Cenas nudistas para no cerrar: la arriesgada jugada del steakhouse que es tendencia en Florida

El C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse de Hollywood, Florida, organiza una cena nudista el primer lunes de cada mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las persianas bajan. Las luces se atenúan. Y los comensales, uno a uno, dejan su ropa en un lugar aparte. Lo que sigue es una cena de cinco platos en un asador de Hollywood, Florida, donde el único atuendo obligatorio es el apetito.

El C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse, ubicado en el corazón de Hollywood, ofrece desde hace tres meses una velada nudista el primer lunes de cada mes. La propuesta, que NBC Miami describió como “una nueva forma de cenar y beber”, nació de la necesidad de mantener el negocio a flote en la economía actual, según explicó el propio dueño del local al canal.

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Ocho años de cocina, tres meses de desnudos

El chef y propietario Murad Ali lleva ocho años al frente del restaurante. La sigla C.L.A.S.S. no es un capricho: responde a las palabras en inglés culinary luxury and superb service, es decir, lujo culinario y servicio de primera.

Un letrero luminoso con las palabras C. L. A. S. S. STEAKHOUSE SOIRÉE ilumina un área rodeada de vegetación (NBC)

La idea de las cenas nudistas no surgió de un plan de negocios ni de una campaña de marketing. Ali relató a NBC Miami que todo comenzó cuando el local recibió una fiesta privada de nudistas. “Una vez que terminó el evento, se me ocurrió: hagámoslo nosotros mismos”, dijo.

Murad Ali aseguró que las ventanas del restaurante están bloqueadas y que el único entretenimiento de la noche es la cena (NBC)

Desde entonces, el primer lunes de cada mes el restaurante abre sus puertas a adultos dispuestos a cenar sin ropa.

Cómo funciona la velada

Los comensales llegan vestidos. Una vez dentro, son libres de quitarse la ropa. Tasheba Hart, quien oficia como anfitriona de estas noches y no trabaja en el restaurante los demás días de la semana, es la encargada de conducir el evento.

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Una mesa de restaurante presenta entradas de mariscos gratinados, un corte de carne, un puré con salsa y un menú de C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse, junto a copas de vino ( C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse)

Hart le confirmó a Fox Business que ella misma participa sin ropa, aunque admitió que “si refresca un poco”, se pone una bata. Los chefs y el personal de servicio, en cambio, permanecen completamente vestidos durante toda la velada.

Ali fue claro con NBC Miami sobre los límites legales y físicos del espacio: “Las ventanas están completamente bloqueadas. Nadie puede ver desde afuera”. Las persianas se cierran antes de que comience el evento, y el entretenimiento, según sus palabras, “es simplemente la cena”.

Higiene y comodidad

El restaurante tomó medidas específicas para garantizar condiciones sanitarias. Cada comensal recibe tres elementos al sentarse:

Una bata, para quien prefiera cubrirse en algún momento.

Un cojín de cuero en el asiento, que se desinfecta entre uso y uso.

Una toalla para el regazo.

Ali describió estas precauciones como “capas adicionales de limpieza” ante las cámaras de NBC Miami.

Precios y logística del evento

La organización de las noches nudistas recae sobre Hart, no sobre el restaurante directamente. Ella vende las entradas y le entrega al local un porcentaje de lo recaudado, según detalló Ali a Fox Business.

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Las tarifas son las siguientes:

USD 150 por mujer que asista sola.

USD 250 por hombre que asista solo.

USD 300 por pareja.

Hart definió la propuesta como “una experiencia de cena de lujo”. La velada incluye un menú de cinco tiempos.

La defensa del concepto

Tanto Ali como Hart salieron a defender públicamente la propuesta ante las preguntas de los medios. El chef fue directo al respecto: “This is not your grandpa’s steakhouse” —este no es el asador de tu abuelo—, una frase que resume la filosofía del local frente a quienes cuestionan la iniciativa.

Un variado plato principal presenta langosta, patas de cangrejo y cortes de carne roja a la parrilla, acompañados de limón, cebolla verde y varias salsas ( C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse)

Ali también subrayó ante NBC Miami que el personal no ofrece ningún tipo de entretenimiento físico: “No hay nada de parte nuestra. El entretenimiento es solo la cena”.

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El evento está abierto exclusivamente a adultos. No se detallaron públicamente mecanismos de verificación de edad más allá de la compra de entradas a través de Hart.

El contexto económico detrás de la propuesta

NBC Miami apuntó que la motivación principal de Ali fue económica: mantener el restaurante activo en un entorno de negocios complicado.

El sector gastronómico en Florida, como en el resto del país, enfrenta presión por el alza en el precio de los insumos. Cadenas de mayor escala también han registrado dificultades: Fox Business informó en paralelo sobre la quiebra del grupo 801 Restaurant Group, especializado en carnes y mariscos, tras el cierre de locales en Denver y Minneapolis.

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En ese panorama, el C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse apostó por la diferenciación. La próxima cena nudista estaba programada para el 7 de septiembre, según informó NBC 6 en su cobertura desde Hollywood.