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Todd Blanche supera una votación clave y queda a un paso de ser confirmado como fiscal general

Su nominación superó una votación de 12 a 10 en el Comité Judial del Senado y quedó listo para llegar al pleno esta semana, tras un entendimiento con dos legisladores republicanos

La nominación de Todd Blanche pasó al pleno del Senado después de un acuerdo para bloquear un fondo de USD 1.800 millones cuestionado por su posible uso en favor de aliados de Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
La nominación de Todd Blanche pasó al pleno del Senado después de un acuerdo para bloquear un fondo de USD 1.800 millones cuestionado por su posible uso en favor de aliados de Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
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Todd Blanche superó este martes un paso hacia su confirmación como fiscal general de Estados Unidos, después de que su nominación avanzara en el Comité Judicial del Senado tras un acuerdo con dos republicanos para bloquear un fondo de 1.800 millones cuestionado por su posible uso en favor de aliados de Donald Trump.

El comité aprobó la postulación con una votación alineada por partidos, de 12 a 10 a favor del exabogado personal del presidente. Ahora la decisión pasa al pleno, donde podría votarse esta misma semana.

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El punto de quiebre estuvo en un documento emitido por Blanche el domingo por la noche. Allí afirmó: “Más allá de toda duda, no hay fondo” y precisó que, desde que se anunció el acuerdo judicial, no se designaron miembros, no se transfirió dinero, no se estableció un mecanismo para recibir reclamos y no se pagó ninguna compensación.

Los senadores republicanos de Texas John Cornyn y de Carolina del Norte Thom Tillis habían amenazado con bloquear la nominación si el Departamento de Justicia no confirmaba por escrito que ese vehículo no seguiría adelante. Ambos también exigían aclaraciones sobre otra parte del acuerdo: una inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump y miembros de su familia.

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Los demócratas desconfían de la garantía de Blanche

El senador de Illinois Dick Durbin, principal demócrata del comité, advirtió que el fondo “puede revivirse fácilmente con una nueva orden del Departamento de Justicia 15 minutos después de que el señor Blanche sea confirmado como fiscal general”.

Esa objeción se apoya en dos puntos. El primero es que la orden de Blanche no impide que una futura decisión administrativa restablezca el mecanismo; el segundo, que tampoco bloquea el uso de un proceso ya existente por el que personas que dicen haber sido perjudicadas por el gobierno pueden reclamar daños, lo que dejaría abierta una vía para compensar a aliados de Trump.

De abogado de Trump al Departamento de Justicia

Blanche fue fiscal federal antes de incorporarse al equipo de defensa de Trump en las cuatro causas penales que enfrentó el mandatario. Llegó al Departamento de Justicia el año pasado como fiscal general adjunto y asumió de forma interina la conducción del organismo en abril, tras la salida de Pam Bondi.

Aunque aseguró que no buscaba quedarse de forma permanente en el cargo, aceleró investigaciones contra adversarios de Trump e impulsó otras prioridades de la Casa Blanca. Sus críticos sostienen que nunca dejó atrás su papel como abogado personal del presidente.

Poco después de asumir la conducción del departamento, la cartera impulsó la acusación contra James Comey, exdirector del FBI, por supuestamente amenazar al 47º presidente a través de una fotografía en redes sociales con caracolas dispuestas con la secuencia “86 47”. Los abogados de Comey acusaron al departamento de inducir a error a los jueces, presentar documentos con afirmaciones falsas y ocultar hechos clave para promover una causa que la defensa describió como políticamente motivada.

Blanche también designó a Joseph diGenova, exfiscal del Departamento de Justicia durante la administración de Ronald Reagan y de 81 años, para supervisar una investigación radicada en Florida sobre si antiguos funcionarios de seguridad e inteligencia conspiraron durante la última década para perjudicar a Trump.

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