través de los certificados oficiales de defunción.

De acuerdo con los documentos, ambos murieron “minutos” después de sufrir “múltiples lesiones por objeto punzocortante”, descritas como causadas “con cuchillo, por otra persona”. El caso ha sido clasificado formalmente como homicidio.

El director de 78 años y su esposa de 70 años fueron encontrados sin vida el pasado 14 de diciembre en su residencia ubicada en el vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

Según los certificados, Rob fue hallado a las 15:45 hora local y Michele apenas un minuto después, a las 15:46 hora local. Ambos cuerpos fueron posteriormente cremados, y sus restos entregados a su hijo Jake Reiner.

Los restos de Rob Reiner
Los restos de Rob Reiner y Michele Singer fueron entregados a su hijo Jake. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

El principal sospechoso del doble asesinato es su hijo Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado horas más tarde y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, con la circunstancia especial de múltiples víctimas.

Nick permanece recluido en el Centro Correccional Twin Towers, donde se espera que comparezca ante el tribunal el próximo 7 de enero.

De acuerdo con reportes judiciales, su defensa anticipa que se declarará no culpable por razón de insanía. En caso de ser condenado, podría enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Los cuerpos de Rob y Michele fueron encontrados por su hija Romy Reiner, luego de que un terapeuta de masajes alertara a la familia al no poder comunicarse con la pareja.

Romy Reiner fue quien descubrió
Romy Reiner fue quien descubrió los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer. (Reuters)

La oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó oficialmente que la forma de muerte fue homicidio. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las víctimas presentaban heridas de arma blanca en el cuello.

En medio del avance de la investigación, Jake y Romy Reiner emitieron un comunicado público el 17 de diciembre en el que expresaron el profundo dolor que atraviesa la familia.

“Las palabras no pueden comenzar a describir el dolor inimaginable que experimentamos cada momento del día. La pérdida devastadora de nuestros padres es algo que nadie debería vivir. Queremos que se les recuerde por las personas extraordinarias que fueron”, señalaron.

Los hijos de Rob Reiner
Los hijos de Rob Reiner y Michele Singer expresaron su dolor por la muerte de sus padres. (Instagram/@michelereiner)

Asimismo, los hermanos también hicieron un llamado al respeto y a la empatía mientras atraviesan este proceso. Pidieron privacidad para poder despedirse de sus padres lejos del ruido mediático y solicitaron que la especulación sea tratada “con compasión y humanidad”.

Días después, ambos agradecieron el apoyo recibido y confirmaron que se realizará un servicio conmemorativo en una fecha aún por definir.

De acuerdo con reportes, Nick Reiner tenía antecedentes de problemas de salud mental y adicciones. Fuentes cercanas indicaron que había sido diagnosticado con esquizofrenia y que, semanas antes de los hechos, sus medicamentos habían sido modificados, lo que habría derivado en un comportamiento errático.

Nick Reiner fue diagnosticado con
Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes de los asesinatos. (Richard Shotwell/Invision/AP)

La noche previa a los asesinatos, Rob Reiner y Michele Singer asistieron con Nick a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, preocupados por dejarlo solo debido a su conducta inestable.

Durante el evento, Rob y Nick habrían protagonizado una discusión descrita como “grande” y “ruidosa”. El comportamiento de Nick, según una fuente citada por People, estaba “asustando a todos los presentes”.

Temas Relacionados

Rob ReinerMichele SingerasesinatoNick Reinerentretenimiento

Últimas Noticias

Por esta razón, Melora Hardin de ‘The Office’ fue rechazada de ‘Volver al futuro’: “Rompí en llanto”

A los 17 años, Hardin perdió el papel de la novia de Marty McFly cuando contrataron como protagonista a Michael J. Fox

Por esta razón, Melora Hardin

Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”

La artista se vistió nuevamente con el atuendo original que usó para la película navideña

Taylor Momsen recreó el vestuario

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La cantante revela en el episodio final de The End of an Era el mensaje íntimo que su ahora prometido le escribió

La emoción de Taylor Swift

La conmovedora historia de cómo eligen y cuidan a los perros Max en el show navideño de ‘El Grinch’ en Universal Studios

Detrás del personaje más entrañable del espectáculo navideño existe un trabajo que combina rescate animal, entrenamiento especializado y un compromiso permanente con el bienestar canino

La conmovedora historia de cómo

Tylor Chase: cómo una estrella de Nickelodeon terminó viviendo en la calle

Años después de brillar como Martin Qwerly en “Manual de supervivencia escolar de Ned”, el ex actor infantil atraviesa una etapa de dificultades

Tylor Chase: cómo una estrella
DEPORTES
La explosiva relación entre una

La explosiva relación entre una promesa del fútbol americano y una estrella del cine erótico que encendió el debate

Conmoción en el mundo del deporte: encontraron muerto en un hotel al biatleta Sivert Bakken, de 27 años

Fue campeón con Racing y rechazó una oferta de River Plate para jugar con Messi en el Inter Miami

Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

TELESHOW
La sorpresa de Flavio Mendoza

La sorpresa de Flavio Mendoza a su hijo antes de Navidad: “¡Al Polo Norte!”

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

INFOBAE AMÉRICA

La NASA identifica en Marte

La NASA identifica en Marte una roca con posibles huellas de vida microbiana: cuál es el origen de sus extrañas marcas y materiales

El momento en que un camión cisterna cargado con gas licuado explotó y desató el caos en una autopista clave de Italia

PDVSA recurre al almacenamiento flotante ante el bloqueo y la presión de Estados Unidos

Los 20 ebooks más vendidos en BajaLibros en 2025

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada