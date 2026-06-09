Estados Unidos

El hijo de Rob Reiner pidió usar la herencia de sus padres para defenderse en el juicio por el asesinato de ellos

La presentación ante el tribunal del condado de Los Ángeles sostiene que necesita fondos para afrontar la causa donde se lo acusa por ambos homicidios y cubrir gastos básicos mientras permanece detenido

Guardar
Nick Reiner pidió a un tribunal de Los Ángeles acceso al dinero de un fideicomiso para financiar su defensa penal y cubrir gastos básicos en la cárcel (REUTERS)
Nick Reiner pidió a un tribunal de Los Ángeles acceso al dinero de un fideicomiso para financiar su defensa penal y cubrir gastos básicos en la cárcel (REUTERS)

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, pidió ante un tribunal del condado de Los Ángeles el acceso al dinero de un fideicomiso que sus padres crearon para él, con el argumento de que necesita esos fondos para financiar su defensa en la causa en la que está acusado de haberlos matado y para cubrir gastos básicos mientras permanece encarcelado, según la petición judicial citada por Associated Press.

La presentación sostiene que el fideicomiso tiene al menos USD 1,5 millones en activos y que ese dinero debía entregarse por etapas: la mitad cuando cumpliera 30 años y el resto a los 35, de acuerdo con la petición. Según ese escrito, Nick Reiner tiene 32 años y no recibió la “porción que le correspondía hace dos años”.

PUBLICIDAD

La solicitud fue presentada el lunes por los abogados civiles de Reiner ante una corte del condado de Los Ángeles. El escrito afirma que los administradores del fondo le negaron el acceso “sin justificación legal” y que debe recibir ahora recursos que, según su planteo, ya le pertenecen.

“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió no están en discusión en este litigio sobre el fideicomiso”, manifestó la petición citada por Associated Press. El mismo documento agregó: “Como cualquier persona acusada de un delito, Nick es presumido inocente y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen”.

PUBLICIDAD

Rob Reiner y Michele Singer
El escrito señala que Rob Reiner y Michele Singer Reiner crearon fideicomisos separados para cada uno de sus hijos, al margen del fideicomiso familiar (REUTERS/Aaron P. Bernstein)

El fideicomiso preveía pagos a los 30 y 35 años

Según la petición, Rob Reiner y Michele Singer Reiner crearon fideicomisos individuales más pequeños para cada uno de sus hijos, separados del fideicomiso familiar más amplio, que no forma parte de esta disputa. Ante esto, NBC News informó que el plan patrimonial contemplaba un fideicomiso independiente para cada uno de los tres hijos del matrimonio.

El documento sostiene que el fideicomiso de Nick Reiner fue creado en 1993 y contenía “instrucciones inequívocas” para que recibiera la mitad del dinero al cumplir 30 años y el resto al llegar a los 35, detalló Associated Press. La petición califica esas distribuciones como “obligatorias e incondicionales”.

En esa misma presentación, el abogado Paul R. Kanin, que supervisa el fideicomiso desde febrero, ofreció “una serie cambiante de excusas y justificaciones” para no entregar el dinero, entre ellas objeciones sobre la capacidad mental de Reiner que, según sus abogados, no afectan un pago que sería obligatorio. El escrito añade que Kanin tampoco informó el valor exacto del fondo, aunque sí se sostiene que supera USD 1,5 millones.

Kanin no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado fuera del horario laboral en busca de comentarios, señaló AP. Los abogados de Nick Reiner, Anita P. Wu y Geoffrey A. Neri, tampoco respondieron de inmediato a pedidos de comentarios.

La solicitud también plantea de forma directa qué busca Reiner: el desembolso del dinero “de acuerdo con sus términos”. El escrito añade que solicita no solo la parte que debió recibir a los 30 años, sino también el acceso inmediato al dinero previsto para los 35 porque lo necesita para su defensa penal y para financiar su cuenta de comisaría en la cárcel.

La petición judicial sostiene que el fideicomiso de Nick Reiner supera los USD 1,5 millones y preveía pagos a los 30 y 35 años (REUTERS)
La petición judicial sostiene que el fideicomiso de Nick Reiner supera los USD 1,5 millones y preveía pagos a los 30 y 35 años (REUTERS)

Causa penal sigue abierta y la fiscalía evalúa si solicitará la pena de muerte

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron apuñalados hasta morir en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025, repasaron Associated Press y CNN. Nick Reiner fue arrestado horas después y se declaró no culpable de dos cargos de asesinato, según esos mismos medios.

El expediente penal avanza con lentitud y Reiner debe volver a tribunales en septiembre para una audiencia previa al juicio. El fiscal de distrito Nathan Hochman dijo que su oficina todavía no decidió si pedirá la pena de muerte, aunque el acusado podría ser elegible para esa sanción.

Las autoridades no informaron posibles motivos del crimen y casi no hubo filtraciones sobre el caso. Una orden judicial mantuvo en reserva la mayor parte de los detalles de la autopsia y muchas de las preguntas más básicas sobre los homicidios siguen sin respuesta pública.

Además, NBC News informó a con conocimiento directo del caso, que en algún momento antes de las muertes de sus padres se había ajustado la medicación para la esquizofrenia de Nick Reiner.

