EEUU emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” de las tensiones

Vista general de la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde de Bagdad, en Irak (REUTERS/Stringer)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió en su cuenta de X una alerta de seguridad en la que recomendó reconsiderar los viajes a Medio Oriente tras los ataques de los hutíes a objetivos sensibles de Arabia Saudita. El aviso advirtió sobre posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones de itinerarios.

Además, el presidente Donald Trump regresó antes de lo previsto a la Casa Blanca el sábado por la noche.

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El comunicado no ordenó la evacuación de ciudadanos estadounidenses ni anunció el cierre de oficinas consulares en los países de la región. Además, pidió a los pasajeros confirmar el estado de sus reservas directamente con las compañías aéreas antes de dirigirse al aeropuerto.

Trump regresó el sábado por la noche a la Casa Blanca (Reuters/Anna Rose Layden)

Las autoridades recomendaron evitar manifestaciones, concentraciones numerosas y áreas con fuerte presencia policial. También pidieron prestar atención al entorno, seguir la información de los medios locales y respetar las instrucciones impartidas por las autoridades de cada país.

“Debido a las tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista”, advirtieron las autoridades nroteamericanas.

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En el caso de Irak, por ejemplo, las autoridades mencionaron específicamente los aeropuertos internacionales de Bagdad, Erbil y Basora, así como el Aeropuerto Internacional Jalal Talabani, en Sulaimaniya.

El aeropuerto internacional de Riad registró interrupciones en su operación, con cancelaciones y demoras en distintos vuelos

La alerta se emitió después de que los rebeldes hutíes de Yemen -respalados por el régimen de Irán- anunciaran el sábado una ofensiva contra objetivos que describieron como “sensibles” en Riad, la capital de Arabia Saudita, y contra instalaciones de Aramco en la ciudad portuaria de Yanbu.

Por su parte, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que el grupo empleó misiles balísticos, misiles de crucero y drones, y presentó la operación como respuesta a intentos sauditas de atacar Saná.

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Luego, las autoridades sauditas activaron una alerta por una amenaza aérea hostil y pidieron a los habitantes permanecer bajo techo durante la madrugada. Poco antes de las 03:00, residentes y periodistas informaron dos explosiones cerca del aeropuerto internacional de Riad, mientras un mensaje de emergencia advirtió sobre el peligro en la zona. La Defensa Civil retiró la alerta media hora después y la terminal registró cancelaciones y demoras en sus vuelos.

“Las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluidas las fuera de Oriente Medio, han sido blanco de ataques. Irán y grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses de EEUU en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo, incluidas empresas estadounidenses y otras instituciones”, alertaron las autoridades.

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En territorio saudita, la misión estadounidense remitió a la información publicada por los aeropuertos de Yeda y Dammam, donde los viajeros pudieron consultar la operación de cada terminal y los cambios vinculados con sus trayectos.

La lista de medidas contempla mantener el teléfono móvil cargado y guardar con anticipación los números de emergencia de las embajadas y consulados. Si ocurre un ataque aéreo, los ciudadanos deben alejarse de puertas y ventanas de vidrio, evitar los restos de estructuras dañadas y consultar los avisos oficiales en sus dispositivos.

Este sábado los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron ataques contra objetivos "sensibles" de Arabia Saudita (AP Foto)

La alerta agregó una recomendación dirigida a los estadounidenses que concurrieran a lugares asociados públicamente con su país, entre ellos empresas e instituciones. La misión diplomática solicitó cautela en esos espacios y pidió mantener un perfil bajo.

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La comunicación mantiene disponibles los servicios consulares regulares y de emergencia. Las personas que necesitaran orientación pueden acudir a la embajada o al consulado más cercano, o comunicarse con las líneas de asistencia del Departamento de Estado desde el exterior

Además, la dependencia invitó además a los ciudadanos a registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, STEP por sus siglas en inglés. El sistema permite recibir actualizaciones de seguridad por correo electrónico y facilita el contacto de las autoridades consulares durante una emergencia. El aviso también remite al canal de actualizaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses en WhatsApp.

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A su vez, la Embajada de Estados Unidos en Israel distribuyó una alerta de contenido similar. La sede en Jerusalén y la oficina de Tel Aviv continuan hasta el momento con sus actividades habituales, mientras otras misiones estadounidenses de Oriente Medio difundieron la misma orientación para sus ciudadanos.

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní (REUTERS/Mohammed Salem)

Irán volvió a trasladar sus condiciones para retomar el diálogo

Teherán aseguró este sábado que trasladó a los mediadores de Qatar y Pakistán sus condiciones para reabrir un canal diplomático con Estados Unidos y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente, según afirmó Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Entre las exigencias planteadas por Teherán, figuran el cese de las hostilidades en todos los frentes, el desbloqueo de activos iraníes y el levantamiento del bloqueo naval, dijo Rezaei en diálogo con Al Jazeera.

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El funcionario iraní señaló que los contactos con los mediadores continúan y que Irán aguarda una definición del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las condiciones transmitidas. El dirigente sostuvo que a Washington le conviene aceptar la propuesta iraní para salir del conflicto.