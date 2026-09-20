El seguro estatal contra incendios de California ya cubre 696.000 propiedades: qué riesgos enfrentan los propietarios

Imágenes satelitales muestran los incendios forestales fuera de control en California, allá por febrero de 2025 (Video: Reuters)

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El FAIR Plan de California aseguraba 696.000 propiedades al 30 de junio, con una exposición potencial de USD 788.000 millones, después de que las principales compañías privadas redujeran su presencia en el estado tras los incendios forestales y el alza de los costos de reaseguro.

Como seguro estatal de último recurso, solo cubre daños por incendio y excluye robos, responsabilidad civil y daños por agua, según el diario estadounidense Los Angeles Times.

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El programa nació como un recurso para propietarios sin acceso al mercado convencional, pero su expansión abrió la posibilidad de que las aseguradoras que lo integran deban afrontar rescates financieros si los siniestros superan su capacidad de pago. La concentración de viviendas expuestas a incendios elevó el riesgo para todo el sistema.

El FAIR Plan de California aseguraba 696.000 propiedades y concentraba una exposición potencial de USD 788.000 millones al 30 de junio (REUTERS/Mike Blake)

Creación en 1968 y expansión por los incendios

La Legislatura de California creó la Asociación FAIR Plan en 1968, tres años después de los disturbios de Watts en Los Ángeles.

El objetivo declarado era limitar la discriminación territorial de bancos, vendedores de viviendas y aseguradoras contra barrios de minorías.

Sin embargo, el antecedente inmediato había sido el incendio de Bel-Air de 1961, que destruyó cerca de 500 viviendas en las montañas de Santa Mónica, incluidas residencias de celebridades de Hollywood.

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En julio de 1968, unos 2.300 propietarios de la zona corrían el riesgo de perder su cobertura contra incendios de maleza.

La ley de emergencia avanzó con tal rapidez que las comisiones legislativas votaron apenas un esquema básico. La administración del fondo quedó en manos de las aseguradoras autorizadas a operar en California, que debían compartir ganancias y pérdidas.

El FAIR Plan funciona como seguro estatal de último recurso en California y solo cubre daños por incendio, sin incluir robos, responsabilidad civil ni daños por agua (REUTERS/Mike Blake)

Durante el primer año, legisladores recibieron denuncias de que el sector utilizaba el mecanismo para trasladar sus pólizas más riesgosas y maximizar sus ganancias.

Pese a esas objeciones, el programa permaneció durante décadas con un tamaño insuficiente para modificar el mercado general.

La expansión del FAIR Plan y el riesgo para las aseguradoras

El cambio llegó a comienzos de 2022, cuando State Farm, Allstate, Farmers y otras compañías empezaron a cancelar miles de contratos por su exposición a incendios y otros peligros. Una parte creciente de esas viviendas ingresó al FAIR Plan.

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El exejecutivo de CSAA y exintegrante del comité ejecutivo del programa, Cedric Snow, advirtió que esa dinámica puede convertirse en una “espiral de muerte”: las compañías derivan más riesgos al fondo estatal y, si este no puede pagar, deben financiar su rescate.

“La posibilidad de una evaluación a la industria de USD 4.000 millones o USD 5.000 millones ya no era remota”, sostuvo Snow.

La Legislatura de California creó la Asociación FAIR Plan en 1968 para ampliar el acceso al seguro contra incendios y limitar la discriminación territorial (REUTERS/Mike Blake)

A su juicio, una contingencia que antes tenía una probabilidad de uno entre 500 o uno entre 1.000 pasó a ubicarse entre una de cada 100 y una de cada 75.

Límites más altos y subsidios entre zonas de riesgo desigual

El comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, impulsó otra ampliación al exigir que el FAIR Plan elevara a USD 3 millones el límite de cobertura por vivienda y asegurara complejos de condominios valuados en hasta USD 100 millones.

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Especialistas consultados por el diario estadounidense Los Angeles Times señalaron que esas medidas incrementaron sustancialmente la exposición financiera del fondo y de sus miembros.

Después de los incendios que afectaron al condado de Los Ángeles en enero de 2025, Lara aceptó limitar la responsabilidad del programa por reclamos vinculados al fuego. Los asegurados deben asumir los costos que excedan los USD 500 millones.

Snow consideró que el volumen de pérdidas potenciales ya excede la capacidad de la industria aseguradora estatal para responder por sí sola.

La expansión del FAIR Plan se aceleró desde 2022, cuando State Farm, Allstate, Farmers y otras aseguradoras cancelaron miles de pólizas por el riesgo de incendios (REUTERS/Mike Blake)

También sostuvo que obtener reaseguro suficiente en el mercado internacional resulta difícil y que el fondo difícilmente vuelva a reducirse lo necesario como para evitar futuros rescates.

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Un estudio publicado este año por Nancy Wallace, del laboratorio de mercados inmobiliarios y financieros de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), concluyó que las presiones políticas, como los límites a los aumentos de tarifas, desequilibraron el sistema.

Los datos del estudio indican que propietarios de áreas de bajo riesgo subsidian viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo y gran riqueza, como Pacific Palisades, devastada por los incendios de 2025.

“Nosotros no tenemos riesgo y somos quienes pagamos”, cuestionó el alcalde de Coalinga, Nathan Vosburg, ante un representante del Departamento de Seguros durante una reunión municipal realizada en primavera.

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Diferencias entre comunidades afectadas y nuevos desarrollos

Las diferencias también aparecen entre comunidades afectadas por incendios y nuevos desarrollos inmobiliarios. Seis años después del incendio Camp de 2018, las aseguradoras reguladas seguían retirándose de Paradise, pese a la reconstrucción de la localidad.

Un estudio de UC Berkeley concluyó que propietarios de zonas de bajo riesgo subsidian viviendas de alto riesgo y alto valor en California, como Pacific Palisades (REUTERS/Ringo Chiu)

Las normas recientes permiten, sin embargo, que esas empresas soliciten aumentos tarifarios acelerados si emiten pólizas en otra zona declarada en dificultades.

Ese beneficio alcanza a desarrollos residenciales de lujo cercanos a Roseville, orientados a habitantes procedentes de San Francisco y Sacramento.

La zona fue incluida en la lista estatal porque pertenece al condado de Placer, que se extiende 105 kilómetros hacia el este hasta áreas de alto riesgo en la accidentada Sierra Nevada.

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Desde 2019, las aseguradoras emitieron más de 6.500 pólizas nuevas en el código postal 95747, mientras solo 76 propietarios fueron derivados al FAIR Plan; los datos estatales lo ubican como el mercado asegurador de crecimiento más rápido de California.