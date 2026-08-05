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Se acelera el brote de ébola en el Congo: los muertos superan los 1.700 en los últimos tres meses

El epicentro está en Ituri, una región remota del este congoleño donde la inseguridad, la falta de fondos y las dificultades de acceso frenan cada intento de contener un virus que ya infectó a 3.802 personas

El brote de ébola en el este de Congo superó las 1.700 muertes y alcanzó 3.802 infecciones reportadas (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)
El brote de ébola en el este de Congo superó las 1.700 muertes y alcanzó 3.802 infecciones reportadas (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)
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Más de 1.700 personas murieron por el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo. De acuerdo con AP, el funcionario advirtió que casi el 80% de los nuevos casos no surge del rastreo de personas expuestas, sino de contagios dentro de la comunidad, un dato que debilita una de las herramientas de contención.

Según Associated Press (AP), hasta el martes se habían registrado 3.802 casos, de los cuales 1.707 fallecieron, con foco principal en Ituri y transmisión comunitaria en expansión y crecimiento. Con más de 100 muertos en menos de una semana, según se desprende de la reciente información oficial.

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Ese punto ayuda a explicar por qué este episodio se volvió tan difícil de frenar. Cuando la mayoría de los contagios queda fuera de los circuitos de seguimiento, las autoridades sanitarias pierden capacidad para aislar focos con rapidez y para reconstruir la cadena de exposición.

En el este congoleño, ese problema se agrava por la inseguridad, la desconfianza de parte de la población y las dificultades de acceso a zonas afectadas.

Ituri concentra el epicentro del brote de ébola en Congo, con el 88% de los casos y más del 82% de las muertes (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)
Ituri concentra el epicentro del brote de ébola en Congo, con el 88% de los casos y más del 82% de las muertes (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en sus reportes más recientes que la emergencia sigue activa en varias provincias. Según una actualización publicada el 1 de agosto, la enfermedad causada por el virus Bundibugyo se había extendido a cinco provincias y a decenas de zonas sanitarias.

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Hasta el 30 de julio, la República Democrática del Congo reportaba 3.605 casos confirmados y 1.587 muertes, además de contagios vinculados en la República de Uganda y un caso detectado en Francia tras una exposición relacionada con territorio congoleño. La agencia de la ONU indicó que Ituri concentra el 88% de los casos y más del 82% de las muertes, con focos de alta circulación en Bunia, Rwampara y Mongbwalu.

El brote fue declarado el 15 de mayo de 2026, unos tres meses, y se atribuye al virus Bundibugyo, una de las especies del género ebolavirus. Esa variante concentra parte de la preocupación internacional porque no existen vacunas autorizadas ni tratamientos aprobados específicos, a diferencia de otras formas del ébola para las que sí hubo avances médicos en años recientes.

La transmisión comunitaria del ébola se expande en Congo y casi el 80% de los nuevos casos queda fuera del rastreo de contactos (Europa Press)
La transmisión comunitaria del ébola se expande en Congo y casi el 80% de los nuevos casos queda fuera del rastreo de contactos (Europa Press)

La Oficina Regional Africana de la OMS recordó además que la situación fue clasificada el 17 de mayo como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, una categoría que activa mecanismos de coordinación global y busca acelerar recursos, investigación y cooperación entre países.

La expansión del brote y la alerta internacional

La respuesta sanitaria combina aislamiento de casos, entierros seguros, prevención de infecciones y seguimiento de personas expuestas. El ébola se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas infectadas, además de objetos contaminados y animales portadores del virus, según la OMS.

Aun con ese esquema de control, AP detalló que los retrasos en la identificación de contactos, la violencia de grupos armados y algunos ataques o resistencias locales han debilitado la campaña contra el virus.

Profesionales de la salud en batas blancas se reúnen alrededor de una mesa con una bandera dominicana, frente a una pantalla mostrando un mapa de África y gráficos.
La OMS advirtió que el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo sigue activo en cinco provincias de la República Democrática del Congo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión operativa del desafío también aparece en las cifras de vigilancia. La OMS informó que mantiene bajo observación más de 17.000 contactos potenciales y que cerca del 80% recibe controles diarios.

Ese despliegue se desarrolla en una región atravesada por conflicto armado, desplazamientos de población y minería ilegal, factores que complican la localización de personas expuestas y favorecen la dispersión de casos entre zonas de acceso irregular.

La vigilancia de contactos en una zona de conflicto

La presión sobre el sistema de salud suma otro obstáculo. Según reportó AP, trabajadores sanitarios de Mongbwalu lanzaron un ultimátum por salarios impagos después de protestas similares en Bunia por falta de pago y condiciones laborales peligrosas.

Más de 100 trabajadores de la salud se infectaron desde el inicio del brote de ébola, lo que agrava la presión sobre el sistema sanitario de Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)
Más de 100 trabajadores de la salud se infectaron desde el inicio del brote de ébola, lo que agrava la presión sobre el sistema sanitario de Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

La OMS había señalado en una actualización previa que más de 100 trabajadores de la salud se infectaron desde el inicio del brote, una situación que reduce la capacidad de respuesta local y golpea a hospitales y centros de tratamiento ya exigidos por la expansión de la enfermedad.

La crisis también mantiene en alerta a los países vecinos, aunque sin derivar en cierres recomendados por los organismos internacionales. Uganda se declaró libre de ébola tras el alta del último paciente a mediados de junio, pero la OMS indicó que no aconseja restricciones al comercio ni a los viajes internacionales porque ese tipo de medidas puede desviar los movimientos hacia cruces informales menos controlados.

El impacto en los países vecinos

Otro elemento que complica la investigación epidemiológica es que todavía no se identificó al paciente cero, la primera persona infectada dentro de la cadena conocida del brote. AP señaló que ese punto sigue sin resolverse, mientras el desplazamiento forzado por el conflicto y la actividad minera ilegal en el este del país dificultan seguir la pista a miles de personas que tuvieron contacto con infectados.

El brote de ébola en Congo fue declarado Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y no tiene vacunas ni tratamientos específicos autorizados para la variante Bundibugyo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)
El brote de ébola en Congo fue declarado Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y no tiene vacunas ni tratamientos específicos autorizados para la variante Bundibugyo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

La comparación histórica muestra la evolución del brote. Según informó AP, este brote superó las 1.700 muertes en menos tiempo que episodios anteriores, incluso el de 2014-2016 en África occidental, que tardó cerca de ocho meses en llegar a las 1.000 víctimas pese a que luego acumuló más de 11.000 fallecidos.

En Ituri, mientras continúan dos ensayos clínicos de profilaxis posexposición y estudios separados de vacunas en Reino Unido y Canadá, también comenzó la inscripción para una investigación sobre dos posibles tratamientos contra el virus.

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