Las 11 islas que más seducen a los viajeros

Condé Nast Traveler reunió 11 islas de Europa, Asia, América y el Pacífico con propuestas de descanso, buceo, senderismo y observación de fauna (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre playas de arena clara, calas de agua turquesa y pueblos colgados sobre acantilados, las islas siguen ocupando un lugar central en la imaginación de los viajeros. Un relevamiento de Condé Nast Traveler reunió 11 destinos insulares destacados en distintas regiones del mundo, desde el Mediterráneo hasta el Pacífico Sur.

La selección combina paisajes costeros, reservas naturales, arrecifes, rutas escénicas y enclaves de biodiversidad única. El listado de Condé Nast Traveler incluye territorios que atraen tanto a quienes buscan descanso como a quienes priorizan snorkel, senderismo, buceo, avistaje de fauna o travesías por mar.

Creta, Grecia

Creta combina playas, gastronomía y vistas sobre el mar Egeo en el ranking de Condé Nast Traveler (Crédito: Panther Media Global)

Condé Nast Traveler ubicó a Creta como la isla más valorada de Europa por sus lectores. La mayor isla griega reúne olivares, áreas rurales y vistas abiertas sobre el mar Egeo, con una combinación de playas, gastronomía y ritmo pausado que explica parte de su lugar en el ranking.

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En la costa noroeste, la zona de Kissamos aparece como uno de los puntos recomendados para conocer una versión más serena de la vida cretense. Allí se suman actividades como nado en mar abierto, caminatas costeras y una cocina marcada por mezedes, pescado fresco y productos de la dieta mediterránea.

Entre las excursiones señaladas por Condé Nast Traveler figuran la laguna de Balos, con aguas bajas, y Falassarna, conocida por su arena con tonos rosados.

Cabo Bretón, Canadá

El Cabot Trail recorre casi 298 kilómetros en Cabo Bretón y atraviesa el Parque Nacional de las Tierras Altas de Cabo Bretón (Pexels)

En el noreste de Nueva Escocia, Cabo Bretón fue elegido como la isla canadiense preferida por los lectores de Condé Nast Traveler. Su perfil está asociado a las rutas costeras y a un paisaje de acantilados, bosques y curvas panorámicas que convirtieron a la zona en un destino habitual para viajes por carretera.

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La ruta más citada es el Cabot Trail, un circuito de casi 298 kilómetros, que atraviesa el Parque Nacional de las Tierras Altas de Cabo Bretón. A lo largo del trayecto aparecen desvíos hacia senderos y miradores, incluido el Skyline Trail, que concluye frente a vistas abiertas sobre la costa.

Islas Galápagos, Ecuador

Las Islas Galápagos lideraron la categoría de Centro y Sudamérica por su ecosistema protegido, el ecoturismo y la observación de fauna única (AP Photo/Alie Skowronski)

Las Islas Galápagos quedaron al frente de la categoría de Centro y Sudamérica en la votación de los lectores. Este archipiélago de 13 islas principales, situado a unos 965 kilómetros de la costa de Ecuador, conserva uno de los ecosistemas más observados del planeta.

Según detalló Condé Nast Traveler, el 97% del archipiélago está protegido como parque nacional y forma parte de los primeros sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ese marco de conservación sostiene su perfil como destino de ecoturismo y observación de fauna.

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Entre las experiencias más buscadas figuran el buceo, el snorkel con lobos marinos, la observación de tortugas gigantes, pingüinos e iguanas, y el seguimiento de aves como los piqueros de patas azules.

Hilton Head, Carolina del Sur (Estados Unidos)

Hilton Head volvió a aparecer como la isla preferida de los lectores en Estados Unidos, según Condé Nast Traveler (Credit Image: © Richard Ellis/ZUMAPRESS.com)

En Carolina del Sur, Hilton Head volvió a aparecer como la isla preferida de los lectores en Estados Unidos. Su imagen suele asociarse al golf, aunque Condé Nast Traveler remarcó que el destino también ofrece humedales, refugios de vida silvestre y playas extensas.

Dentro de la isla, una de las áreas destacadas es Sea Pines Nature Preserve, una reserva de más de 240 hectáreas, con pasarelas y senderos entre humedales. También sobresale el Pinckney Island National Wildlife Refuge, que conecta el continente con la isla y concentra aves como garzas y garcetas.

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Para la vida de playa, Coligny Beach Park aparece como el punto más concurrido del litoral de unos 19 kilómetros. A pocos minutos, Alder Lane Beach ofrece un entorno más tranquilo.

Bermuda

Bermuda fue elegida como la principal isla del Caribe y el Atlántico en la selección de Condé Nast Traveler (Yuri Smityuk/TASS/Sipa USA)

Bermuda fue elegida como la principal isla del Caribe y el Atlántico en esta selección de Condé Nast Traveler. Pese a su tamaño, el territorio reúne playas de arena rosada, cuevas de piedra caliza, arrecifes y pecios que forman parte de su identidad turística.