Rob Reiner, Michele Singer Reiner y Nick Reiner sonríen de pie frente a una pared de cemento, acompañados de otros dos jóvenes a los lados
Nick Reiner fue acusado por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, ocurrida el 14 de diciembre en la casa familiar de Brentwood (Instagram)

Antes de quedar con defensa pública, Reiner había contratado al abogado privado Alan Jackson, de acuerdo con Associated Press. Menos de un mes después, Jackson dejó la causa por razones que dijo no poder revelar, mientras que la nueva presentación judicial señala que los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner, primero aceptaron pagar por esa representación y luego cambiaron de postura.

En una declaración incluida en la petición, Jackson afirmó: “Mi estudio está listo, dispuesto y en condiciones de retomar la representación del señor Reiner”, si los fondos quedan disponibles.

Asimismo, el día en que abandonó el caso, aseguró frente al tribunal que “conforme a las leyes de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”, según detallaron medios como Associated Press y CNN.

Alan Jackson dijo que está dispuesto a retomar la defensa de Nick Reiner si el acceso al fideicomiso permite financiar su representación (REUTERS)
Alan Jackson dijo que está dispuesto a retomar la defensa de Nick Reiner si el acceso al fideicomiso permite financiar su representación (REUTERS)

En abril, Jake Reiner describió la pérdida de sus padres y el hecho de que su hermano esté en el centro del caso como “una pesadilla viviente” que es “demasiado devastadora para comprender”.

El directo Rob Reiner lideró películas como This Is Spinal Tap, Stand by Me, A Few Good Men y When Harry Met Sally..., según recordaron los informes periodísticos. Durante la producción de esta última cinta, conoció a la fotógrafa Michele Singer, con quien luego se casó y mantuvo un matrimonio de 36 años.

Temas Relacionados

Nick ReinerRob ReinerFideicomisosLos ÁngelesPena de muerteEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juicio a Karmelo Anthony entra en la fase final: el jurado evalúa su culpabilidad en la muerte de un estudiante en una competencia escolar

La resolución judicial podría conocerse en las próximas horas, en un proceso que mantiene la atención de la comunidad y tendrá consecuencias de por vida para el imputado

El juicio a Karmelo Anthony entra en la fase final: el jurado evalúa su culpabilidad en la muerte de un estudiante en una competencia escolar

La aseguradora USAA devolverá 500 millones de dólares a clientes de Florida tras reformas legales

La compañía prevé distribuir dividendos directos a unos 830.000 miembros con cobertura de automóvil vigente entre 2023 y 2025, con un promedio estimado de 760 dólares por persona y pagos automáticos a partir del 15 de junio

La aseguradora USAA devolverá 500 millones de dólares a clientes de Florida tras reformas legales

Dramático rescate en Florida: un policía sacó del mar a una mujer de 68 años y le salvó la vida con RCP

Un video registró el rescate de una bañista que flotaba boca abajo en New Smyrna Beach. La reanimaron en la arena antes de trasladarla estable al hospital

Dramático rescate en Florida: un policía sacó del mar a una mujer de 68 años y le salvó la vida con RCP

El Mundial plantea desafíos de seguridad sin precedentes: cuáles son las capacidades de Estados Unidos como anfitrión

La cita mundialista con 48 selecciones moviliza agencias, policías y tecnología en 11 sedes, con millones de visitantes esperados y un contexto internacional más tenso

El Mundial plantea desafíos de seguridad sin precedentes: cuáles son las capacidades de Estados Unidos como anfitrión

Gusano barrenador en mascotas: cómo detectarlo a tiempo, qué síntomas provoca y cuándo actuar

Las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia tras la confirmación de varios casos recientes, mientras veterinarios recomiendan revisar heridas abiertas y buscar atención profesional ante cualquier señal inusual

Gusano barrenador en mascotas: cómo detectarlo a tiempo, qué síntomas provoca y cuándo actuar

TECNO

Por qué las historias clínicas se convirtieron en uno de los principales objetivos del ciberdelito

Por qué las historias clínicas se convirtieron en uno de los principales objetivos del ciberdelito

Cómo instalar la beta de iOS 27 en tu iPhone: guía paso a paso y advertencias

Así puedes descargar los nuevos fondos de pantalla de iOS 27 y hacer que tu iPhone parezca nuevo

El codirector ejecutivo de Spotify reveló cómo utilizan la IA para personalizar la experiencia de 700 millones de usuarios

La historia de los cajeros automáticos revela por qué la IA podría transformar y no eliminar empleos

ENTRETENIMIENTO

Murió Anthony Guidera, actor de “El Padrino III” y “Species”

Murió Anthony Guidera, actor de “El Padrino III” y “Species”

Jung Kyung-ho y Sooyoung se separan tras 14 años: adiós a una de las parejas más famosas de los K-dramas

Louisa Levy reveló por qué el bienestar del elenco joven fue una prioridad total en Off Campus

El debut de Katy Perry y Justin Trudeau deslumbró en el Festival de Tribeca

Primer tráiler de ‘Elle’: la precuela de ‘Legalmente Rubia’ muestra el origen de un personaje icónico

MUNDO

Rusia cuestionó las elecciones en Armenia y se negó a felicitar a Pashinián

Rusia cuestionó las elecciones en Armenia y se negó a felicitar a Pashinián

La Comisión Europea vetó la entrada a la UE a ex combatientes rusos y propuso un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo