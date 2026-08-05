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El Hospital Martin Luther King Jr. alerta sobre un déficit anual de hasta 100 millones de dólares por recortes a Medicaid

La administración del centro del sur de Los Ángeles dijo que la reducción prevista del programa público puede dejar un faltante millonario y poner en riesgo la continuidad de la atención para miles de residentes

Fachada de edificio moderno de cristal con texto "MARTIN LUTHER KING, JR. MEDICAL CAMPUS". Escultura abstracta, autos y cielo azul claro
El Hospital Martin Luther King Jr. advirtió que los recortes a Medicaid pueden generar un déficit anual de hasta 100 millones de dólares (Captura Google Maps)
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El Hospital Comunitario Martin Luther King Jr., ubicado en el sur de Los Ángeles, atraviesa uno de los momentos financieros más complejos desde su apertura en 2015. La preocupación crece entre sus directivos, quienes han alertado sobre un inminente déficit millonario que amenaza la continuidad de sus servicios. El motivo principal de esta situación es la serie de recortes previstos al programa Medicaid, que podrían traducirse en un agujero anual de hasta 100 millones de dólares en las finanzas del hospital.

La advertencia de los administradores del centro hospitalario es clara: el futuro de la atención médica para miles de residentes del sur de Los Ángeles está en riesgo si no se encuentra una solución estable y sostenible. La magnitud del posible déficit ha obligado al hospital a replantear su estrategia de financiamiento y a buscar alternativas que permitan mantener abiertos sus servicios más esenciales. La presión es especialmente fuerte porque la gran mayoría de su población atendida depende de programas públicos de salud o carece de seguro médico privado, lo que limita las fuentes tradicionales de ingresos y hace al hospital especialmente vulnerable a los cambios en la política pública.

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En respuesta a este panorama crítico, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ha tomado una decisión relevante para el futuro del hospital y de otros centros de salud de la región. Por unanimidad, los supervisores aprobaron una medida que ordena una revisión exhaustiva del modelo actual de distribución de ingresos fiscales provenientes de la Medida B. Esta revisión tiene como objetivo evaluar si es factible modificar el sistema de financiamiento y lograr que los hospitales comunitarios, como el Martin Luther King Jr., puedan acceder a recursos que hoy están reservados exclusivamente para los centros de trauma del condado.

Vista frontal del Hospital Comunitario Martin Luther King Jr. con entrada cubierta, pilares, fachada de vidrio y paneles grises, y paisaje alrededor
La continuidad de los servicios del Hospital Martin Luther King Jr. quedó en riesgo para miles de residentes del sur de Los Ángeles (Captura Google Maps)

La medida, aunque no garantiza un incremento inmediato de fondos, inaugura un proceso de análisis independiente sobre la manera en que se distribuyen los recursos fiscales. Hasta ahora, la fórmula de asignación beneficia únicamente a hospitales con centros de trauma certificados, dejando fuera a instituciones privadas como el Martin Luther King Jr., que atienden a comunidades con graves necesidades médicas. La decisión de la Junta no implica, por el momento, un alivio financiero directo, pero sí abre la puerta a un posible cambio estructural en el futuro cercano.

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Mientras tanto, la inquietud se traslada a los pasillos del hospital y a los hogares de sus pacientes. Para personas como Marcelo Arredondo, la incertidumbre es cotidiana. “No tenemos seguro o algún papel que nos ayude económicamente”, explica Arredondo, quien depende del hospital para recibir atención médica básica. La posibilidad de que se reduzcan servicios, o incluso que algunos desaparezcan, genera un temor real entre quienes no cuentan con recursos alternativos para sus medicamentos o citas médicas. “No van a tener adónde. No tienen recursos para cubrir sus medicamentos, sus citas; claro que lo va a afectar mucho”, lamenta Arredondo, reflejando la preocupación de una comunidad que ve en el hospital su única opción de atención.

La situación de Arredondo no es aislada. Según datos proporcionados por la administración del hospital, el 95% de los pacientes que reciben atención allí están cubiertos por Medicaid, Medicare o carecen completamente de seguro médico. El hospital se ha convertido en el principal punto de acceso a la salud para miles de residentes del sur de Los Ángeles, una zona históricamente desatendida y con altos índices de pobreza. La demanda de atención, según sus directivos, ya supera la capacidad para la que fue diseñado el centro, lo que agrava aún más la presión sobre sus limitados recursos.

El 95% de los pacientes del Hospital Martin Luther King Jr. está cubierto por Medicaid, Medicare o no tiene seguro médico
El 95% de los pacientes del Hospital Martin Luther King Jr. está cubierto por Medicaid, Medicare o no tiene seguro médico

El Hospital Martin Luther King Jr. abrió sus puertas en 2015 con el objetivo de restablecer el acceso a servicios médicos en una región que había perdido su anterior centro de salud, el antiguo King/Drew. Desde entonces, el hospital ha desempeñado un papel esencial en la vida de la comunidad, atendiendo a quienes no tienen otra alternativa y funcionando como un verdadero refugio sanitario. A más de una década de su reapertura, la institución enfrenta una coyuntura decisiva: la combinación de alta demanda y falta de ingresos estables amenaza la viabilidad de su misión original.

Sin embargo, el modelo actual de financiamiento presenta grandes limitaciones. La Medida B, que recolecta fondos a través de impuestos locales, está diseñada para beneficiar exclusivamente a hospitales con centros de trauma reconocidos por el condado. Dado que el Martin Luther King Jr. es una institución privada y no cuenta con esa designación, queda excluido de esos recursos. Esta condición lo coloca en una situación de desventaja frente a otras instituciones, a pesar de atender a una población igual o más vulnerable.

Desde la vicepresidencia de Relaciones Comunitarias del hospital, el Dr. Atul Nakhasi advirtió que “está en juego la salud de nuestra comunidad”, subrayando la urgencia de encontrar una solución permanente que asegure la continuidad del servicio. Mientras tanto, la revisión del modelo de financiamiento avanza, y tanto directivos como pacientes esperan que el proceso derive en cambios concretos. Para muchos residentes del sur de Los Ángeles, el Hospital Martin Luther King Jr. no es solo un centro de salud, sino la única posibilidad real de recibir atención médica en una de las zonas más necesitadas del condado.

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