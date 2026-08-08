Tensión diplomática entre Bulgaria y Ucrania tras la explosión de un dron en territorio búlgaro

Rumen Radev, primer ministro de Bulgaria (REUTERS/Yves Herman)

Guardar

La explosión de un dron cargado con explosivos en el noreste de Bulgaria ha provocado una tensión diplomática entre Ucrania y Bulgaria, luego de que el aparato, identificado como un modelo utilizado habitualmente por el ejército ucraniano, detonara cerca de la frontera con Rumania y de un estratégico gasoducto transbalcánico. El incidente, registrado el sábado por la mañana, no dejó víctimas, pero generó inquietud en la región y derivó en el llamado a consultas del embajador ucraniano en Sofía.

De acuerdo con las autoridades búlgaras, el dron explotó a aproximadamente 1.000 metros de una estación de compresión del gasoducto que conecta Turquía con Ucrania. El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, detalló en un mensaje difundido por el gobierno que el aparato ingresó a territorio nacional y explotó cerca del paso fronterizo de Kardam, junto al mar Negro. “No hay víctimas”, afirmó Radev tras una reunión extraordinaria del consejo de seguridad de su gabinete.

PUBLICIDAD

La policía fronteriza rumana fue la primera en registrar el sonido del dron, mientras que una patrulla búlgara observó posteriormente la explosión y la columna de humo negro generada por la detonación. “Hay algo que es seguro: el dron transportaba una cantidad considerable de explosivos, dado que la detonación pudo escucharse a distancia y produjo una columna de humo negro de esas características”, explicó Radev.

El Ministerio de Defensa de Bulgaria analizó los restos del aparato y determinó que se trataba de un modelo “ampliamente usado por el ejército ucraniano”. No obstante, la institución señaló que hasta el momento no existen indicios de que el incidente haya sido deliberado. Las primeras hipótesis descartan la intencionalidad, aunque la investigación se mantiene abierta. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, incidentes similares han afectado a otros países de la región, principalmente Rumania, miembro de la OTAN, que ha experimentado repetidas incursiones de drones y donde algunos aparatos han llegado a estrellarse en su territorio. Es la primera vez que un hecho de este tipo ocurre en Bulgaria, lo que eleva el nivel de preocupación sobre la seguridad fronteriza en Europa del Este.

PUBLICIDAD

Tras el incidente ocurrido este sábado, Bulgaria llamó a consultas al embajador de Zelensky en Sofía (REUTERS/Marko Djurica)

En respuesta a la explosión, la ministra de Relaciones Exteriores de Bulgaria convocó al embajador ucraniano en Sofía para una reunión programada el lunes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del incidente. Según confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Georgiy Tykhyi, Kiev mantiene un contacto estrecho con las autoridades búlgaras y aseguró: “Las Fuerzas Armadas de Ucrania no dirigieron intencionadamente ningún artefacto hacia Bulgaria”.

El primer ministro búlgaro subrayó la dificultad de detectar y neutralizar drones en la zona fronteriza. “La identificación y neutralización de este tipo de drones representa un gran desafío”, sostuvo Radev, remarcando la necesidad de reforzar las capacidades de vigilancia. Como medida inmediata, Bulgaria ordenó la redistribución de efectivos y recursos de la policía fronteriza para mejorar la detección de drones y las operaciones antidrones.

PUBLICIDAD

La presencia de instalaciones energéticas clave en la zona del incidente, como el gasoducto transbalcánico, ha elevado la preocupación sobre la vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas ante la proliferación de drones en el contexto de la guerra en Ucrania. El tema se suma a la lista de incidentes que han involucrado a países aliados de Ucrania y miembros de la OTAN, lo que refuerza la atención internacional sobre la seguridad regional y los riesgos de desbordamiento del conflicto.