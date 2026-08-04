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Salvaron a 7 perros al borde de la muerte en Texas y hoy buscan un hogar permanente

Los animales sufrían desnutrición severa cuando la policía los incautó en una propiedad del condado de Hunt. Tras semanas de atención médica en la SPCA de Dallas, el grupo superó el estado crítico y ya puede ser acogido

Perro de pelaje marrón claro con collar azul claro y clip metálico, recostado sobre tierra seca; detrás hay una estructura azul y una reja metálica
La SPCA of Texas en Dallas recibió a siete perros rescatados en mayo de 2026 de una propiedad rural del condado de Hunt con desnutrición severa (FOX 4)
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Boone llegó al refugio sin poder caminar, a horas de morir. Hoy corre, juega y espera una familia en las instalaciones de la SPCA of Texas (Sociedad Protectora de Animales, por sus siglas en inglés) en Dallas. Él y otros seis perros rescatados en mayo de 2026 de una propiedad rural en el norte de Texas están disponibles para adopción y acogida temporal.

Los siete animales, con edades de entre 3 y 8 años, llegaron en estado de desnutrición severa tras una operación de las autoridades del condado de Hunt. Su dueño enfrenta cargos por crueldad animal. Hoy, según informó CBS Texas, todos se encuentran en buen estado de salud.

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Díptico muestra un perro Mountain View Cur delgado sobre una toalla y, a la derecha, al mismo perro de pie y con mejor estado físico
Boone llegó al refugio sin poder caminar y a horas de morir tras el rescate realizado por las autoridades del condado de Hunt en Texas (CBS)

Qué pasó con los perros rescatados en el condado de Hunt

Los siete perros confiscados en mayo de 2026 en el condado de Hunt, Texas, llegaron en desnutrición severa a la SPCA of Texas en Dallas. Uno de ellos, Boone, estaba a horas de morir. Un equipo de 150 empleados y voluntarios trabajó semanas para salvarlos. Hoy todos están sanos, y tres de ellos —Boone, Clyde y Cash— permanecen en el refugio mientras el resto está en hogares de acogida temporal.

Dos perros de color claro detrás de una jaula en exterior y un perro marrón claro dentro de una jaula en un interior con manta
El dueño de los siete perros rescatados en el norte de Texas enfrenta cargos por crueldad animal (CBS)

“Definitivamente es uno de los peores casos que hemos visto en muchos años”, afirmó Rebecca Woodward, directora sénior de Operaciones de Refugio y Medicina de la SPCA of Texas en Dallas. La gravedad de las condiciones encontradas en la propiedad rural quedó plasmada en un detalle: los alguaciles del condado tuvieron que cargar en brazos a Boone al sacarlo de lo que los investigadores describieron como condiciones infernales.

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El proceso de recuperación de Boone

Woodward describió la llegada del animal: “Apenas podía caminar. Nuestro equipo sabía que era crítico intervenir y salvarlo muy rápido”. La situación se mantuvo crítica durante semanas. “Fue una situación hora a hora. Necesitaba un monitoreo muy cercano de todos los equipos para salir adelante, pero nunca dejamos de creer que lo lograría”, añadió.

La recuperación avanzó de forma gradual. “Mientras dábamos esos pequeños pasos para mejorar su nutrición y su salud día a día, podíamos ver cómo volvía la chispa a sus ojos”, señaló Woodward. El equipo de 150 personas —entre personal contratado y voluntarios— trabajó sin pausa durante semanas hasta estabilizarlo.

Un perro de pelaje marrón claro está acostado sobre una manta estampada de color blanco, negro y gris. Detrás hay una pared verde
Boone, Clyde y Cash permanecen en el refugio de la SPCA of Texas en Dallas, mientras que los otros cuatro perros están en hogares de acogida temporal (CBS)

La directora subrayó que el rescate de Boone fue un esfuerzo colectivo: “Le tomó a todos en la SPCA poner de su parte. Lo hemos apoyado desde el primer día y no podemos esperar a verlo encontrar un hogar para siempre”.

El estado actual de los siete perros

Tres de los animales —Boone, Clyde y Cash— permanecen en el refugio de la SPCA en Dallas. Los cuatro restantes están con familias de acogida temporal. Todos tienen entre 3 y 8 años y se encuentran en buen estado de salud, según informó CBS Texas.

La transformación que describe Woodward contrasta con las imágenes del rescate. “Todos parecen estar disfrutando su vida ahora mismo”, dijo. “Me gustaría creer que es porque recibieron una segunda oportunidad, pero puede que simplemente estén siendo perros. Están jugando, hacen actividades de enriquecimiento”.

La meta del refugio es que esa cotidianidad ocurra dentro de un hogar. “Nuestra meta es que lo hagan en un hogar, pero verlos florecer en el refugio significa que estamos haciendo algo bien”, concluyó la directora.

Cómo adoptar o acoger a uno de los perros

Los siete perros están disponibles tanto para adopción permanente como para acogida temporal a través de la SPCA of Texas en Dallas. Cualquier familia interesada puede comunicarse directamente con el refugio para iniciar el proceso.

Para Woodward, quien adopte a uno de estos animales recibirá algo más que una mascota. Los perros que atravesaron ese proceso, según el personal del refugio, muestran una mayor valoración por todo lo que reciben en su nuevo entorno.

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