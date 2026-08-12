Cómo el fenómeno de “El Niño” podría aumentar el riesgo de una bacteria mortal que ya provocó al menos cinco muertes en EE. UU.

Estados Unidos alertó por un aumento inusual de infecciones graves por Vibrio vulnificus durante el verano de 2026, con al menos cinco muertes confirmadas en Luisiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias y meteorológicas de Estados Unidos alertaron sobre un aumento inusual de infecciones graves asociadas a la bacteria Vibrio vulnificus durante el verano de 2026. Especialistas advierten que las condiciones ambientales generadas por el fenómeno El Niño, como el incremento de la temperatura superficial marina y cambios en la salinidad costera, pueden favorecer el desarrollo del microorganismo, aunque insisten en que no existe evidencia científica suficiente para establecer una relación causal directa entre El Niño y el alza puntual de casos humanos. El brote afecta especialmente a personas con heridas abiertas o con sistemas inmunodeprimidos, con reportes de al menos cinco muertes confirmadas en Luisiana y casos adicionales bajo investigación en Florida.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó en julio que El Niño continúa fortaleciéndose y que existe un 81% de probabilidad de que el evento alcance una categoría “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026, lo que lo ubicaría entre los más intensos registrados desde 1950. El Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA explicó que estas condiciones pueden modificar las variables ambientales de las costas y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se observa un aumento estacional de la bacteria Vibrio vulnificus desde mayo en el Golfo de México y el litoral atlántico, según publicó Newsweek.

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El repunte de infecciones por Vibrio vulnificus, conocida como la “bacteria come carne”, forma parte de una tendencia de expansión vinculada al calentamiento global y a la variabilidad climática. Investigadores y epidemiólogos consultados por Newsweek y BBC señalan que los cambios en la temperatura y salinidad del agua, provocados por fenómenos meteorológicos y actividades humanas, modifican el hábitat bacteriano y amplían el periodo de exposición para la población. Los expertos insisten en que la incidencia de casos responde a una combinación de factores ambientales y no puede atribuirse sólo a El Niño.

¿Qué es Vibrio vulnificus y cómo se transmite?

Vibrio vulnificus es una bacteria que vive de manera natural en aguas marinas y estuarios, sobre todo cuando la temperatura supera los 20°C (68°F) y la salinidad es intermedia. Según la CDC, la mayor incidencia de infecciones se observa entre mayo y octubre. La transmisión ocurre principalmente por contacto de heridas abiertas con agua contaminada, o por el consumo de mariscos crudos, sobre todo ostras.

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Las personas con enfermedades hepáticas, diabetes, cáncer, VIH, inmunosupresión o antecedentes de intervenciones gástricas presentan mayor riesgo de complicaciones. Según la CDC, “alrededor de uno de cada cinco infectados muere, en ocasiones en tan solo 24 a 48 horas tras el inicio de los síntomas”. Las infecciones pueden requerir intervenciones quirúrgicas mayores, como amputaciones, y cuidados intensivos.

La NOAA advirtió que El Niño se fortalece y que el calentamiento del mar y los cambios de salinidad pueden favorecer la presencia de Vibrio vulnificus en las costas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo puede El Niño influir en la presencia de Vibrio vulnificus?

El fenómeno El Niño consiste en el calentamiento anómalo del océano Pacífico central y oriental, que produce alteraciones meteorológicas globales. Según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, “los años de El Niño pueden asociarse a incrementos de la temperatura superficial del mar y a modificaciones en la salinidad costera, factores que pueden favorecer el hábitat de Vibrio vulnificus”.

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El microbiólogo Craig Baker-Austin del Centro de Ciencias Ambientales, Pesqueras y Acuícolas del Reino Unido, declaró a Newsweek que “El Niño puede aumentar indirectamente el riesgo de infecciones al modificar las condiciones ambientales costeras”. Estudios en el Golfo de México y la Bahía de Chesapeake demostraron que el agua más cálida favorece la proliferación bacteriana, pero los expertos insisten en que no se puede atribuir el aumento de casos exclusivamente a este fenómeno.

