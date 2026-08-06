Una icónica cadena de comida mexicana en Orlando cierra repentinamente todas sus sucursales

Gringos Locos cerró de forma repentina sus cuatro restaurantes en Orlando, Florida, y dejó sin trabajo a más de una docena de empleados el 31 de julio (Gringos Locos )

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Gringos Locos cerró de forma repentina todos sus restaurantes en el área de Orlando, Florida, el 31 de julio, sin ofrecer una explicación pública sobre los motivos. La cadena, fundada en Orlando en 2009 y conocida por sus salsas artesanales, marinadas y sofrito, operaba cuatro locales en la ciudad. Ninguno acepta pedidos de recogida ni entrega a domicilio, y su sitio web no lista restaurantes activos.

La empresa no emitió ningún comunicado oficial. Una persona que se identificó como empleada de la cadena informó a Knight News que los restaurantes cerraron mientras la compañía intenta resolver su situación financiera.

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La cadena Gringos Locos, fundada en Orlando en 2009, ya no acepta pedidos y su sitio web no muestra restaurantes activos (Gringos Locos )

Otra, que comentó en un reporte local, afirmó haber recibido el aviso de cierre el 31 de julio y que los locales cerrarían definitivamente al agotarse los insumos.

El cierre deja a empleados y clientes sin respuesta

Las redes sociales de la cadena tampoco dieron señales de vida: sus cuentas de Instagram y Facebook no publican contenido nuevo desde 2025. Aun así, clientes han recurrido a esas plataformas para preguntar si los cierres son permanentes y exigir una actualización de la empresa.

La respuesta de la compañía ha sido el silencio.

Sucursales afectadas en Orlando

Según News 6, los cuatro locales que cerraron son:

SoDo: 517 E Michigan St

Downtown Washington: 20 E Washington St

Milk District: 2405 E Robinson St

UCF: 4258 W Plaza Dr

El sector restaurantero enfrenta presión financiera

El cierre de Gringos Locos no ocurre de forma aislada. La industria de restaurantes en Estados Unidos atraviesa un período de ajuste marcado por costos elevados y una clientela más selectiva a la hora de gastar.

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La National Restaurant Association informó que el 60% de los operadores de restaurantes reportó una caída en el tráfico de clientes en diciembre de 2025. Además, los costos de alimentos y mano de obra han subido aproximadamente un 35% en los últimos cinco años, lo que comprime los márgenes de ganancia de forma sostenida.

Los locales de Gringos Locos que cerraron en Orlando estaban en SoDo, Downtown Washington, Milk District y UCF (Gringos Locos )

A eso se suma que los precios de las comidas fuera del hogar aumentaron un 3,4% en los 12 meses que terminaron en junio de 2026, de acuerdo con la U.S. Bureau of Labor Statistics.

“La industria restaurantera está peleando por su parte de una billetera del consumidor que se achica”, escribió la periodista especializada en industria alimentaria de The New York Times Julie Creswell. “El año pasado, la mayoría de las cadenas subió los precios de los menús, y los consumidores de menores ingresos fueron los primeros en dejar de comer afuera”.

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Otras cadenas mexicanas también han cerrado

La situación de Gringos Locos se inscribe en un patrón más amplio que afecta a varias cadenas de cocina mexicana en el país:

On the Border Mexican Grill & Cantina cerró todos sus locales restantes en junio de 2026. La cadena había salido de una quiebra bajo el Capítulo 11 en mayo de 2025 tras ser adquirida por el Grupo Pappas.

Tijuana Flats se acogió al Capítulo 11 en abril de 2024, cerró 11 restaurantes durante su reestructuración y fue vendida a nuevos propietarios en 2025.

Abuelo’s Mexican Restaurant presentó quiebra bajo el Capítulo 11 en septiembre de 2025 y pasó de cerca de 40 locales a operar solo 16.

Del Taco cerró varios restaurantes y abandonó múltiples mercados tras quiebras de franquiciados.

Cambios en hábitos y precios afectan al sector

El panorama no mejora en el corto plazo. Aunque la inflación general ha bajado respecto a su pico, los restaurantes siguen absorbiendo costos altos en alimentos, personal, alquiler y operaciones.

Al mismo tiempo, los consumidores han vuelto más cuidadoso su gasto discrecional, lo que reduce el tráfico en los establecimientos y dificulta sostener ventas estables.

Para cadenas de tamaño mediano como Gringos Locos, que no cuentan con el respaldo financiero de grandes corporaciones, ese doble golpe —costos al alza y clientes a la baja— puede ser determinante. Por ahora, ni la empresa ni sus representantes han confirmado si el cierre es definitivo.

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