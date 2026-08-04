Miami-Dade vuelve a cobrar diariamente por las comidas escolares: cómo se puede almorzar con poco presupuesto

Miami-Dade volverá a cobrar por los almuerzos escolares en el ciclo 2026-2027 tras salir del programa federal CEP (REUTERS/Marco Bello)

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La vuelta del cobro por los almuerzos escolares en Miami-Dade marcará el inicio del ciclo 2026-2027 para la mayoría de las familias del distrito. Tras cuatro años de comidas gratuitas para todos los alumnos, la mayoría de los estudiantes volverá a pagar por el lunch, mientras Broward también aplicará aumentos en sus tarifas.

El cambio responde al fin de la participación distrital de Miami-Dade en el programa federal Community Eligibility Provision (CEP), que permitía ofrecer desayuno y almuerzo sin cargo a todos los estudiantes, sin importar el ingreso del hogar. A partir de la nueva elegibilidad federal, solo una parte de las escuelas seguirá dentro de ese esquema.

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En Miami-Dade, la mayoría de los alumnos deberá pagar USD 4,20 por día por el almuerzo en las escuelas que no califican para el programa de comidas universales gratuitas.

En Broward, los precios serán de USD 4 en primaria, USD 4,35 en secundaria media y USD 4,50 en secundaria superior. Aunque habrá un período inicial de gracia y opciones de asistencia, el cambio implica el regreso del pago diario para miles de estudiantes.

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La mayoría de los estudiantes de Miami-Dade deberá pagar USD 4,20 por día por el almuerzo en las escuelas que no califican para comidas gratis (Archivo)

Qué cambió en Miami-Dade y por qué deja de haber almuerzo gratis para todos

Según informó Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS), la modificación fue aprobada por la Junta Escolar en su reunión del 22 de julio y se vincula a los requisitos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para acceder al CEP.

Ese programa permite que determinadas escuelas ofrezcan desayuno y almuerzo sin cargo a todos sus estudiantes, pero solo si cumplen ciertos criterios de elegibilidad federal.

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El distrito explicó que, después de cuatro años en los que pudo sostener comidas gratuitas de manera generalizada, los cálculos federales cambiaron por factores demográficos y de matrícula.

Entre ellos, mencionó una menor inscripción de estudiantes recién llegados y otras variaciones en la composición estudiantil. Como resultado, Miami-Dade ya no puede mantener la gratuidad universal en todo el sistema.

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Aun así, 121 escuelas seguirán ofreciendo desayuno y almuerzo gratuitos para todos sus alumnos bajo el CEP. En esas instituciones no será necesario presentar solicitudes para acceder al beneficio, ya que la cobertura continuará de forma automática para toda la matrícula.

Un total de 121 escuelas de Miami-Dade seguirán ofreciendo desayuno y almuerzo gratuitos para todos sus alumnos bajo el programa CEP (CBS News)

Cómo funcionará el nuevo sistema de pagos y ayudas

En las escuelas de Miami-Dade que no integran el CEP, las familias podrán solicitar comidas gratuitas o a precio reducido según su nivel de elegibilidad. M-DCPS indicó que la solicitud estará disponible a partir del 10 de agosto en el sitio oficial de nutrición del distrito y que solo se necesitará una por hogar.

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Además, el distrito señaló que los estudiantes cuyos hogares reciben asistencia estatal, como SNAP o TANF, o que estén identificados dentro de programas como Head Start, acogida familia, situación de calle, migración o runaway status, quedarán aprobados automáticamente para recibir desayuno y almuerzo gratis, sin necesidad de completar una nueva solicitud.

Como medida de transición, todos los alumnos de las escuelas no CEP en Miami-Dade podrán recibir desayuno y almuerzo gratuitos durante los primeros 30 días del año lectivo o hasta que se determine su nueva condición de elegibilidad.

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Según el distrito, ese período busca evitar interrupciones mientras las familias completan el trámite y las autoridades procesan las solicitudes.

Bajo la nueva estructura tarifaria, en las escuelas no CEP el desayuno seguirá siendo gratuito para algunos grupos, mientras que el almuerzo costará USD 4,20 a precio completo y 40 centavos a precio reducido. Además, para estudiantes de middle y high school el desayuno a precio completo será de USD 2,50 y de 30 centavos en la modalidad reducida.

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Los estudiantes con beneficios como SNAP o TANF y quienes estén en programas de acogida, situación de calle o migración recibirán comidas escolares gratis de forma automática (REUTERS/Rebecca Noble)

Cuánto impactará en los hogares y qué pasa en Broward

El regreso del cobro diario tendrá un efecto directo sobre el presupuesto familiar. NBC Miami informó que una familia de Miami-Dade con dos estudiantes que paguen tarifa completa podría desembolsar alrededor de USD 185 más por mes para cubrir los almuerzos escolares en cafetería.

En paralelo, Broward también aplicará subas. Según NBC Miami, el almuerzo pasará a costar USD 4 para alumnos de primaria, USD 4,35 para middle school y USD 4,50 para high school. Así, el encarecimiento del servicio no se limita a Miami-Dade, sino que alcanza a buena parte del sur de Florida en el inicio del nuevo ciclo escolar.

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Frente a ese escenario, ambos distritos alientan a las familias a solicitar cuanto antes los beneficios de comidas gratuitas o reducidas para evitar interrupciones y reducir el impacto económico. M-DCPS también aseguró que desplegará una campaña de comunicación multilingüe, recursos móviles, apoyo desde el Parent Portal y asistencia en las escuelas para acompañar a los hogares en el proceso.

Broward también aumentará las tarifas del almuerzo escolar a USD 4 en primaria, USD 4,35 en middle school y USD 4,50 en high school (NBC Miami)

Qué alternativas económicas proponen para preparar el almuerzo en casa

Ante el aumento de costos, el reporte de NBC Miami reunió recomendaciones de Nicole Dulzaides, nutricionista de Nicklaus Children’s Hospital, para armar viandas saludables y accesibles.

La especialista sugirió que cada lunch incluya una proteína, un grano integral, una fruta y una verdura, y recomendó agua como bebida principal por su capacidad de hidratación y por no tener azúcares agregados.

Entre las opciones más simples mencionó los “rollitos de pavo y queso”, que se preparan con tortilla, queso crema o hummus, pavo, queso y espinaca. Otra alternativa es el “rollito de mantequilla de girasol y plátano”, una combinación apta para entornos libres de frutos secos que lleva manteca de girasol, banana y tortilla.

Existen opciones de lunch económico para preparar en casa, como una DIY pizza bento que puede costar USD 2 o menos (NBC News)

La especialista también propuso una DIY pizza bento, en la que los ingredientes se colocan por separado dentro de una lunchera para que los chicos armen su propia mini pizza al momento de comer. Este tipo de preparación puede costar alrededor de USD 2 o menos, lo que la convierte en una opción por debajo del precio del almuerzo escolar pago.