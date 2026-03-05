Así es la vida en prisión de Nick Reiner tras la muerte de sus padres: aislamiento total y vigilancia constante

Nick Reiner permanece en una unidad de observación mental destinada a detenidos considerados de alto riesgo. (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS)

Nick Reiner permanece recluido en una celda de aislamiento en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility, en el centro de Los Angeles, mientras enfrenta cargos por el asesinato de sus padres ocurrido el 14 de diciembre de 2025.

El acusado está señalado por la fiscalía de haber degollado a su padre, el cineasta Rob Reiner, y a su madre, Michele Reiner. El hombre, de 32 años, compareció en un tribunal la semana pasada, donde se declaró no culpable de los cargos de asesinato.

Durante la audiencia se le vio vestido con una bata marrón utilizada por internos ubicados en unidades de observación mental, un área en la que los detenidos son vigilados de forma constante debido al riesgo de autolesión.

Nick Reiner utiliza una bata para evitar que intente suicidarse. (CHRIS TORRES/REUTERS)

El exalguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, declaró al Daily Mail que los internos involucrados en casos de alto perfil suelen ser colocados en segregación administrativa. Este procedimiento busca evitar que otros reclusos puedan agredirlos o que se produzcan incidentes dentro de la población general.

Villanueva explicó que el acusado llevaba lo que en el sistema penitenciario se denomina una “bata antisuicidio”. Se trata de una prenda diseñada con cierres de velcro que no puede rasgarse fácilmente para fabricar ligaduras.

De acuerdo con el exfuncionario, la indumentaria indica que Reiner se encuentra en una unidad de “observación mental”, donde el personal realiza revisiones obligatorias al menos cada quince minutos durante las 24 horas del día.

Nick Reiner debe estar vigilado las 24 horas del día. (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS)

El sistema de clasificación de la cárcel también contempla categorías especiales para determinados internos. Algunos son catalogados como “K10”, una clasificación aplicada a personas consideradas demasiado peligrosas para convivir incluso con otros reclusos que ya se encuentran en aislamiento.

En estos casos, los internos permanecen solos en sus celdas y su contacto se limita principalmente al personal penitenciario y al equipo médico.

Según fuentes cercanas a la administración de la cárcel citadas por medios estadounidenses, Reiner no ha recibido visitas de familiares ni amigos desde su ingreso. La única persona que habría acudido a verlo es su defensora pública, Kimberly Greene.

Durante su comparecencia judicial más reciente, un miembro de la familia sí estuvo presente en la sala: Annie Reiner, hermana menor de Rob Reiner y tía del acusado.

Ningún familiar de Nick Reiner ha asistido a visitarlo. (Instagram/@michelereiner)

Las condiciones del complejo penitenciario han sido objeto de críticas en años recientes. En 2023, legisladores estadounidenses revisaron la situación del centro tras reportes sobre prácticas y condiciones consideradas deficientes.

Informes previos también han señalado incidentes de agresiones sexuales entre reclusos y personal, según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Fuentes que han pasado por la unidad de salud mental describen el entorno como altamente restrictivo. Los internos permanecen bajo vigilancia constante y, cuando interactúan con personal médico o custodios, lo hacen generalmente esposados.

Nick Reiner tiene limitaciones en la cárcel debido al estatus de su caso. (REUTERS/Aude Guerrucc)

Además de la supervisión continua, los detenidos suelen ser evaluados por psiquiatras y otros profesionales de la salud mental. En muchos casos reciben medicación prescrita para tratar trastornos psiquiátricos.

Asimismo, los alimentos en la prisión no son los mejores, ya que según reveló una fuente al Daily Mail, “la comida no es muy buena, pero así es la comida en la cárcel: mucha carne misteriosa. No tiene sabor, pero al menos no tiene bichos”.

Incluso, el informante comentó que no hay cubiertos de metal porque pueden usarse como arma. Así que solo se usan utensilios de plástico, como una combinación de cuchara y tenedor.

Nick Reiner es obligado a comer con utensilios de plástico para que no se haga daño. (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS)

Cabe destacar que el historial médico del acusado podría convertirse en un elemento relevante dentro del proceso judicial.

Reportes de medios estadounidenses señalaron que Reiner habría cambiado recientemente de tratamiento farmacológico para un presunto trastorno esquizoafectivo aproximadamente un mes antes de los homicidios.