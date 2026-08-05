Nueva York ampliará el preescolar gratuito a 12.000 niños tras agotarse los cupos del plan 2-K

Más de 5.700 familias compitieron por poco más de 2.000 vacantes del programa 2-K de preescolar gratuito para niños de 2 años en Nueva York. (REUTERS/Jordan Tovin)

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Más de 5.700 familias compitieron por poco más de 2.000 vacantes en el primer año del programa de preescolar gratuito para niños de 2 años de Nueva York. Los resultados, anunciados el 4 de agosto por el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, confirman que la demanda triplica la oferta actual del programa conocido como 2-K.

Cada vacante gratuita representa un ahorro promedio de USD 26.000 al año, una cifra que para muchas familias trabajadoras equivale a meses de renta o a no tener que resignar uno de los dos sueldos del hogar. Para 2027, el programa prevé escalar y alcanzar a unos 12.000 niños, con un impacto mayor en toda la ciudad.

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Casi tres familias por cada vacante disponible

El programa 2-K —un plan piloto de acceso gratuito y universal a educación preescolar para niños de 2 años, y el primero de este tipo en la historia de la ciudad— fue anunciado al inicio de la administración Mamdani. El mismo opera en centros de cuidado infantil y hogares de cuidado familiar en cinco distritos escolares.

“La abrumadora demanda demuestra lo que las familias saben desde hace años: los neoyorquinos necesitan cuidado infantil gratuito y universal, y lo necesitan ahora”, afirmó el alcalde Mamdani. “Esto es solo el comienzo”, agregó.

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Cómo se distribuyeron las vacantes

Los resultados de asignación entre las familias que recibieron una oferta fueron:

El 82% quedó asignada a una de sus tres primeras opciones.

Más de la mitad obtuvo el programa de su primera elección.

El 99% fue ubicada en un programa que figuraba en su solicitud original.

La mayoría de las vacantes son de jornada completa y año completo. Las familias sin oferta serán contactadas sobre listas de espera, abiertas a cualquier familia independientemente de si solicitó en junio.

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Emmy Liss, directora ejecutiva de la Oficina de Cuidado Infantil, resumió el impacto: “Las ofertas de hoy representan más que vacantes en un aula: representan tranquilidad para los padres y oportunidad para los niños.”

Lo que significa USD 26.000 al año para una familia trabajadora

La gobernadora Hochul lo planteó desde su propia experiencia: “Formar una familia mientras trabajaba a tiempo completo era casi imposible para mí, por eso me he propuesto que ningún padre tenga que elegir entre su carrera y sus hijos.”

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Cada vacante gratuita del programa 2-K representa un ahorro promedio de USD 26.000 al año para las familias trabajadoras. (REUTERS/Jordan Tovin)

La presidenta del distrito del Bronx, Vanessa L. Gibson, conectó el programa con la crisis de costo de vida: “El costo de vida sigue disparándose y demasiados residentes tienen dificultades para costear las necesidades básicas. Esta iniciativa ayudará a aliviar una carga financiera que afecta a muchos neoyorquinos de clase trabajadora.”

La expansión que viene: 12.000 niños en 2027

A finales de 2026, la ciudad anunciará los detalles de la siguiente fase. La hoja de ruta contempla:

Atender a unos 12.000 niños en 2027 , con incorporación de familias de Staten Island.

Garantizar acceso universal a toda familia que desee una vacante antes del final del primer mandato de Mamdani.

El superintendente de escuelas Kamar Samuels fue directo: “Seguimos comprometidos a expandir el programa 2-K hasta que cada familia que desee una vacante la tenga.”

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El respaldo del Concejo Municipal

Tres legisladores del Concejo Municipal respaldaron los resultados por considerarlos una respuesta estructural.

Jennifer Gutiérrez, presidenta del Subcomité de Educación Infantil, consideró la demanda una señal política: “Los neoyorquinos piden un sistema de educación infantil más sólido que apoye a los niños desde el principio y brinde a los padres mayor estabilidad”.

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La ciudad de Nueva York prevé expandir el programa 2-K hasta alcanzar a 12.000 niños en 2027. (REUTERS/Jordan Tovin)

Eric Dinowitz, presidente del Comité de Educación, resaltó el doble impacto del programa: “Ampliar el programa 2K permitirá que miles de neoyorquinos más regresen al trabajo o inicien sus carreras sin el obstáculo de la inaccesibilidad o el costo prohibitivo del cuidado infantil”.

Amanda Farías dijo: “Más de 5.700 familias iniciaron la educación de sus hijos a los dos años, respaldando el aprendizaje temprano como base del éxito. Las familias trabajadoras necesitan cuidado infantil asequible y de alta calidad para que los padres sigan en el mercado laboral y sus hijos tengan el mejor comienzo posible”.

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