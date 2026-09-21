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Un estudio reveló cómo la presión por ser padres perfectos genera sobreprotección en los adolescentes

Investigadores de la Universidad Griffith demostraron que las comparaciones en redes sociales y las crisis globales elevan la ansiedad familiar y limitan la autonomía de los jóvenes

Un hombre sentado a la mesa de una cocina sostiene su cabeza entre las manos, junto a calendarios, una libreta y una taza.
La crianza sobreprotectora limita la toma de decisiones de los adolescentes e incluye una intervención excesiva en su vida cotidiana y su privacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio de la Universidad Griffith determinó que la presión social por alcanzar la “perfección parental” genera niveles elevados de ansiedad en los adultos y deriva en conductas sobreprotectoras sobre los hijos adolescentes.

La investigación, publicada en la revista científica Family Relations, encuestó a 909 padres de jóvenes entre 16 y 19 años en Australia y concluyó que el fenómeno responde tanto a la comparación constante en redes sociales como a la incertidumbre económica y ambiental percibida por las familias. Frente a este panorama, especialistas en crianza recomiendan pautas concretas para desactivar la culpa y promover la autonomía de los jóvenes en la era del control digital.

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La crianza sobreprotectora o helicóptero se define como una modalidad de supervisión intrusiva que limita la toma de decisiones por cuenta propia. En jóvenes que transitan la etapa previa a la adultez, esta conducta se traduce en una intervención excesiva en la privacidad, la resolución de conflictos cotidianos y los planes de estudio o trabajo.

El equipo académico liderado por la investigadora Katherine M. Ryan observó que los padres no ejercen este control por autoritarismo, sino como una respuesta defensiva ante temores del contexto social.

Las comparaciones digitales en redes sociales alimentan la exigencia y la culpa

El análisis estadístico reveló que las llamadas “comparaciones ascendentes” en plataformas digitales figuran entre los predictores más potentes de la ansiedad familiar y la sobreprotección. Este sesgo ocurre cuando los adultos contrastan de manera constante su desempeño diario con perfiles de otras familias que exhiben imágenes idealizadas de éxito, organización perfecta y logros académicos o deportivos.

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Manos de una persona sujetando un teléfono inteligente frente a una mesa con una libreta abierta, una taza de té y unas gafas.
Las comparaciones con familias que muestran vidas idealizadas en redes sociales se asociaron con mayor ansiedad y sobreprotección parental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La copropietaria del estudio, la profesora Melanie J. Zimmer-Gembeck, explicó que la exigencia social genera la ilusión de que existe una única manera correcta de criar. “Los padres se comparaban con otros en las redes sociales y se añadían más presión a sí mismos”, sostuvo la académica de la Escuela de Psicología Aplicada.

Esa autoexigencia constante no solo abarca las tareas de gestión del hogar, sino que convierte el rendimiento de los adolescentes en una métrica del valor o éxito de los propios progenitores.

La percepción de un mundo amenazante impulsa el control sobre los adolescentes

Junto con la presión estética y social de las redes, la encuesta incorporó la evaluación de amenazas globales. Los participantes reportaron una honda preocupación por la inestabilidad económica, las dificultades de acceso a la vivienda, la crisis climática y las tensiones internacionales. Ante la sensación de que el entorno exterior es impredecible y riesgoso, los adultos intentan mitigar la incertidumbre estrechando el control sobre las actividades y decisiones de sus hijos.

La investigadora principal de la Universidad Griffith destacó que esta dinámica afectó la conducta de las madres, pero resultó decisiva para explicar la ansiedad en los padres varones. “Cuando los padres experimentan una mayor ansiedad, pueden intentar controlar el riesgo involucrándose más en las decisiones y actividades de sus hijos”, precisó la doctora Ryan.

Un hombre de espaldas mira un teléfono en una cocina y un joven con mochila camina hacia una puerta exterior abierta.
La investigación indicó que la percepción de un mundo inestable puede llevar a los padres a controlar más las decisiones y actividades de sus hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio remarcó que este intento de “blindar” a los jóvenes termina por restringir el margen de ensayo y error necesario para desarrollar resiliencia.

Claves prácticas para limitar la comparación y fortalecer la independencia de los hijos

Frente a las conclusiones del informe publicado en Family Relations, los expertos en salud mental sugieren una serie de estrategias destinadas a reducir la sobrecarga emocional en el hogar y favorecer el desarrollo autónomo de los adolescentes:

  1. Establecer un consumo consciente en redes sociales: reconocer que los contenidos digitales muestran momentos seleccionados e idealizados. Desactivar o silenciar cuentas que generen culpa o sentimientos de insuficiencia respecto al modelo familiar propio.
  2. Distinguir entre acompañamiento y resolución de conflictos: permitir que los adolescentes de 16 a 19 años gestionen sus propios trámites, decisiones académicas y desacuerdos interpersonales. Intervenir únicamente cuando exista un riesgo real para la integridad o la salud.
  3. Validar la imperfección como parte del aprendizaje: aceptar que la crianza implica asumir errores y que no existe una fórmula única para el éxito. El objetivo parental debe enfocarse en brindar contención afectiva, no en garantizar resultados perfectos.
  4. Fomentar la toma de decisiones progresiva: ofrecer espacios de debate dentro del hogar donde el joven pueda argumentar sus posturas y asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus elecciones.
Dos manos sujetan el respaldo de una silla en primer plano ante un joven sentado frente a una computadora portátil y libros en un escritorio.
El estudio publicado en Family Relations relevó a 909 padres australianos con hijos de 16 a 19 años y analizó formas de crianza más controladoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoras del trabajo insistieron en la necesidad de que la sociedad transmita mensajes más comprensivos y realistas hacia las familias. “Necesitamos encontrar maneras de ayudar a los padres a abordar el problema de la comparación social y enfatizar mensajes más realistas para los padres de adolescentes, de modo que puedan tener más confianza en sus prácticas de crianza y apoyar a sus hijos adolescentes a medida que se convierten en jóvenes adultos”, concluyó Zimmer-Gembeck.

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