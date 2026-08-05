La inteligencia artificial gana espacio en las universidades estadounidenses por fuera de carreras informáticas

La inteligencia artificial gana espacio en las universidades de Estados Unidos por fuera de las carreras informáticas (REUTERS/Reba Saldanha)

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En universidades de Estados Unidos, el crecimiento de la inteligencia artificial ya no se limita a las carreras técnicas: estudiantes de psicología, música o biología buscan formación en esta área para mejorar su perfil laboral, mientras cae la matrícula en informática tradicional, según informó Associated Press.

La tendencia refleja un cambio doble. Por un lado, el mercado enfría la contratación de desarrolladores de software en niveles iniciales.

Por otra parte, crece la presión sobre los graduados de casi todas las disciplinas para demostrar conocimientos básicos sobre herramientas y conceptos de IA ante empleadores que ya incorporan esta tecnología en sus procesos.

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En los campus estadounidenses, la expansión de la alfabetización en IA responde a esa transformación del empleo y del estudio. Universidades como Virginia Commonwealth University (VCU), Purdue University, Harvard University, Ohio State University y Northwestern University ya sumaron materias, requisitos de graduación, talleres o nuevas titulaciones ligadas a esta tecnología.

Para muchas instituciones, la meta consiste en extender esos conocimientos más allá de las facultades de informática. La formación básica en IA empieza a presentarse como una habilidad transversal, comparable con la lectura, la escritura o las matemáticas en la preparación académica general.

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La matrícula en ciencias de la computación y sistemas de información cayó más de 8% en la primavera de 2026 en instituciones de cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA deja de ser un asunto exclusivo de programadores

El cambio se apoya en una idea que varias universidades repiten: la IA ya forma parte de la vida profesional de casi cualquier egresado. Peter Stone, director del departamento de ciencias de la computación de la University of Texas at Austin, sostuvo que hace falta “democratizar” ese aprendizaje.

“En la misma forma en que todo el mundo necesita cierto grado de matemáticas, lectura y escritura, creo que todo el mundo necesita cierto grado de alfabetización en IA”, afirmó Stone, en declaraciones recogidas por Associated Press.

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Ese enfoque impulsa programas pensados para alumnos ajenos a la computación. En VCU, Faith Maeba, estudiante de psicología de 21 años, empezó a considerar la IA al revisar programas de posgrado vinculados con el comportamiento humano en el trabajo. La universidad ofrece una subespecialización en inteligencia artificial orientada a ese tipo de perfiles.

Maeba contó que esa formación le permite diferenciarse. Su caso ilustra una respuesta directa a la pregunta de fondo: las universidades amplían la enseñanza de IA porque estudiantes de carreras no técnicas creen que esas nociones pueden mejorar su inserción laboral y su acceso a estudios superiores, en un contexto donde la automatización altera tareas antes reservadas a graduados en informática.

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Autoridades de la Universidad de Texas en Austin, destacaron el valor que tiene la democratización en el acceso a nuevas tecnologías (Archivo)

Baja la matrícula en informática y sube la demanda desde otras carreras

Mientras crece el interés por cursos introductorios y herramientas de IA, la matrícula en ciencias de la computación y sistemas de información pierde fuerza. Datos del National Student Clearinghouse Research Center citados por Associated Press muestran que la inscripción en esas áreas cayó más de 8% en la primavera de 2026 en instituciones de cuatro años frente a la primavera de 2025.

Ese descenso coincidió con una reducción en las vacantes publicadas para desarrolladores de software. Parte del trabajo de nivel inicial, que antes servía como puerta de entrada a la industria, ahora queda expuesto al avance de agentes de IA capaces de generar código o automatizar tareas rutinarias.

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En Northwestern University, la presión de demanda cambió de forma. Antes del lanzamiento de ChatGPT en 2022, los alumnos de otras carreras ya querían ingresar a materias del departamento, aunque muchas veces no había lugar. En ese período, la computación aparecía como una vía casi asegurada hacia empleos bien pagos.

Ahora, según explicó Samir Khuller, responsable de ciencias de la computación en esa universidad, se achica el número de ingresantes en la carrera específica y aumenta la presencia de alumnos de otras áreas.

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Northwestern University registra menos ingresantes en computación y más alumnos de otras carreras en cursos vinculados con inteligencia artificial (REUTERS/Brian Snyder)

Música, arte y ciencias buscan un punto de cruce con la tecnología

La expansión no se limita a carreras orientadas al negocio o al software. En Northwestern University, la escuela de música Bienen ofrece un certificado en música e inteligencia artificial. En Eastern Mennonite University, en Harrisonburg, Virginia, un profesor de música y un especialista en computación dictarán una clase conjunta para estudiantes de música, arte, teatro, medios digitales, matemática, computación e ingeniería eléctrica.

Benjamin Guerrero, profesor asistente de música, explicó a Associated Press que el objetivo consiste en formar personas capaces de trabajar en la intersección entre arte y tecnología. Para él, la IA se inserta en una secuencia de innovaciones que ya transformaron la producción musical, como el tocadiscos, la radio, el metrónomo, el sintetizador o la computadora.

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También en áreas STEM ajenas a la informática, como física o biología, ya existía una tradición de tomar cursos de programación para investigaciones con grandes volúmenes de datos.

Murtaza Ali, doctorando de la University of Washington, señaló que la curva de aprendizaje resultaba exigente hasta la llegada de nuevas herramientas de IA, que acortan la distancia entre principiantes y usuarios expertos.

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La demanda laboral exige conocimientos básicos de inteligencia artificial en casi todas las disciplinas (AP foto/David Zalubowski)

La rapidez de los cambios convive con dudas sobre la formación

La aceleración institucional sorprende en un sector conocido por procesos lentos de aprobación. Paul LeBlanc, investigador visitante de la escuela de posgrado en educación de Harvard University, dijo a Associated Press que el ritmo del cambio resulta notable incluso si ninguna organización logra seguirle el paso completo a la tecnología.

En VCU, Andrew Arroyo, alto responsable académico, indicó que antes el diseño y la aprobación de un curso tomaban un año y medio. Ahora, ese proceso puede resolverse en meses y, en algunos casos, en semanas. La universidad añadirá este año un certificado de posgrado en IA aplicada en formato en línea.

Los community colleges también muestran capacidad de reacción. Johnson County Community College, en la zona metropolitana de Kansas City, lanzó una clase no crediticia de “vibe-coding” para enseñar a personas sin formación técnica a crear software funcional. Esa institución también ofrece un certificado en IA y proyecta cursos adaptados a recursos humanos o profesiones médicas.