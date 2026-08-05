Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Una mujer fue sometida a una histerectomía innecesaria tras un diagnóstico erróneo de cáncer en Atlanta

La paciente Cassandra Barksdale sostiene que una biopsia endometrial fue mal identificada y derivó en una cirugía mayor con extirpación de ovarios por lo que demandará a la organización Kaiser Permanente por negligencia médica

Cassandra Barksdale
Cassandra Barksdale fue sometida a una histerectomía total innecesaria tras un diagnóstico erróneo de cáncer de endometrio en Atlanta (Captura de video)
Guardar

Una consulta médica por un sangrado uterino anormal terminó en una cadena de errores médicos que cambiaron la vida de Cassandra Barksdale, una mujer del área de Atlanta, Georgia. Lo que comenzó como una búsqueda de ayuda terminó en una histerectomía total innecesaria tras un diagnóstico erróneo de cáncer, situación que ahora es objeto de una demanda legal por negligencia contra Kaiser Permanente.

Barksdale, de 43 años en el momento de los hechos, acudió a un centro de Kaiser Permanente en enero de 2025 preocupada por un sangrado abundante y la presencia de fibromas uterinos. Según la demanda presentada en el condado de Clayton, Georgia, los médicos ordenaron una biopsia de tejido endometrial en marzo de ese año. El tejido extraído fue enviado a un laboratorio externo, Quest Diagnostics, para su análisis patológico. El 17 de marzo, los médicos informaron a Barksdale que padecía un cáncer de endometrio uterino agresivo de alto grado.

PUBLICIDAD

Ante este diagnóstico, se le practicó una tomografía computarizada que no detectó signos de cáncer. Sin embargo, la recomendación médica se basó en los informes patológicos previos y en los registros de imágenes, por lo que fue derivada a un especialista en el Northside Hospital Atlanta. Allí se le indicó una histerectomía total acompañada de la extirpación de ovarios y biopsias de ganglios linfáticos. La cirugía se realizó en mayo de 2025, cuando le fueron extirpados el cuello uterino, el útero, las trompas de Falopio, los ovarios y cuatro ganglios linfáticos.

La intervención resultó devastadora para Barksdale, quien tras la operación sufrió una menopausia prematura. No solo perdió su capacidad biológica de tener hijos, sino que también se enfrentó a graves consecuencias físicas y emocionales, tras una experiencia médica que luego se revelaría como innecesaria.

PUBLICIDAD

Cassandra Barksdale
La demanda por negligencia médica contra Kaiser Permanente sostiene que una biopsia endometrial fue mal identificada antes de su análisis (Captura de video)

El origen del error se atribuye a una presunta manipulación negligente de la muestra de tejido endometrial. Según la demanda, la muestra fue mal etiquetada o atribuida a Barksdale de manera incorrecta antes de enviarse a Quest Diagnostics. Esto habría provocado que el diagnóstico de cáncer correspondiera, en realidad, a otra paciente. Después de la cirugía, el análisis del tejido extirpado no mostró ningún signo de cáncer ni malignidad en la cavidad endometrial de Barksdale. Meses más tarde, un informe de patología revisado confirmó que la muestra original “pertenecía a un paciente diferente” y que el diagnóstico de cáncer debía ser descartado.

En palabras de uno de los abogados de Barksdale, Roderick Edmond, la intervención quirúrgica oncológica fue “innecesaria” en todos sus aspectos, lo que incluyó la extirpación de los ovarios y la pérdida total de la capacidad de tener más hijos biológicos. La abogada adjunta, Shannon Young, subrayó que, pese a que Barksdale se había sometido anteriormente a una ligadura de trompas, no quería descartar la posibilidad de recurrir a técnicas de fertilización asistida en el futuro. El impacto de la noticia fue demoledor, ya que la familia creyó durante meses que a Barksdale le quedaban apenas cinco años de vida. “Mis hijos empezaron a caer en una profunda depresión”, relató la demandante.

La experiencia llevó a Barksdale a recibir terapia para sobrellevar las consecuencias emocionales y psicológicas. La incertidumbre sobre la posible existencia de otra paciente afectada por el error labora también fue fuente de angustia. Edmond expresó que el proceso judicial podría revelar si el tejido de otra persona fue etiquetado erróneamente y si esa paciente siguió viviendo durante meses sin saber que podría tener un diagnóstico grave.

