Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Un tribunal de apelaciones ordena frenar el salón de baile de Trump en la Casa Blanca

La corte federal de Washington ratificó una cautelar pedida por el National Trust for Historic Preservation y dejó el fallo en pausa durante 14 días, mientras se habilita una eventual revisión por la Corte Suprema

El proyecto del salón de baile en la Casa Blanca prevé 8.360 metros cuadrados y duplicó su costo respecto de las proyecciones iniciales (REUTERS/Kevin Lamarque)
El proyecto del salón de baile en la Casa Blanca prevé 8.360 metros cuadrados y duplicó su costo respecto de las proyecciones iniciales (REUTERS/Kevin Lamarque)
Guardar

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump detener la construcción de un salón de baile de USD 400 millones en la Casa Blanca y dejó su decisión en suspenso por 14 días para que el caso llegue a la Corte Suprema.

La sala prevista tendría 8.360 metros cuadrados y su costo, según el propio expediente, se duplicó respecto de las proyecciones iniciales.

Según Reuters, el Tribunal confirmó por dos votos contra uno una medida cautelar obtenida por el grupo National Trust for Historic Preservation, que demandó el año pasado después de que la administración demoliera el Ala Este y comenzara la obra sin pedir autorización legislativa.

PUBLICIDAD

Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”, escribieron los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia en su opinión mayoritaria.

La medida cautelar fue confirmada por dos votos contra uno tras la demanda del National Trust for Historic Preservation contra la administración de Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
La medida cautelar fue confirmada por dos votos contra uno tras la demanda del National Trust for Historic Preservation contra la administración de Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El revés judicial golpea una iniciativa que la administración presentó como necesaria para albergar grandes actos formales y reforzar la seguridad de la residencia presidencial. El proyecto es, además, el mayor de varios intentos de Trump por alterar el paisaje de edificios públicos y monumentos nacionales en el centro de Washington.

La disputa por la autoridad

La decisión ratifica dos bloqueos previos dictados por el juez federal Richard Leon, que había impedido la construcción en superficie aunque permitió que continuaran los trabajos subterráneos. Leon, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, sostuvo que ninguna ley federal “se acerca siquiera a otorgarle al presidente” la autoridad necesaria para levantar el salón de baile sin aval del Congreso.

PUBLICIDAD

Ese punto resume el núcleo del caso: si el presidente puede avanzar por sí solo con una obra de gran escala en la Casa Blanca cuando no existe una autorización legislativa específica. El tribunal de apelaciones respondió, por ahora, que no.

La demanda cuestiona que la administración demolió el Ala Este y avanzó con la obra en la Casa Blanca sin pedir autorización legislativa al Congreso (REUTERS/Jessica Koscielniak)
La demanda cuestiona que la administración demolió el Ala Este y avanzó con la obra en la Casa Blanca sin pedir autorización legislativa al Congreso (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Durante los argumentos presentados ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia el 5 de junio pasado, el abogado del Departamento de Justicia Yaakov Roth defendió la posición de la administración al sostener que los tribunales no tienen ningún papel en la evaluación de un proyecto financiado con fondos privados y que nunca debió frenarse. También afirmó que la oposición del grupo conservacionista respondía a una “preferencia arquitectónica” que no debía imponerse sobre las preocupaciones de seguridad nacional.

Roth alegó que existían pruebas de que la antigua Ala Este dejaba al presidente y a otras personas dentro de la Casa Blanca vulnerables a un ataque. La respuesta del abogado del grupo demandante, Thaddeus Heuer, fue directa: “Simplemente no quieren acudir al Congreso”.

La administración describió el salón de baile como una respuesta a necesidades operativas y de seguridad en la Casa Blanca. Trump, que defendió públicamente la obra, justificó el aumento del presupuesto en una publicación en la red Truth Social el mes pasado: “Es aproximadamente el doble de grande y de mucha mayor calidad que la propuesta original” y prometió que “será magnífico, seguro y protegido”.

Otras intervenciones impulsadas por Trump en Washington

El caso se suma a otra disputa reciente sobre intervenciones promovidas por Trump en espacios públicos de la capital. En un litigio separado, un juez resolvió hace poco que el nombre del presidente había sido añadido de manera ilegal al exterior del centro de artes escénicas Kennedy Center y ordenó retirarlo.

Además, Trump ha buscado financiación privada para varios de sus proyectos en el área de Washington, incluyendo un arco triunfal planeado y un jardín de estatuas, como parte de un esfuerzo por acelerar su construcción.

Temas Relacionados

Donald TrumpCasa BlancaCorte Suprema de Estados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todd Blanche declaró sentirse “profundamente honrado” por ser el fiscal general de Estados Unidos

El ex abogado personal del presidente Donald Trump agradeció al mandatario por “la confianza” y al Senado “por quedarse hasta tarde para completar este proceso”

Todd Blanche declaró sentirse “profundamente honrado” por ser el fiscal general de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump

El ex abogado del presidente, quien ya venía desempeñándose como el máximo responsable de la aplicación de la ley de forma interina, fue elegido para el cargo por 50 votos contra 49

El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump

El Salvador: Experto en migración recomienda a salvadoreños no usar la visa de turista para negocios

El director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, dijo que las autoridades estadounidenses están retirando el documento a los “encomenderos” en los puertos de entrada y también al gestionar la prórroga

El Salvador: Experto en migración recomienda a salvadoreños no usar la visa de turista para negocios

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 7 de agosto de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense llevó a cabo su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 7 de agosto de 2026

“El cáncer se extendió”: el hijo de Joe Biden habló sobre el avance de su enfermedad

En una entrevista exclusiva con la BBC, Hunter Biden afirmó que el cuadro ha hecho metástasis y lo describió como “muy doloroso” y “muy debilitante”

“El cáncer se extendió”: el hijo de Joe Biden habló sobre el avance de su enfermedad

TECNO

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Tres razones por las que no deberías dejar conectado el cargador al enchufe: una para no perder dinero

Qué hacer si hackearon tu correo electrónico: las medidas urgentes para evitar robo de dinero

Cuántas horas al día debería jugar un niño videojuegos para evitar adicciones

ENTRETENIMIENTO

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

Jean Grey aterriza en la nueva película de Spider-Man y Marvel activa el camino hacia los X-Men

Más de 50 platos, 10 tortas y Brie Larson de invitada: así fue la temporada más ambiciosa de The Bear

MUNDO

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz

Nueva advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní: dijo que reabrirá el estrecho de Ormuz cuando EEUU acepte “sus condiciones”

El único partido contra la invasión de Rusia en Ucrania busca aumentar su apoyo en medio de la persecución del Kremlin