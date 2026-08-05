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Un pastor acusado de abusar de un adolescente y exponerlo al VIH en tres encuentros fue detenido en Florida

Timothy Chaneyfield, de 42 años, fue arrestado tras una investigación iniciada por un reporte de Instagram, según informaron desde la oficina del sheriff de Polk

Un sheriff con uniforme verde sostiene una foto de fichaje de un hombre y otra con dos imágenes del mismo hombre. Al fondo, cortina azul y dos banderas
La investigación en el condado de Polk comenzó por un reporte de Instagram sobre una posible interacción ilícita entre un adulto y un menor (Fox News)
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Un pastor de Winter Haven, en el condado de Polk, quedó detenido en Florida tras ser acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 14 años y exponerlo al VIH en al menos tres encuentros, de acuerdo con reportes de Fox News y otros medios locales que citaron a la oficina del sheriff.

Según informaron, el detenido fue identificado como Timothy Chaneyfield, de 42 años, pastor de la iglesia St. James United American Free Will Baptist Church, además de capellán de Compassionate Care Hospice y ex empleado del sistema escolar del condado. La investigación comenzó a partir de un aviso de Instagram sobre actividad inapropiada entre un adulto y un menor.

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Las autoridades sostienen que Chaneyfield conoció al adolescente en una aplicación de citas y luego trasladó la conversación a Instagram. Después, según la versión expuesta por el sheriff Grady Judd en conferencia de prensa, pasó a buscar al menor en tres ocasiones a la entrada de su vecindario y lo llevó a su casa en Eagle Lake para mantener relaciones sexuales.

De acuerdo con los datos difundidos por Fox News, el caso tomó una dimensión mayor cuando los detectives establecieron que el acusado es portador de VIH y, presuntamente, no informó esa condición al adolescente antes de mantener relaciones sexuales sin protección.

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El sheriff afirmó que al menor se le administró un tratamiento preventivo de emergencia para reducir el riesgo de infección.

Edificio blanco de una iglesia con una cruz en la fachada, rodeado de césped, árboles y palmeras bajo un cielo azul despejado. Hay un carport con un coche negro
El acusado es pastor de la iglesia St. James United American Free Will Baptist Church, ubicada en el estado de Florida (Google Maps)

Cómo se construyó la investigación

La pesquisa se inició luego de que Instagram remitiera un reporte a la Policía de Auburndale sobre una posible interacción ilícita entre un adulto y un niño. Una vez que se determinó que los hechos bajo análisis habrían ocurrido fuera de esa jurisdicción, el expediente pasó a manos de la oficina del sheriff del condado de Polk.

Según esa reconstrucción, el adolescente dijo a los investigadores que había conocido a Chaneyfield en una app y que luego continuaron el contacto por Instagram. A partir de ese intercambio, los agentes concluyeron que el pastor se reunió con el menor en persona en al menos tres oportunidades.

El caso se centró en una acusación concreta: los investigadores sostienen que el pastor recogió al adolescente, lo trasladó a su vivienda y allí mantuvo relaciones sexuales con él sin comunicarle que era VIH positivo. Esa es la base de varios de los cargos presentados por la fiscalía, además de los delitos vinculados con contacto sexual con un menor y uso de medios electrónicos.

Fox News difundió que Chaneyfield fue arrestado al regresar de Baltimore, donde había viajado por tareas asociadas a su trabajo en cuidados paliativos. Según el sheriff, el acusado confesó los hechos durante la investigación.

Fotografía policial de un hombre afroamericano de mediana edad, con barba y bigote canosos, y calvicie parcial, usando una camisa polo roja
Timothy Chaneyfield, pastor de Winter Haven, quedó detenido en Florida por abuso sexual de un adolescente de 14 años y exposición al VIH (Polk County Sheriff’s Office)

Los cargos y el alcance judicial del caso

Las autoridades presentaron contra Chaneyfield tres cargos de “agresión sexual a un menor”, tres cargos por interferir con la custodia de un menor, un cargo por uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, tres cargos por viajar para encontrarse con un menor, cuatro cargos por mantener relaciones sexuales sin informar su condición de persona con VIH, además de cargos por posesión de cannabis y parafernalia.

Esos delitos reflejan dos ejes de la causa. El primero apunta al presunto abuso sexual del adolescente. El segundo se vincula con la omisión de informar el diagnóstico de VIH antes de mantener relaciones sexuales, una figura prevista en la legislación estatal de Florida.

Medios locales añadieron que el acusado quedó retenido con una fianza superior a USD 350.000. La información oficial disponible no precisa todavía cuándo habría conocido su diagnóstico ni desde hace cuánto tiempo, según reconoció el propio sheriff en la conferencia citada por varios medios.

Hombre en uniforme de sheriff con gafas y micrófono, parado frente a una cortina azul y la bandera del estado de Florida
El sheriff de Polk afirmó que el pastor recogió al menor en tres ocasiones y lo llevó a su casa de Eagle Lake para mantener relaciones sexuales (Fox News)

El vínculo con la comunidad y la preocupación por más víctimas

La oficina del sheriff también señaló que Chaneyfield trabajó para las escuelas públicas del condado entre 2012 y 2024. Según la reconstrucción oficial, ocupó funciones como docente suplente, paraprofesional y empleado del área de tecnología, con paso por Crystal Lake Middle School.

El sistema escolar del condado confirmó que ya no trabajaba allí desde 2024. En un comunicado, el distrito indicó que cooperará plenamente con las autoridades para proteger a estudiantes y empleados.

La inquietud principal de los investigadores pasa ahora por establecer si hubo más víctimas. El sheriff Judd afirmó que un hombre de 26 años reportó haber tenido relaciones sexuales con Chaneyfield y enterarse después de que es VIH positivo. Esa persona, según la versión del agente, también dio positivo en la prueba.

Un hombre vestido con uniforme de sheriff sostiene la fotografía de una iglesia con un cartel; detrás, banderas del estado de Florida y de la oficina del Sheriff de Polk
Los investigadores buscan posibles nuevas víctimas por los vínculos de Chaneyfield con la iglesia, el sistema escolar del condado y otros ámbitos de Winter Haven (Fox News)

Qué dijeron las instituciones mencionadas

La organización Compassionate Care Hospice, empleadora anterior del acusado, señaló en un comunicado que está al tanto de las acusaciones contra un ex trabajador y que colaborará con las fuerzas de seguridad. La empresa agregó que, por tratarse de un asunto judicial en curso, no hará más comentarios.

La oficina del sheriff pidió a cualquier persona que crea haber sido víctima o haber mantenido contacto sexual con Chaneyfield que se comunique con los investigadores y busque atención médica de inmediato. El llamado apunta tanto a posibles menores afectados como a adultos que no hubieran sido informados de su exposición al VIH.

En la conferencia de prensa, Judd indicó que los investigadores consideran abierto el caso y no descartan nuevas denuncias, mientras revisan el alcance de los vínculos que el acusado tuvo en la iglesia, el sistema escolar y otros ámbitos de la comunidad de Winter Haven.

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