El análisis del tejido extirpado descartó cáncer y una revisión posterior confirmó que la muestra original pertenecía a otro paciente (Captura de video)
El análisis del tejido extirpado descartó cáncer y una revisión posterior confirmó que la muestra original pertenecía a otro paciente (Captura de video)

La demanda, presentada por Barksdale y su equipo legal, solicita al menos 10.000 dólares en concepto de daños y perjuicios, además de un juicio con jurado. Se acusa a Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Kaiser Foundation Health Plan, Kaiser Permanente Insurance Co. y a los técnicos de laboratorio responsables de la manipulación de la muestra. Aunque Quest Diagnostics fue el laboratorio que analizó la muestra, Barksdale no la ha demandado ni la acusa de irregularidades en el diagnóstico erróneo.

En respuesta, Kaiser Permanente emitió un comunicado en el que aseguró estar comprometida a resolver el asunto de “la manera más justa y responsable posible”. La empresa reconoció que “la Sra. Barksdale no debería haber sufrido esto” y afirmó disponer de personal altamente capacitado y procesos rigurosos para prevenir errores de este tipo. Añadieron que, tras lo ocurrido el año pasado, implementaron medidas inmediatas para evitar que vuelva a suceder. Hasta el momento, las acusaciones no han sido examinadas en los tribunales y se espera que el proceso judicial aporte más detalles sobre lo sucedido y las posibles consecuencias para otras pacientes.

Temas Relacionados

AtlantaGeorgiaCáncerHisterectomíaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York alcanzó un nuevo récord de energía solar: abastecerá a 1,3 millones de clientes

La gobernadora Kathy Hochul informó que la nueva capacidad instalada permite adelantar la meta de 10 gigavatios prevista para 2030

Nueva York alcanzó un nuevo récord de energía solar: abastecerá a 1,3 millones de clientes

Por qué un solo brote de sarampión en Estados Unidos puede costar millones de dólares, según un estudio

La estimación incluyó hospitalizaciones, campañas de inmunización, rastreo de contactos y ausencias en el trabajo, dentro de una respuesta oficial que se extendió durante varios meses en 2025

Por qué un solo brote de sarampión en Estados Unidos puede costar millones de dólares, según un estudio

Por qué la generación que menos alcohol bebe en EE. UU. es la que más vapea y consume marihuana

Un informe expone una transformación radical en las tendencias de consumo de la población adolescente. Mientras caen los registros de drogas tradicionales y cigarrillos, emergen nuevos patrones de conducta

Por qué la generación que menos alcohol bebe en EE. UU. es la que más vapea y consume marihuana

Tularemia en Long Island: investigan tres casos probables de la "fiebre del conejo", una infección transmitida por garrapatas

Las autoridades sanitarias del condado de Suffolk siguen de cerca una enfermedad bacteriana poco frecuente que puede provocar fiebre alta, agotamiento extremo y lesiones en la piel tras la picadura de insectos

Tularemia en Long Island: investigan tres casos probables de la "fiebre del conejo", una infección transmitida por garrapatas

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 4 de agosto de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que hay la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 4 de agosto de 2026

TECNO

¿Es legal Magis TV? El estado de la plataforma en 2026

¿Es legal Magis TV? El estado de la plataforma en 2026

Dónde no se debe tener la lengua de suegra, según la IA

Nombres de bebés para agosto 2026, según la IA

Free Fire: mejor configuración de sensibilidad y DPI para pegar en la cabeza

Cómo instalar Xuper TV en Smart TV, Android y PC: lo que se encuentra en Google y no conviene

ENTRETENIMIENTO

Así se recreó el mundo de la United Fruit Company en ‘Cien años de soledad’ de Netflix: “Una investigación gigantesca de historia”

Así se recreó el mundo de la United Fruit Company en ‘Cien años de soledad’ de Netflix: “Una investigación gigantesca de historia”

Tanya Reynolds se une a la cuarta temporada de Ted Lasso como asistente del equipo femenino de Richmond

De convertirse en James Bond a su boda con Dua Lipa: Callum Turner habla de todo en su entrevista más personal

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”: la emotiva confesión de ASAP Rocky sobre Rihanna

Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: este es el nuevo fichaje para la siguiente entrega

MUNDO

El canciller israelí visitará Ecuador por primera vez en 44 años y asistirá a la asunción de De la Espriella en Colombia

El canciller israelí visitará Ecuador por primera vez en 44 años y asistirá a la asunción de De la Espriella en Colombia

Tras otro bombardeo letal de Putin, Zelensky reclamó el envío de misiles: “Podrían haber salvado vidas”

Un soldado argentino contó cómo se vive desde adentro los entrenamientos del Ejército de Israel: “El cuerpo no tiene límites”

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

Putin dialogó con Lula da Silva en plena visita de sus asesores a Brasil y abordaron las relaciones del comercio bilateral