Horseshoe Bay figura entre los puntos más conocidos, aunque la publicación también subrayó la oferta para buceo y snorkel en torno a los arrecifes y naufragios. A eso se suma una escena gastronómica marcada por platos con pescado, entre ellos ceviche de wahoo y sopas marinas.

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Fiyi

Fiyi fue la principal elección de los lectores en Australia y el Pacífico Sur por su archipiélago de más de 300 islas

Con más de 300 islas, Fiyi quedó como la principal elección de los lectores en Australia y el Pacífico Sur. La amplitud del archipiélago permite combinar varios destinos en un mismo viaje, con escalas que responden a intereses distintos, desde surf hasta descanso en playas abiertas.

Allí se destacan la isla principal, Viti Levu, las islas Mamanuca por sus rompientes de surf, Yasawa por sus senderos entre lomas y Malolo por sus playas y complejos turísticos.

Phú Quốc, Vietnam

Phú Quốc fue votada como la mejor isla de Asia por sus playas blancas, el snorkel en arrecifes de coral y sitios como Bai Sao y Long Beach

Frente a la costa de Camboya, Phú Quốc fue votada como la mejor isla de Asia. Se trata de la isla más grande de Vietnam, valorada por playas blancas menos masivas y por áreas aptas para snorkel en arrecifes de coral.

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Entre los sitios mencionados aparecen Bai Sao y Long Beach, dos franjas costeras que concentran parte del atractivo de la isla. Tierra adentro, la publicación destacó el teleférico Sun World Hon Thom, que cruza el mar, y las plantaciones de pimienta negra que ocupan más de 364 hectáreas.

Santa Catalina, California

Santa Catalina fue elegida como la mejor isla del oeste de Estados Unidos por su cercanía con Los Ángeles, Avalon Bay y el monte Orizaba (Foto: visitcatalinaisland.com)

Frente a la costa de Los Ángeles, Santa Catalina fue elegida por los lectores de Condé Nast Traveler como la mejor isla del oeste de Estados Unidos. Su perfil combina calas con veleros, clima templado y una cercanía inusual con un gran centro urbano.

Parte del archipiélago de Channel Islands, Santa Catalina destaca por Avalon Bay, en el sudeste de la isla, y el monte Orizaba, su punto más alto.

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Islas Andamán, India

Las Islas Andamán fueron distinguidas como el conjunto insular más valorado del océano Índico por sus playas, manglares, cuevas y zonas con bioluminiscencia (Pexels)

El archipiélago de las Islas Andamán, en la Bahía de Bengala y el mar de Andamán, fue distinguido por los lectores como el conjunto insular más valorado del océano Índico. El grupo reúne alrededor de 200 islas y combina playas, manglares y cavidades rocosas.

Condé Nast Traveler propuso iniciar el recorrido en Havelock Island y seguir por playas como Radhanagar y Elephant Beach. También incluyó visitas a la cueva de piedra caliza de Baratang y travesías en kayak por manglares al anochecer, cuando algunas zonas permiten observar bioluminiscencia.

Maldivas

Las Maldivas encabezaron la categoría de África y destacan por Baa Atoll, reserva de biosfera de la UNESCO con grandes arrecifes coralinos

Con más de 1.000 islas, las Maldivas encabezaron la categoría de África en el relevamiento de Condé Nast Traveler. El archipiélago aparece asociado a atolones, arrecifes y complejos sobre el agua, aunque la nota hace foco en Baa Atoll como punto de partida posible.

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Baa Atoll cuenta con protección de la UNESCO como reserva de biosfera desde 2011 y alberga uno de los mayores grupos de arrecifes coralinos del océano Índico.

Muchas de las islas del atolón son de propiedad privada y se alcanzan por barco o hidroavión. Esa logística forma parte de una experiencia marcada por el aislamiento geográfico y por la oferta de alojamiento frente a lagunas de baja profundidad.

Isla Mujeres, México

Isla Mujeres se consolidó entre las islas más valoradas de América del Norte por su cercanía con Cancún, el museo subacuático Musa, Playa Norte y el avistaje de tiburones ballena (Crédito: Twitter/soyateneadeisla)

En el Caribe mexicano, Isla Mujeres se consolidó como una de las islas más valoradas de América del Norte. Su fama se apoya en la cercanía con Cancún, en el buceo y en la posibilidad de observar tiburones ballena en una de las mayores concentraciones del mundo.

La isla reúne puntos como el museo subacuático Musa, con alrededor de 500 esculturas instaladas en el lecho marino, el parque Garrafón para snorkel en aguas someras y Playa Norte, uno de los sectores más frecuentados por quienes buscan descanso junto al mar.