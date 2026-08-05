“Pensé que me iba a seguir llevando”: el desgarrador relato del niño de 10 años arrastrado por la corriente en California

Nathaniel Rai, de Dallas, Texas, rompió el silencio y contó su traumática experiencia

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El niño de 10 años, Nathaniel Rai, de Dallas, Texas, relató su experiencia tras la corriente que lo arrastró y lo dejó inconsciente mientras nadaba el sábado en la playa de Seabright, en Santa Cruz, California. En su testimonio, contó los momentos de angustia que vivió hasta que Ryder Williams, un guardavidas de 16 años, lo rescató.

Nathaniel contó que empezó a gritar pidiendo ayuda y que pensó que la corriente no dejaría de empujarlo. “Pensé que me iba a seguir llevando”, declaró. Recordó sentir miedo, confusión y la incesante sensación de ser arrastrado.

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Nathaniel Rai contó que gritó pidiendo ayuda y creyó que la corriente en Seabright no dejaría de empujarlo mar adentro. (X)

Tras recuperar la conciencia, vio a Williams, a otro guardavidas y varias personas intentando ayudarlo. Al salir del agua, expulsó arena y agua salada y permaneció tosiendo por un tiempo. Finalmente, cuando resumió lo que había vivido, expresó: “Me alegra que me hayan salvado”.

Lo que alcanzó a recordar después del rescate

Nathaniel contó que al despertar dentro del operativo vio a varias personas a su alrededor. Para él, ese fue el primer indicio claro de que ya no estaba solo frente a la corriente. También agradeció de forma directa a quienes intervinieron. “Muchas gracias por salvarme la vida”, dijo el menor, de acuerdo con la cobertura de ABC7.

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Tras el rescate en Santa Cruz, Nathaniel Rai dijo que expulsó arena y agua salada, siguió tosiendo y agradeció a quienes le salvaron la vida. (@santacruznow)

El niño explicó además que sufrió una molestia menor en la espalda. “Me lastimé un poco la espalda, pero ya casi está curada”, afirmó en el mismo reporte. Cerca de una semana y media después del episodio, dijo que ya se sentía mejor.

Cómo empezó la emergencia en Seabright

Nathaniel estaba en Santa Cruz con su madre y su hermana cuando fue llevado por una corriente fuerte.

Según declaraciones de Ryder Williams recogidas por el Daily Mail, el guardavidas estaba en la línea de flotación, a unos 14 metros (15 yardas) de la costa, cuando detectó al niño a unos 18 metros (20 yardas) de su posición. También dijo que vio al menor perder el equilibrio en agua que apenas le llegaba a los tobillos.

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En esa misma reconstrucción se indicó que el sábado hubo oleaje fuerte, calor y una gran presencia de visitantes en la región. El testigo Scott Vander Dussen dijo a Los Angeles Times que una ola avanzó más arriba de la playa de lo que muchos esperaban. Ese movimiento cambió la escena en segundos.

La lucha dentro del agua y la llegada de apoyo

Una vez junto al niño, Williams entendió que no podría sacarlo de inmediato. En una publicación citada por ABC7, el adolescente explicó que al agarrarlo notó que su cuerpo se quedó flácido y pensó en la posibilidad de que estuviera inconsciente. También dijo que el mar “complicó todo el operativo”.

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Williams explicó que no podía sacar solo a Nathaniel Rai porque el mar complicó el operativo y esperó la llegada del otro guardavidas, Aaron Bohnen. (X)

“Todo el tiempo pensaba que tenía que mantener mi posición hasta que llegara mi compañero porque no iba a poder sacarlo yo solo”, afirmó Williams, según ese medio. Más tarde llegó otro guardavidas para asistirlo y varios bañistas también se acercaron.

Reportes basados en el testimonio del rescatista, citados por el Daily Mail, identificaron al refuerzo como Aaron Bohnen e indicaron que Williams ordenó a curiosos que regresaran a la orilla para no sumar riesgo a la escena.

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El video que llevó al padre a medir la gravedad del caso

El padre del niño, Sumit Rai, comprendió la dimensión del episodio al ver una grabación del testigo Vander Dussen. “Estuvo a segundos de una muerte segura”, dijo a la televisora ABC7. Agregó que otro par de segundos habría empujado a su hijo entre 4,5 y 6 metros (15 a 20 pies) más adentro.

Vander Dussen resumió ese margen con una frase citada en reportes posteriores: unos segundos, unos grados y unos metros habrían bastado para cambiar el final.

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Qué pasó después del rescate

Tras el episodio, Nathaniel continuó con su recuperación y aseguró que se siente mucho mejor, de acuerdo con la emisora local. Williams, por su parte, recibió reconocimiento público por su actuación.

El mismo presidente Donald Trump lo invitó a la Casa Blanca tras conocer su intervención en el rescate.