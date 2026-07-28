Caen 178 personas por trata y explotación sexual durante el Mundial en el sur de Florida

El Mundial en Miami Gardens impulsó un operativo contra la trata de personas y los delitos sexuales que dejó 178 arrestos en el sur de Florida (REUTERS/Lee Smith)

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178 personas quedaron detenidas en el sur de Florida por delitos de trata y explotación sexual durante el Mundial, en una serie de operativos policiales que también permitieron rescatar a 17 víctimas, según NBC Miami y Miami Herald.

La celebración del Mundial en Miami provocó una movilización de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, la Fiscalía General de Florida y las fuerzas del orden locales. Las autoridades anticiparon un aumento en la actividad delictiva y decidieron actuar con una estrategia.

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La estrategia de las autoridades: quiénes participaron y cómo se ejecutó

Durante el lapso del torneo, los equipos especializados llevaron a cabo 28 operaciones encubiertas en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores. Este despliegue permitió los 178 arrestos asociados a delitos de trata, explotación sexual y facilitación, según confirmaron las autoridades citadas en Miami Herald.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade, la Fiscalía General de Florida y la policía coordinaron una estrategia de 23 días ante el riesgo de explotación sexual durante el Mundial (REUTERS)

El enfoque principal apuntó a identificar compradores de sexo y a quienes gestionaban la explotación de menores. En la Operation Red Card, siete acusados fueron capturados en Broward. En otro caso, un sospechoso ofreció USD 400 por media hora con dos menores, de acuerdo con la información difundida por Miami Herald.

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Zonas de riesgo y víctimas liberadas

Los alrededores del Hard Rock Stadium y las áreas de eventos para fanáticos constituyeron los principales escenarios de la intervención policial. Las fuerzas del orden detuvieron a 23 personas por intentar pagar a menores de edad a cambio de actos sexuales y a 39 por solicitar servicios sexuales. En total, la ofensiva permitió rescatar a 17 víctimas de explotación sexual, como informó NBC Miami.

Las autoridades realizaron 28 operaciones encubiertas en Miami y Broward para identificar compradores de sexo y redes de explotación de menores (Nathan Ray Seebeck/REUTERS)

La fiscalía reveló el traslado de menores desde siete estados con el objetivo de explotar su situación durante el evento.

Operativos antes, durante y después de los partidos

Las investigaciones y detenciones comenzaron antes de que arrancara el torneo y la respuesta oficial se mantuvo durante los 23 días del Mundial. NBC Miami detalló que 12 hombres fueron arrestados al intentar reunirse con supuestas menores de entre 13 y 15 años tras realizar pagos anticipados. La última serie de arrestos, con tres detenidos, ocurrió justo antes de la final en el sur de Florida.

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En el sur de Florida, 12 hombres fueron arrestados tras pactar encuentros con supuestas menores de 13 a 15 años y realizar pagos anticipados (REUTERS)

La fiscal Fernandez Rundle declaró a Miami Herald: “Para enfrentar la actividad de trata que sabíamos que vendría con el Mundial, tuvimos que atacarla como si estuviéramos bajo esteroides”.

Nueva York: rescates y detenciones durante la Copa Mundial 2026

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) informó que rescató a 43 personas, incluidos siete menores, y detuvo a 89 sospechosos durante un operativo contra la trata de personas, desplegado antes y durante los partidos en el área de Nueva York.

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Las intervenciones, entre el 11 de junio y el 19 de julio, cubrieron 87 operaciones que abrieron investigaciones y permitieron avanzar en causas en curso, según CBS News, cadena de televisión estadounidense. La respuesta combinó vigilancia en eventos masivos, monitoreo de internet y visitas a agresores sexuales ya condenados, como detalló el diario The New York Post.

El inspector Gary Marcus, jefe de la Unidad de Víctimas Especiales de la NYPD, explicó que muchas tareas se realizaron fuera de la vista pública, con agentes trabajando para reunir datos, identificar traficantes e interactuar con víctimas para rescatarlas.

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Una parte central de la estrategia consistió en visitar a quienes figuran en registros policiales por delitos sexuales o trata, para verificar el cumplimiento de las condiciones de su libertad y recordarles la vigilancia de las autoridades. De los 87 operativos realizados, uno permitió localizar a una menor que era explotada en una habitación de hotel, tras interceptar una comunicación en línea. Los agentes lograron rescatarla y detener al sospechoso en el lugar.

Las víctimas recibieron apoyo inmediato mediante colaboración con organizaciones especializadas, accediendo a alimentos, alojamiento y asistencia psicológica. La comisionada adjunta Kathleen Baer señaló que se dispuso personal de apoyo en habitaciones contiguas para asistir a las víctimas apenas eran liberadas, buscando reducir el impacto traumático de la experiencia.

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