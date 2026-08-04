Saltó desnudo desde el puente de Brooklyn, sobrevivió y ahora enfrenta cinco cargos

Un hombre se lanzó desnudo desde el puente de Brooklyn y sobrevivió

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La tarde del domingo 2 de agosto, Galymzhan Abaildayev, un hombre de 44 años, protagonizó una escena insólita en uno de los monumentos más emblemáticos de Nueva York. Vestido con una camisa azul, pantalones cortos y cargando una mochila cuadrada de grandes dimensiones, Abaildayev fue visto escalando la torre norte del puente de Brooklyn alrededor de las 14:30. Testigos y fotografías difundidas por medios como NBC News y News 12 Brooklyn recogieron el momento en que el hombre, tras alcanzar la cima de la estructura, se despojó de la ropa y permaneció desnudo, únicamente con la mochila y dos banderas en su poder.

La secuencia, observada tanto por transeúntes como por las autoridades presentes, alcanzó su punto más crítico cuando Abaildayev saltó desde una altura superior a los 60 metros directamente al río Este. El salto ocurrió mientras agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) intentaban persuadirlo para que desistiera de la acción.

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Según las imágenes y reportes, en el momento del salto Abaildayev utilizó una bandera de Kazajistán y una sábana con letreros a modo de paracaídas improvisados. Por la forma y el tamaño de la mochila, varios testigos especularon que imitaba los equipos de repartidores a domicilio, aunque su contenido nunca fue especificado por las autoridades.

Galymzhan Abaildayev escaló la torre norte del puente de Brooklyn y se lanzó desnudo al río Este el 2 de agosto en Nueva York

Tras la caída, un rápido despliegue de la Unidad Portuaria del Departamento de Policía de Nueva York permitió que Abaildayev fuera rescatado del agua pocos minutos después de impactar en el río. Los equipos de emergencia actuaron con celeridad, trasladándolo de inmediato al hospital Bellevue. Los reportes oficiales confirmaron que el hombre llegó al centro médico en estado estable y permaneció internado fuera de peligro. El operativo obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el paseo peatonal del puente, mientras se garantizaba la seguridad de los presentes y se recuperaba la normalidad en la zona.

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La singularidad del salto no solo reside en la altura o en la exposición pública de Abaildayev, sino también en las circunstancias personales que lo llevaron a tomar la decisión. De acuerdo con declaraciones de su compañero de piso, Josh Karadag, recogidas por el New York Post, Abaildayev había manifestado previamente su intención de saltar desde el puente, inspirándose en hechos similares ocurridos el mes anterior.

Según Karadag, el propio Abaildayev le comunicó que planeaba realizar el salto el día de su cumpleaños, que coincidía con la fecha del incidente. “Me dijo que iba a hacerlo. Ayer fue su cumpleaños. Dijo: ‘Voy a saltar del puente’, y lo hizo”, relató Karadag. Estos antecedentes sugieren una premeditación y un componente imitativo motivado por episodios previos de saltos desde la estructura.

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El puente de Brooklyn, inaugurado en 1883, constituye uno de los símbolos arquitectónicos de Nueva York y conecta los distritos de Manhattan y Brooklyn. Su altura libre alcanza los 41 metros sobre el nivel del agua en el centro, aunque las torres principales se elevan hasta 83 metros, según datos aportados por NBC News y una empresa que participó en trabajos de restauración.

Estas características estructurales convierten cualquier intento de escalar o saltar desde el puente en una maniobra de extremo riesgo, tanto para la vida del protagonista como para la seguridad de quienes transitan por la zona.

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Tras el incidente en el puente de Brooklyn, las autoridades imputaron a Abaildayev por imprudencia temeraria, exhibicionismo público, allanamiento criminal y alteración del orden público

El operativo desplegado el 2 de agosto incluyó el cierre parcial del tránsito peatonal y vehicular en el puente, la movilización de equipos de rescate acuático y la presencia de numerosos agentes del NYPD. La rápida respuesta permitió evitar una tragedia mayor y restablecer el orden en cuestión de minutos. Medios locales también reportaron la difusión de videos en redes sociales, donde se observa el ascenso de Abaildayev por las poleas del puente y su posterior salto envuelto en las telas que intentó usar como paracaídas.

Después de ser estabilizado en el hospital, Galymzhan Abaildayev enfrentó una serie de cargos derivados de sus acciones en el puente de Brooklyn. De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York y fuentes como NBC News, News 12 Brooklyn y WABC, fue procesado por imprudencia temeraria, vandalismo con grafitis, exhibicionismo público, allanamiento criminal y alteración del orden público.

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La formalización de los cargos se realizó varias horas después del incidente, aproximadamente a las 17:45, cuando Abaildayev fue trasladado desde el hospital para completar el procedimiento. Las autoridades informaron que la investigación seguía en curso y no ofrecieron detalles adicionales sobre el contenido de la mochila o las banderas empleadas durante el salto.