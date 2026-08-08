EE. UU. tuvo los mayores aumentos salariales en los últimos 40 años, pero la inflación absorbió casi el 80% entre 2019 y 2026

El salario semanal promedio de tiempo completo en Estados Unidos llegó a USD 1.250 en 2026, pero la inflación absorbió cerca del 80% del aumento salarial acumulado desde 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El salario semanal promedio de tiempo completo en Estados Unidos llegó a USD 1.250 en la primera mitad de 2026, 38% más que en 2019, pero la inflación absorbió cerca del 80% de esa suba. La mejora real fue de unos USD 70 por semana, según un análisis de CBS News basado en datos del censo.

Esa diferencia explicó por qué millones de hogares atravesaron las administraciones de Trump, Biden y el segundo mandato de Trump con la sensación de que los aumentos salariales no alteraban el presupuesto familiar. Aunque los ingresos crecieron más rápido que los precios desde 2019, la distancia entre ambas curvas fue mínima.

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En junio de 2022, la inflación alcanzó su punto máximo, con un aumento interanual de 9%, el mayor desde 1981. Ese salto llevó a que, en ese año, los incrementos salariales casi quedaran completamente anulados por el encarecimiento del costo de vida.

El aumento salarial real fue pequeño frente al costo de vida

La mejora real del salario en Estados Unidos fue de unos USD 70 por semana entre 2019 y 2026, una suba mínima frente al aumento del costo de vida (REUTERS/Andrew Kelly)

De acuerdo con el análisis, los precios al consumidor subieron 30% en esos mismos siete años. Eso redujo de forma drástica el efecto del incremento nominal de USD 342 semanales registrado desde el año previo a la pandemia.

Visto en el presupuesto de una familia típica, los USD 70 adicionales por semana representaron una mejora limitada: aproximadamente lo que costó llenar el tanque de gasolina de un vehículo deportivo utilitario o menos de un tercio de la compra semanal de una familia de cuatro personas que intentó gastar menos.

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La publicación también encontró que las mejoras no se repartieron de manera uniforme entre los trabajadores. Entre las ocupaciones que pudo medir con fiabilidad, cerca de la mitad superó la inflación, alrededor de una cuarta parte se mantuvo sin cambios reales y la otra cuarta parte perdió terreno, aun con salarios nominales en alza.

La distribución por niveles de ingreso también contradijo una expectativa habitual: cuanto más alto era el salario, menor fue el aumento real. El 10% de los trabajadores con menores ingresos obtuvo una mejora de 9,4% después de la inflación, frente a 5,9% para el trabajador promedio y solo 2,6% para el 25% mejor pago.

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Las ocupaciones peor pagadas avanzaron más que varios empleos de ingresos medios

Los trabajadores de menores ingresos lograron la mayor mejora real, con un alza de 9,4% después de la inflación, frente a 2,6% del 25% mejor pago (REUTERS/CJ Gunther)

Dos profesiones frecuentes mostraron la amplitud de esa brecha. Los enfermeros titulados y los policías ganaron alrededor de USD 80.000 al año, pero en este período el salario de los policías creció casi 10% en términos reales, mientras que el de los enfermeros prácticamente no cambió al descontar la inflación.

Parte de los mayores avances apareció en ocupaciones tradicionalmente peor remuneradas. Los auxiliares de enfermería y de atención domiciliaria, los cuidadores de niños y los camareros superaron la inflación en más de 10% durante esos siete años.

En el caso de los camareros, el medio señaló una razón concreta: las propinas suelen ser un porcentaje de la cuenta. Cuando subieron los precios de los menús, esas propinas tendieron a subir también.

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El recorrido fue distinto para los docentes. Los salarios de los maestros de primaria y secundaria cayeron alrededor de 5% tras ajustar por inflación, y los de los profesores de bachillerato retrocedieron un poco más.

Los carteros también perdieron cerca de 10% de su poder adquisitivo. En enero de 2025, rechazaron por más de dos a uno un contrato nacional provisional —con 63.680 votos en contra y 26.304 a favor, según la Asociación Nacional de Carteros (NALC, por sus siglas en inglés)—, el primer rechazo de su sindicato desde 1978, después de que se les ofrecieran aumentos salariales base de aproximadamente 1,3% al año.

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Las negociaciones derivaron en arbitraje vinculante, que impuso en lo esencial el mismo contrato que los trabajadores habían rechazado.

Un período inusualmente bueno en perspectiva histórica

La evolución salarial entre 2019 y 2026 mostró un resultado históricamente positivo en Estados Unidos, aunque con márgenes acotados por la suba de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, el saldo histórico fue mejor que en la mayoría de los períodos comparables desde 1979. Ajustado por inflación, el salario del trabajador promedio subió 5,9% entre 2019 y 2026, mientras que había caído 3,6% en la década posterior a 1979 y apenas había avanzado 0,3% durante la de 1990.

El panorama reciente, sin embargo, mostró señales de deterioro. Según el Índice de Costos de Empleo que publica la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), los salarios nominales de los trabajadores privados crecieron 3,1% en los doce meses hasta junio de 2026, pero los salarios reales —ajustados por inflación— cayeron 0,4% en ese mismo período.

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Para el trabajador promedio por hora, la ganancia real entre junio de 2025 y junio de 2026 fue de apenas 0,1%, según la misma fuente. La inflación, que cerró mayo de 2026 en 4,2% interanual impulsada en parte por los precios de la energía, siguió recortando márgenes que el análisis de CBS News tardó siete años en acumular.