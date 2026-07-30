Los alumnos del sur de Florida regresan a las escuelas: todo lo que hay que saber sobre el ciclo escolar 2026-27

Los distritos escolares del sur de Florida inician el ciclo escolar 2026-27 en agosto con fechas escalonadas entre Broward, Palm Beach, Monroe y Miami-Dade (REUTERS/Marco Bello)

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Los cuatro distritos escolares del sur de Florida arrancan el ciclo lectivo 2026-27 en la segunda semana de agosto, con fechas escalonadas para los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.

Según informó NBC6 South Florida, el regreso al aula viene acompañado de un mes completo de exención impositiva, nuevas reglas de transporte escolar y cambios en los programas de alimentación gratuita.

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El primer condado en reabrir sus puertas será Broward, junto a Palm Beach, el lunes 10 de agosto. Le seguirá Monroe el miércoles 12, mientras que Miami-Dade iniciará clases el jueves 13 de agosto. Cada distrito pone a disposición de las familias sus respectivos calendarios escolares completos para el ciclo 2026-27 en sus sitios oficiales.

El transporte escolar en Miami-Dade solo corresponde a alumnos que asisten a su escuela de residencia y viven a más de 3,2 kilómetros (NBC Miami)

Exención impositiva: qué se puede comprar sin pagar impuestos

Desde el 20 de julio y hasta el 20 de agosto, Florida ofrece a las familias un mes de exención de impuestos sobre artículos escolares, en el marco de la Sales Tax Holiday —feriado de exención impositiva— de regreso a clases. De acuerdo con NBC6, el Departamento de Ingresos de Florida estableció las categorías y montos máximos que califican para el beneficio.

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Las computadoras personales y sus accesorios con un precio de venta de USD 1.500 o menos quedan exentas, siempre que sean para uso doméstico no comercial. En esa categoría entran laptops, tablets, lectores de libros electrónicos, calculadoras, computadoras de escritorio y periféricos como teclados, monitores, módems y routers.

Quedan excluidos los teléfonos celulares, consolas de videojuegos y dispositivos cuya función principal no sea el procesamiento de datos.

Las mochilas, carteras, bolsos y artículos similares con un precio de USD 100 o menos por unidad también están incluidos.

Lo mismo aplica a los útiles escolares de USD 50 o menos —cuadernos, lápices, carpetas, tijeras, reglas y pegamento, entre otros—, a los juguetes didácticos y puzzles de USD 30 o menos, y a la ropa, calzado y accesorios de vestir de USD 100 o menos por pieza.

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El Departamento de Ingresos de Florida aclaró que la exención no aplica a alquileres ni reparaciones de ninguno de los artículos elegibles, ni a compras realizadas en parques temáticos, complejos de entretenimiento, establecimientos de hospedaje público o aeropuertos.

Los teléfonos celulares, las consolas de videojuegos y las compras en aeropuertos, hoteles y parques temáticos quedan fuera de la exención impositiva escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transporte escolar: registros y requisitos por condado

Las reglas de transporte varían según el condado. En Miami-Dade, el servicio de autobús aplica a los alumnos que asisten a su escuela de residencia y viven a más de 3,2 kilómetros (2 millas) del establecimiento; los estudiantes de escuelas magneto o que concurren a una escuela distinta a la asignada no califican para el beneficio.

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En Broward, los nuevos estudiantes deben obtener un número de identificación antes de registrarse para el transporte. NBC News detalló que el plazo de registro ya venció y que las nuevas solicitudes se procesan en el orden en que se reciben.

Palm Beach exige que las familias completen el registro ante el Departamento de Transporte del condado y que los estudiantes presenten su identificación al momento de inscribirse.

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Mientras que en Monroe, no se requiere preinscripción: los alumnos completan un pase de autobús directamente con el conductor o con el personal de la escuela al inicio del ciclo lectivo.

Broward, Palm Beach y Monroe aplican requisitos distintos para el transporte escolar, con registro previo en algunos condados y pase directo en otros (NBC Miami)

Uniformes y almuerzo escolar: diferencias entre distritos

En materia de uniformes, cada escuela dentro de cada condado establece su propia política. El informe de NBC News recomendó a las familias consultar directamente con el establecimiento educativo de sus hijos para conocer los requisitos específicos antes del inicio de clases.

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El acceso al almuerzo gratuito también presenta diferencias marcadas entre distritos. En Miami-Dade, 121 escuelas ofrecen desayuno y almuerzo gratuito bajo el Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés), un programa federal que permite a escuelas en zonas de bajos ingresos brindar comidas sin necesidad de solicitud.

El resto de los establecimientos deberá completar una solicitud a partir del 10 de agosto para acceder a comidas gratuitas o a precio reducido. El distrito aclaró que, tras cuatro años de participación en el CEP, los datos federales de elegibilidad determinaron que Miami-Dade ya no califica para extender el beneficio a todos sus alumnos.

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Para Broward, el distrito anunció en junio su reincorporación al CEP, lo que permitirá a las escuelas participantes ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a todos los estudiantes registrados. Las instituciones que no integren el programa podrán seguir gestionando solicitudes de comida gratuita o a precio reducido a través del portal MySchoolApps.

Los uniformes escolares en el sur de Florida dependen de la política de cada escuela y las familias deben consultar los requisitos antes del inicio de clases (CBS News)

En Monroe, las solicitudes de almuerzo gratuito y a precio reducido abrirán el 1 de agosto. En Palm Beach, a partir del 10 de agosto cada escuela informará sus propios costos de comedor: la mayoría ofrecerá desayuno y almuerzo gratuito para todos, aunque en otras instituciones se requerirá pago. Las familias podrán presentar solicitudes de precio reducido en ambos casos.

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