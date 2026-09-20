Zelensky se reunirá con Trump en Nueva York para impulsar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Volodimir Zelensky anunció que se reunirá con Donald Trump en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este domingo que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de mantener una conversación telefónica con el mandatario republicano. El encuentro se producirá en un momento en que Washington intenta reactivar la vía diplomática para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, después de varios meses sin avances decisivos.

“Acabo de hablar con el presidente Donald Trump. Una conversación importante, y logramos abordar muchas cosas”, escribió Zelensky en sus redes sociales. Según el mandatario ucraniano, ambos acordaron verse personalmente en Nueva York y consideraron que la reunión puede tener consecuencias para el proceso diplomático.

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“Hay dinámica diplomática”, afirmó.

La conversación se produjo pocos días antes de la apertura de la Asamblea General de la ONU, que reunirá en Nueva York a numerosos jefes de Estado y de Gobierno. Tanto Trump como Zelensky tienen previsto participar en las actividades vinculadas al encuentro internacional, lo que permitirá que la reunión se desarrolle al margen de la agenda multilateral.

La reunión entre Zelensky y Trump llega mientras Washington busca reactivar la vía diplomática para la guerra entre Rusia y Ucrania.

El anuncio llega después de una nueva ronda de contactos impulsada por la Casa Blanca. A comienzos de septiembre, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron primero a Moscú y posteriormente a Kiev para mantener conversaciones con los gobiernos de Rusia y Ucrania. Fue la primera visita de ambos representantes a la capital ucraniana desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

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Zelensky destacó especialmente ese viaje durante su conversación con Trump. “Agradecí al presidente la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner a Kiev. Repasamos minuciosamente los detalles clave y ellos vieron la situación en Ucrania de primera mano”, señaló.

La visita buscó establecer condiciones para retomar las negociaciones después de meses de contactos intermitentes entre Washington, Moscú y Kiev. Tras reunirse con los enviados estadounidenses, Zelensky había señalado que reactivar las conversaciones era importante y agradeció el papel de Washington para volver a poner la diplomacia en marcha.

Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a Moscú y Kiev por impulso de la Casa Blanca para retomar contactos con Rusia y Ucrania. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

El mandatario ucraniano indicó ahora que las conversaciones con Estados Unidos incluyen propuestas concretas para reducir la intensidad del conflicto y abordar cuestiones relacionadas con la seguridad. Entre los asuntos mencionados figuran la protección de las infraestructuras energéticas, el abastecimiento de alimentos y las medidas destinadas a proteger a la población civil.

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El presidente ucraniano también agradeció a Trump por haber promulgado la legislación impulsada por el senador Lindsey Graham relacionada con nuevas medidas de presión contra Rusia. “Todos estamos de acuerdo: debe haber paz”, afirmó.

También afirmó que los equipos estadounidense y ucraniano continúan trabajando conjuntamente y que están preparados para adoptar “medidas realmente serias”.

“El proceso de paz es nuestra prioridad número uno”, sostuvo Zelensky.

Uno de los principales desafíos para cualquier nuevo intento de negociación sigue siendo la ausencia de un acuerdo entre Moscú y Kiev sobre las condiciones para detener las hostilidades. Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, Rusia y Ucrania mantienen ataques de largo alcance contra objetivos situados en el territorio de la otra parte.

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Las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania incluyen propuestas sobre infraestructuras energéticas, abastecimiento de alimentos y protección de la población civil. (EFE/EPA/MIKHAIL METZEL /ARCHIVO)

Trump afirmó recientemente que Rusia y Ucrania habían alcanzado un entendimiento para detener los ataques contra determinadas infraestructuras energéticas, aunque Zelensky planteó la necesidad de garantías para que cualquier cese de este tipo sea sostenible.

Por ahora, Zelensky no detalló qué propuestas concretas serán discutidas con Trump en Nueva York ni precisó la fecha exacta del encuentro. La reunión será el contacto presencial de mayor nivel entre ambos dirigentes en el marco de la nueva fase de esfuerzos estadounidenses para reactivar las conversaciones sobre el futuro de la guerra.