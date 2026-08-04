La villa del lago di Como que aparece en James Bond sale al mercado con una unidad de lujo

Villa La Gaeta fue escenario del cierre de la película de James Bond de 2006 protagonizada por Daniel Craig (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una unidad renovada dentro de la Villa La Gaeta, la mansión a orillas del lago Como que sirvió de escenario final en Casino Royale, está disponible en el mercado inmobiliario a través de la casa de subastas Sotheby’s, con un precio de entre 1,2 y 1,4 millones de euros, según informó Time Out.

La propiedad, de arquitectura neomedieval, fue renovada en 2023. Ofrece acceso a una dársena privada, vistas al lago y un departamento completamente reformado.

Un escenario del cine que ahora puede ser un hogar

Para quienes recuerdan la secuencia de cierre de Casino Royale —la entrega de 2006 protagonizada por Daniel Craig— la imagen de las aguas del lago Como bordeando una villa de piedra de estilo neomedieval es difícil de olvidar. En esa escena, el agente James Bond localiza y tiende una emboscada a “Mr. White” frente a una propiedad que combina la elegancia del norte de Italia con la quietud del paisaje lacustre. Esa propiedad tiene nombre: Villa La Gaeta.

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Y aunque adquirirla en su totalidad está fuera del alcance del mercado convencional, comprar una fracción de ella ya es posible. El edificio alberga cinco departamentos en total, y el que Sotheby’s puso en venta corresponde a la planta baja. Se distribuye en dos niveles: el superior incluye una sala de estar con acceso a terraza, cocina y un dormitorio doble con baño; el inferior cuenta con un dormitorio en suite, un cuarto adicional y acceso directo a la dársena de la marina.

La combinación de espacios interiores y salida al agua convierte a la unidad en una oferta poco habitual incluso para los estándares del lago Como.

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La orientación sur del departamento garantiza abundante luz natural durante la mayor parte del día, uno de los atributos que Time Out destacó al dar cuenta de la venta. La reforma reciente actualizó los interiores sin alterar la estructura histórica del edificio, lo que permite habitar un espacio moderno dentro de una construcción de otro siglo.

La reforma de 2023 actualizó los interiores del departamento sin modificar la estructura histórica de la villa neomedieval del lago de Como (Wikimedia Commons)

Las características del departamento

A los ambientes habitables se suman dos cocheras y un amarradero privado con muelle designado para cada uno de los cinco departamentos del complejo. Este último detalle es, probablemente, el rasgo más codiciado de la propiedad: en el lago Como, el acceso directo al agua con embarcadero propio eleva de forma considerable el valor de cualquier inmueble.

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El precio de salida —entre 1,2 y 1,4 millones de euros— puede resultar elevado en términos absolutos, pero guarda cierta proporción con el mercado premium del norte de Italia. En la zona del lago Como, la demanda sostenida de compradores internacionales —provenientes principalmente de Reino Unido, Estados Unidos y el norte de Europa— mantiene los valores al alza de forma estructural.

Para una propiedad con historia cinematográfica verificable, acceso al lago y reforma reciente, el rango de precio resulta competitivo dentro del segmento de lujo. La ficha oficial de Sotheby’s incluye fotografías del interior y detalla las condiciones de la operación.

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El lago de Como combina propiedades históricas, cercanía con Milán y tensiones por el turismo masivo en municipios como Varenna (Wikimedia Commons)

El lago Como, uno de los destinos más disputados de Europa

El lago Como no necesita el respaldo del cine para figurar entre los destinos más buscados del mercado inmobiliario de lujo en Europa. La región, ubicada en la Lombardía italiana, concentra propiedades históricas, villas del siglo XIX y residencias de temporada que combinan arquitectura clásica con vistas al agua y proximidad a los Alpes. La conectividad con Milán —a menos de una hora en tren— refuerza su atractivo para compradores que buscan una residencia secundaria accesible desde una gran ciudad.

El turismo masivo, no obstante, genera tensiones crecientes en los municipios ribereños. Time Out señaló que localidades como Varenna ya prohibieron la circulación con el torso descubierto y en traje de baño en sus calles, como respuesta al flujo desbordado de visitantes en temporada alta. La medida refleja un debate más amplio sobre la presión que el turismo ejerce sobre comunidades que buscan preservar su carácter residencial.

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En ese contexto, Villa La Gaeta representa un tipo de oferta distinto al del alquiler turístico masivo: una propiedad con historia propia, visibilidad cinematográfica internacional y ubicación privilegiada sobre el lago.