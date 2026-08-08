Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a una lista de exigencias dirigidas a Estados Unidos

Irán planteó una lista de condiciones a EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz (Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA vía REUTERS)

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La crisis en el estrecho de Ormuz permanece sin solución tras la presentación de una lista de exigencias por parte del régimen Irán que Estados Unidos debe cumplir para que Teherán permita la reapertura del estratégico paso marítimo. La postura iraní, formalizada el sábado mediante un comunicado oficial, profundiza la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del mundo y añade nuevos obstáculos a las negociaciones regionales.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolgadr, anunció que la reapertura del estrecho solo será posible si Estados Unidos modifica su comportamiento y responde a las demandas iraníes. “Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto”, declaró en un mensaje difundido por la agencia estatal IRNA.

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La lista mencionada por el funcionario persa incluye seis condiciones que Teherán considera irrenunciables para reanudar el tráfico marítimo internacional. Entre las principales exigencias, la República Islámica reclama el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington, así como el fin de las sanciones económicas y la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero. Además, Zolgadr demandó compensaciones por los daños derivados de lo que calificó como “dos guerras impuestas”, una referencia que retoma puntos ya presentes en el memorando de entendimiento firmado entre ambas partes en junio pasado.

El alto funcionario iraní también exigió el cese de las “amenazas militares” contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica. “Estas son las demandas del pueblo iraní”, subrayó Zolgadr, quien aseguró que la institución “nunca cederá”, ni en lo militar ni en las negociaciones.

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolgadr

La declaración se produce tras varios pronunciamientos de altos cargos iraníes que vinculan directamente la reapertura de Ormuz a la aceptación de condiciones por parte de Washington. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, reiteró que solo habrá avances si Estados Unidos compensa las violaciones del acuerdo de junio y confirmó que Teherán está próximo a pactar con Omán un mecanismo jurídico para gestionar la navegación y definir rutas seguras en el estrecho. Según Araqchi, este acuerdo con Omán busca establecer un marco claro para el tránsito marítimo y limitar los incidentes en la zona.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, general Hosein Mohebí, señaló que la reapertura dependerá de la aceptación total por parte de Washington de las condiciones iraníes y de que Estados Unidos detenga su intervención en las negociaciones regionales. “El estrecho de Ormuz solo se reabrirá si Estados Unidos acepta plenamente las condiciones de Irán y deja de interferir en el proceso de negociaciones regionales”, afirmó Mohebí en declaraciones a la agencia Tasnim durante una visita a la provincia de Hormozgan, cercana al paso marítimo. El portavoz no especificó la totalidad de las condiciones, pero insistió en que la decisión sobre la reapertura corresponde exclusivamente a la República Islámica.

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La postura iraní se produce en un clima de alta tensión. Omán, país ribereño del estrecho junto a Irán, calificó como “positivas” las conversaciones sobre la navegación en Ormuz, aunque advirtió que los ataques recientes a buques podrían afectar el proceso negociador. Estas declaraciones surgieron poco después de que Emiratos Árabes Unidos denunciara un ataque a un buque cisterna de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), atribuido a Irán, hecho sobre el que Teherán no se ha pronunciado hasta el momento.

Irán no cede en sus exigencias para la reapertura del estrecho de Ormuz (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

El cierre del estrecho de Ormuz anunciado por Irán a mediados de julio interrumpió el tránsito habitual de alrededor del 20% del crudo mundial, generando un impacto inmediato en los mercados energéticos. Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que llevó a la paralización de las negociaciones sobre el memorando para la paz firmado el 17 de junio.

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La crisis también tiene repercusiones internas en Irán. El presidente, Masoud Pezeshkian, alertó sobre la gravedad de la situación y calificó el escenario como una “guerra total”. “Mi principal preocupación es la situación económica y las condiciones de vida de la población. Hemos puesto todo nuestro empeño, tanto antes como después de la guerra, en resolver los problemas económicos y de subsistencia de la población”, aseguró Pezeshkian en rueda de prensa. El mandatario reconoció el deterioro de la economía nacional, agravado por las sanciones y la presión internacional, y señaló desequilibrios en sectores como el agua, la energía y el sistema bancario.

La insistencia de Irán en que la reapertura del estrecho de Ormuz solo será posible bajo estrictas condiciones dirigidas a Estados Unidos refuerza el estancamiento diplomático y eleva la incertidumbre sobre el futuro de una ruta clave para el comercio global de energía. Las negociaciones con Omán y las advertencias de los países vecinos mantienen la atención internacional sobre el desenlace de esta crisis.

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