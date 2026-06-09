El hijo de Rob Reiner pidió usar la herencia de sus padres para defenderse en el juicio por el asesinato de ellos

Nick Reiner pidió a un tribunal de Los Ángeles acceso al dinero de un fideicomiso para financiar su defensa penal y cubrir gastos básicos en la cárcel (REUTERS)

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, pidió ante un tribunal del condado de Los Ángeles el acceso al dinero de un fideicomiso que sus padres crearon para él, con el argumento de que necesita esos fondos para financiar su defensa en la causa en la que está acusado de haberlos matado y para cubrir gastos básicos mientras permanece encarcelado, según la petición judicial citada por Associated Press.

La presentación sostiene que el fideicomiso tiene al menos USD 1,5 millones en activos y que ese dinero debía entregarse por etapas: la mitad cuando cumpliera 30 años y el resto a los 35, de acuerdo con la petición. Según ese escrito, Nick Reiner tiene 32 años y no recibió la “porción que le correspondía hace dos años”.

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La solicitud fue presentada el lunes por los abogados civiles de Reiner ante una corte del condado de Los Ángeles. El escrito afirma que los administradores del fondo le negaron el acceso “sin justificación legal” y que debe recibir ahora recursos que, según su planteo, ya le pertenecen.

“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió no están en discusión en este litigio sobre el fideicomiso”, manifestó la petición citada por Associated Press. El mismo documento agregó: “Como cualquier persona acusada de un delito, Nick es presumido inocente y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen”.

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El escrito señala que Rob Reiner y Michele Singer Reiner crearon fideicomisos separados para cada uno de sus hijos, al margen del fideicomiso familiar (REUTERS/Aaron P. Bernstein)

El fideicomiso preveía pagos a los 30 y 35 años

Según la petición, Rob Reiner y Michele Singer Reiner crearon fideicomisos individuales más pequeños para cada uno de sus hijos, separados del fideicomiso familiar más amplio, que no forma parte de esta disputa. Ante esto, NBC News informó que el plan patrimonial contemplaba un fideicomiso independiente para cada uno de los tres hijos del matrimonio.

El documento sostiene que el fideicomiso de Nick Reiner fue creado en 1993 y contenía “instrucciones inequívocas” para que recibiera la mitad del dinero al cumplir 30 años y el resto al llegar a los 35, detalló Associated Press. La petición califica esas distribuciones como “obligatorias e incondicionales”.

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En esa misma presentación, el abogado Paul R. Kanin, que supervisa el fideicomiso desde febrero, ofreció “una serie cambiante de excusas y justificaciones” para no entregar el dinero, entre ellas objeciones sobre la capacidad mental de Reiner que, según sus abogados, no afectan un pago que sería obligatorio. El escrito añade que Kanin tampoco informó el valor exacto del fondo, aunque sí se sostiene que supera USD 1,5 millones.

Kanin no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado fuera del horario laboral en busca de comentarios, señaló AP. Los abogados de Nick Reiner, Anita P. Wu y Geoffrey A. Neri, tampoco respondieron de inmediato a pedidos de comentarios.

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La solicitud también plantea de forma directa qué busca Reiner: el desembolso del dinero “de acuerdo con sus términos”. El escrito añade que solicita no solo la parte que debió recibir a los 30 años, sino también el acceso inmediato al dinero previsto para los 35 porque lo necesita para su defensa penal y para financiar su cuenta de comisaría en la cárcel.

La petición judicial sostiene que el fideicomiso de Nick Reiner supera los USD 1,5 millones y preveía pagos a los 30 y 35 años (REUTERS)

Causa penal sigue abierta y la fiscalía evalúa si solicitará la pena de muerte

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron apuñalados hasta morir en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025, repasaron Associated Press y CNN. Nick Reiner fue arrestado horas después y se declaró no culpable de dos cargos de asesinato, según esos mismos medios.

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El expediente penal avanza con lentitud y Reiner debe volver a tribunales en septiembre para una audiencia previa al juicio. El fiscal de distrito Nathan Hochman dijo que su oficina todavía no decidió si pedirá la pena de muerte, aunque el acusado podría ser elegible para esa sanción.

Las autoridades no informaron posibles motivos del crimen y casi no hubo filtraciones sobre el caso. Una orden judicial mantuvo en reserva la mayor parte de los detalles de la autopsia y muchas de las preguntas más básicas sobre los homicidios siguen sin respuesta pública.

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Además, NBC News informó a con conocimiento directo del caso, que en algún momento antes de las muertes de sus padres se había ajustado la medicación para la esquizofrenia de Nick Reiner.

Nick Reiner fue acusado por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, ocurrida el 14 de diciembre en la casa familiar de Brentwood (Instagram)

Antes de quedar con defensa pública, Reiner había contratado al abogado privado Alan Jackson, de acuerdo con Associated Press. Menos de un mes después, Jackson dejó la causa por razones que dijo no poder revelar, mientras que la nueva presentación judicial señala que los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner, primero aceptaron pagar por esa representación y luego cambiaron de postura.

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En una declaración incluida en la petición, Jackson afirmó: “Mi estudio está listo, dispuesto y en condiciones de retomar la representación del señor Reiner”, si los fondos quedan disponibles.

Asimismo, el día en que abandonó el caso, aseguró frente al tribunal que “conforme a las leyes de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”, según detallaron medios como Associated Press y CNN.

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Alan Jackson dijo que está dispuesto a retomar la defensa de Nick Reiner si el acceso al fideicomiso permite financiar su representación (REUTERS)

En abril, Jake Reiner describió la pérdida de sus padres y el hecho de que su hermano esté en el centro del caso como “una pesadilla viviente” que es “demasiado devastadora para comprender”.

El directo Rob Reiner lideró películas como This Is Spinal Tap, Stand by Me, A Few Good Men y When Harry Met Sally..., según recordaron los informes periodísticos. Durante la producción de esta última cinta, conoció a la fotógrafa Michele Singer, con quien luego se casó y mantuvo un matrimonio de 36 años.