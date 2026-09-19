Amazon envía reembolsos automáticos de hasta USD 200: cómo saber si te corresponde el pago por Prime

Amazon comenzó a enviar reembolsos de Amazon Prime en noviembre de 2025 por un acuerdo de USD 2.500 millones con la FTC de Estados Unidos. (REUTERS/Pascal Rossignol)

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Amazon debe devolver hasta USD 200 a clientes de Prime afectados por prácticas de inscripción irregulares, según acuerdo con la FTC de Estados Unidos que asciende a USD 2.500 millones en total. Los pagos comenzaron en noviembre de 2025 y se extenderán hasta abril de 2027.

Amazon comenzó en noviembre de 2025 a enviar reembolsos a clientes elegibles de Prime en Estados Unidos en el marco de un acuerdo de USD 2.500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC) tras una demanda por prácticas engañosas de inscripción y cancelación. De esa suma, USD 1.500 millones son para devoluciones a consumidores y USD 1.000 millones por multa civil al gobierno federal. Según la FTC, hasta septiembre de 2026 se distribuyeron más de USD 845 millones entre los clientes que califican para el reembolso.

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El proceso incluye a quienes contrataron Prime mediante ciertos flujos de inscripción engañosos y cancelaron o intentaron cancelar su suscripción en el período señalado. Solo quienes cumplan los tres requisitos de la orden recibirán el pago. Los pagos serán automáticos, sin reclamaciones ni formularios, y continuarán hasta abril de 2027.

Quiénes califican para recibir el reembolso de Amazon Prime

Para ser elegible, un cliente debe cumplir las tres condiciones que establece la orden de acuerdo revisada:

Haberse inscrito en Prime a través de alguno de los flujos cuestionados.

Haber cancelado —o intentado cancelar— la suscripción durante el período comprendido por las prácticas objeto de la demanda.

Cumplir con los demás criterios que Amazon determina en función de los registros internos de cada cuenta.

Los clientes elegibles de Amazon Prime pueden recibir hasta USD 200 si fueron afectados por prácticas de inscripción y cancelación irregulares.

Quienes reúnan esas condiciones no deben tomar ninguna acción: Amazon enviará los pagos de forma automática. Los usuarios que no reciban un reembolso, o que no estén seguros de si califican, pueden consultar su situación a través de los canales oficiales del programa.

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De acuerdo con la información publicada por la FTC, los pagos iniciales del acuerdo se limitaron a un máximo de USD 51 por cliente. Con la orden revisada, Amazon puede emitir abonos adicionales de hasta USD 149 por persona elegible, lo que eleva el tope total a USD 200 por cliente.

Cómo y cuándo llega el pago a los clientes elegibles

Los reembolsos se entregan por dos vías: cheque enviado por correo postal o pago electrónico a través de PayPal o Venmo. Amazon determina el método según la información disponible en cada cuenta. El usuario no elige la modalidad, pero puede gestionar consultas o inconvenientes con el pago a través del correo oficial del programa.

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Cada pago tiene un plazo de validez de 60 días desde la fecha de emisión. Pasado ese período, el monto vence y no es posible cobrarlo. Los clientes elegibles que aún no hayan recibido su reembolso tienen tiempo hasta abril de 2027, fecha límite prevista para la distribución de los pagos automáticos bajo la orden revisada.

Canales oficiales para consultar el estado del reembolso

Los clientes de Prime en Estados Unidos que deseen verificar su situación o resolver dudas sobre el proceso disponen de tres vías de contacto oficiales:

Quienes ya recibieron un pago y necesitan asistencia también pueden escribir directamente a esa misma dirección de correo. El plazo máximo para que todos los pagos automáticos lleguen a los clientes elegibles es abril de 2027.

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Qué prácticas de Amazon motivaron el acuerdo con la FTC

La demanda de la FTC se centró en que Amazon inscribió a consumidores en Prime sin su consentimiento explícito y dificultó la cancelación. Según la FTC, la empresa usó flujos de inscripción en la página universal de decisión de Prime, la página de selección de envío, el proceso de compra en una sola página y el flujo de inscripción de Prime Video. Estos “flujos de inscripción cuestionados” facilitaron suscripciones no deseadas.

Cada pago del reembolso de Amazon Prime vence a los 60 días de su emisión y la distribución seguirá hasta abril de 2027. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Como resultado de ese acuerdo —calificado por la propia FTC como histórico—, Amazon quedó obligada a cesar esas prácticas, a abonar la multa de USD 1.000 millones y a destinar USD 1.500 millones a reembolsos para los clientes perjudicados.

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Cómo evitar estafas relacionadas con los reembolsos de Amazon Prime

La FTC advierte que su organismo no toma contacto directo con los consumidores en el marco de este proceso. Cualquier llamada, mensaje o correo que afirme provenir de la FTC para tramitar el reembolso es una estafa. El organismo nunca solicita dinero, no emite amenazas, no pide transferencias ni promete premios a cambio de gestionar una devolución.

Lo mismo aplica del lado de Amazon: ningún representante de la empresa pedirá dinero ni datos personales para procesar un reembolso. Solo quienes buscan defraudar a los consumidores ofrecen “acceso especial” o garantizan devoluciones a cambio de un pago previo.

Ante cualquier contacto sospechoso, la FTC indica que se puede denunciar la situación en ReportFraud.ftc.gov.