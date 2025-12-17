Así fue capturado el hijo de Rob Reiner: cámaras captaron cada paso previo a su arresto en Los Ángeles

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que Nick Reiner fue detenido por la policía tras el hallazgo de sus padres sin vida (Captura de video NBC News/REUTERS)

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y la productora Michele Singer, fue detenido por la policía de Los Ángeles tras el hallazgo de los cuerpos de sus padres con heridas de arma blanca en su residencia en Los Ángeles.

El arresto de Nick quedó registrado por cámaras de seguridad y fue difundido por medios estadounidenses como NBC News y ABC7 Eyewitness News.

El episodio que condujo a la captura se desarrolló la noche del domingo 14 de diciembre. Las autoridades localizaron al sospechoso cerca del cruce de Exposition Boulevard y Vermont Avenue, aproximadamente a 24 kilómetros de la casa familiar.

Imágenes de videovigilancia muestran a Reiner, de 32 años, en una estación de servicio momentos antes de su aprehensión. Vestía una chaqueta deportiva de color negro, verde y blanco, una gorra negra y una mochila roja.

Nick Reiner fue arrestado mientras caminaba cerca de una estación de servicio, vistiendo chaqueta deportiva y mochila, solo horas después del crimen (Captura de video NBC News)

Las imágenes muestran a Nick Reiner deambulando por el local y alineado en la caja con una botella en la mano. Poco después, cuatro patrullas policiales lo rodearon cuando caminaba por la calle, mientras él levantaba las manos y era esposado sin oponer resistencia.

Fuentes de la policía confirmaron a NBC News que la detención ocurrió alrededor de las 21:15 (hora local).

Según parte oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la captura se produjo seis horas después de que los cuerpos de Rob y Michele fueran hallados por su hija menor, Romy Reiner, de 27 años, quien alertó a las autoridades.

La noche previa a los hechos, Nick y sus padres asistieron a una fiesta organizada por Conan O’Brien. Testigos presentes revelaron a People que el acusado se mostró alterado y mantuvo una fuerte discusión con su padre.

“Nick estaba alterando a todos, actuando de forma errática, preguntándole a la gente si era famosa”, relató una de las fuentes.

La policía intervino rápidamente, rodeando al sospechoso con cuatro patrullas y esposándolo sin que ofreciera resistencia durante el operativo nocturno (Captura de video NBC News)

NBC News recogió declaraciones similares sobre el comportamiento de Nick Reiner en esa reunión, las cuales habrían causado incomodidad entre los invitados.

La familia había manifestado de manera pública las dificultades de Nick Reiner con las adicciones, con antecedentes de ingresos y salidas de centros de rehabilitación desde su adolescencia.

Además, el propio joven había relatado en diversas ocasiones su experiencia con la drogodependencia y situaciones de calle.

Al momento de su detención, fue trasladado al centro de detención Twin Towers, donde quedó recluido sin derecho a fianza bajo la sospecha de asesinato.

La oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles, representada por Nathan Hochman, informó en rueda de prensa que se presentarán dos cargos de asesinato en primer grado y una agravante por el uso de un arma blanca.

Los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados con heridas de arma blanca en su casa, tras ser descubiertos por su hija menor, Romy (Instagram/@michelereiner)

El anuncio se realizó el martes, día en que se formalizó la acusación. Nick Reiner no compareció a la audiencia inicial debido a que no recibió el alta médica, según precisó su abogado defensor, Alan Jackson, ante los medios a las afueras del tribunal.

Tras conocerse el crimen y la identidad del principal acusado, se difundieron en redes sociales los mensajes de reconocimiento a la trayectoria de Rob Reiner y muestras de condolencias hacia su familia.

Figuras del espectáculo como Billy Crystal, Larry David y Martin Short difundieron un comunicado conjunto en el que destacaron el legado del cineasta.

“No solo fue un gran actor cómico, se convirtió en un maestro contador de historias. Del humor al drama, del ‘mockumentary’ al documental, siempre se mantuvo en lo más alto. Encantó al público. Confiaban en él y acudían a sus películas”, expresaron en el pronunciamiento.

La familia Reiner había manifestado públicamente las luchas de Nick, el segundo hijo del cineata, con la adicción (Instagram/@jakereiner)

Asimismo, destacaron que la pareja Reiner “fue una fuerza especial: dinámica, generosa e inspiradora. Éramos sus amigos y los extrañaremos por siempre”.

Rob Reiner fue reconocido por dirigir películas como This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride y A Few Good Men, mientras que Michele Singer se desempeñó como fotógrafa y productora.

El matrimonio, constituido en 1989 luego de trabajar juntos en When Harry Met Sally..., tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy.