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Turquía aclaró que el acuerdo de La Meca no apunta contra Irán: “Ningún país que no nos ataque será nuestro objetivo”

El pacto firmado por Ankara junto a Arabia Saudita y Pakistán incluye una cláusula de defensa mutua, que establece que un ataque contra uno de los miembros será considerado un ataque contra todos. Además, prevé ejercicios conjuntos

Fidan comparó el mecanismo del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca con el artículo 5 de la OTAN (Europa Press)
Fidan comparó el mecanismo del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca con el artículo 5 de la OTAN (Europa Press)
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El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, aseguró este sábado que el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca no está dirigido contra Irán y afirmó que ningún país que no ataque a sus miembros será considerado un objetivo. El funcionario hizo esa declaración un día después de la firma del pacto entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía.

Fidan sostuvo que la República Islámica no es el objetivo de la alianza y remarcó que el entendimiento no identifica una amenaza común específica: “Ningún país que no nos ataque será nuestro objetivo”.

También señaló que los tres países firmantes no son expansionistas y precisó que las negociaciones para cerrar el acuerdo se extendieron durante más de dos años.

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El canciller turco explicó que el pacto establece un mecanismo de defensa mutua, por el cual un ataque contra uno de los miembros será considerado un ataque contra todos. Según indicó, se trata de un esquema técnico similar al artículo 5 de la OTAN, bloque del que Turquía forma parte.

La cita en La Meca de ayer reunió, en medio de la crisis de Oriente Medio, a tres países que aportan perfiles distintos: la fuerza militar de Turquía, la gravitación energética y religiosa de Arabia Saudita y la capacidad nuclear de Pakistán. Aunque el acuerdo consolidó el acercamiento entre esos aliados, no quedaron definidos de inmediato los compromisos concretos que asumirá cada uno ni el alcance que tendrá sobre la situación regional.

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Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente (Reuters)
Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente (Reuters)

Además, Fidan explicó que la secretaría de la alianza tendrá su sede en Arabia Saudita y que el nuevo marco contempla ejercicios militares conjuntos, entrenamientos y cooperación en proyectos de la industria de defensa. Esas instancias formarán parte del funcionamiento regular del mecanismo acordado por los tres países.

La firma reunió a tres actores con peso militar y político en el mundo islámico. Turquía cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN. Arabia Saudita es la principal potencia del Golfo y custodio de los lugares más sagrados del islam. Pakistán es el único país musulmán con armas nucleares.

A esa relación previa se sumó el contrato alcanzado en 2023 para la compra saudita de drones turcos, el mayor acuerdo de exportación militar anunciado hasta entonces por Ankara. Pakistán también desplegó después unos 8.000 soldados, cazas y drones y un sistema de defensa antiaérea en territorio saudí, dentro de su cooperación de seguridad con el reino.

La nueva alianza se apoya en una cooperación militar previa, con pactos bilaterales, exportación de drones turcos y despliegues pakistaníes en Arabia Saudita (Europa Press)
La nueva alianza se apoya en una cooperación militar previa, con pactos bilaterales, exportación de drones turcos y despliegues pakistaníes en Arabia Saudita (Europa Press)

Por último, el ministro turco también dejó abierta la posibilidad de una ampliación futura del pacto. Dijo que Egipto podría incorporarse en una próxima etapa y agregó que la visión del presidente Recep Tayyip Erdogan apunta a ampliar la iniciativa más allá de sus tres miembros actuales.

“La visión de nuestro presidente es que esta iniciativa no se limite a tres países, sino que crezca y, si es necesario, incorpore a todos los países bajo este marco”, remarcó sobre el acuerdo.

(Con información de EFE)

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