El profesor Jaime Martinez-Urtaza, de la Universidad Autónoma de Barcelona, enfatizó a Newsweek que la mayor influencia oceánica de El Niño se manifiesta en la costa del Pacífico, mientras que en el Atlántico y el Golfo los efectos resultarían indirectos y variables. La NOAA y la CDC coinciden en que la relación entre El Niño y los brotes humanos de Vibrio vulnificus es compleja y requiere mayor investigación.

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¿Cuáles son los síntomas de la infección por Vibrio vulnificus?

La infección por Vibrio vulnificus puede provocar fiebre, enrojecimiento, dolor en la zona de la herida, hinchazón, formación de ampollas y necrosis de tejidos. En casos graves, puede desencadenar septicemia y fallo multiorgánico.

Las complicaciones más severas se presentan en personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados. La CDC alerta que “la tasa de mortalidad general es del 20% y puede ser mayor en pacientes de alto riesgo”. Las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata ante síntomas compatibles después de exponerse a agua salobre o al consumir mariscos crudos.

Los expertos señalan que el aumento de casos de Vibrio vulnificus no puede atribuirse solo a El Niño y que responde a una combinación de factores ambientales. (ISCIII/Europa Press)

¿Dónde se reportan más infecciones por Vibrio vulnificus en Estados Unidos?

Las áreas con mayor incidencia se ubican en la costa del Golfo de México, donde confluyen Luisiana, Florida, Texas, Misisipi y Alabama, de acuerdo con la CDC y la NOAA. En el verano de 2026, el Departamento de Salud de Luisiana confirmó cinco muertes y nueve casos graves, mientras que en Florida se notificaron contagios adicionales bajo investigación, según la cobertura de ARA y UNILAD. No existe una cifra consolidada a nivel nacional, ya que algunos casos permanecen en análisis.

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En los últimos años, la bacteria ha llegado al Atlántico medio y noreste, con reportes en Carolina del Norte, Nueva York y Connecticut. Expertos del CDC advierten que el riesgo podría extenderse a otras regiones debido al cambio climático y a la variabilidad de las condiciones ambientales.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para evitar el contagio de Vibrio vulnificus?

La CDC y los departamentos de salud estatales recomiendan:

No ingresar al agua del mar o estuarios con heridas abiertas o cortes recientes.

Cubrir cualquier lesión con apósitos impermeables si se debe entrar al agua.

Evitar el consumo de ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos.

Lavar de inmediato con agua y jabón cualquier herida expuesta al mar o ríos costeros.

Consultar rápidamente a un médico ante síntomas como dolor, enrojecimiento, fiebre o inflamación tras la exposición.

La vigilancia de síntomas y la atención médica oportuna son claves para reducir el riesgo de complicaciones graves.

La CDC y las autoridades sanitarias recomiendan evitar el agua del mar con heridas abiertas, no consumir ostras crudas y reforzar la vigilancia durante la temporada cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones han adoptado las autoridades ante el aumento de casos?

El Departamento de Salud de Luisiana emitió alertas preventivas y reforzó la vigilancia epidemiológica en colaboración con la CDC y la NOAA. Las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones durante la temporada cálida y en zonas de mayor riesgo, según lo informado por Newsweek.

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La coordinación entre agencias estatales y federales permite adaptar las estrategias de prevención y respuesta conforme evolucionan las condiciones ambientales. Las recomendaciones y advertencias se actualizan en función de los datos epidemiológicos y meteorológicos disponibles.

¿Qué deben saber residentes y turistas sobre el riesgo de Vibrio vulnificus?

Dada la persistencia de El Niño y el aumento de la temperatura superficial del mar, las autoridades sanitarias recomiendan mantener la vigilancia y adoptar medidas preventivas en las costas del Golfo y del Atlántico durante el verano de 2026. Las personas con enfermedades crónicas o heridas abiertas constituyen el grupo más vulnerable.

El seguimiento de los síntomas y la información actualizada de fuentes oficiales son herramientas fundamentales para proteger la salud pública. La situación podría variar a medida que evolucionen las condiciones climáticas y se disponga de nuevos datos sobre la incidencia de la bacteria.

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