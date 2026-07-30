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Los alumnos del sur de Florida regresan a las escuelas: todo lo que hay que saber sobre el ciclo escolar 2026-27

Uniformes, transporte, útiles sin impuestos y comedor escolar son los ejes de la vuelta a clases con distintas reglas según el distrito al que pertenezca cada estudiante

Los distritos escolares del sur de Florida inician el ciclo escolar 2026-27 en agosto con fechas escalonadas entre Broward, Palm Beach, Monroe y Miami-Dade (REUTERS/Marco Bello)
Los distritos escolares del sur de Florida inician el ciclo escolar 2026-27 en agosto con fechas escalonadas entre Broward, Palm Beach, Monroe y Miami-Dade (REUTERS/Marco Bello)
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Los cuatro distritos escolares del sur de Florida arrancan el ciclo lectivo 2026-27 en la segunda semana de agosto, con fechas escalonadas para los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.

Según informó NBC6 South Florida, el regreso al aula viene acompañado de un mes completo de exención impositiva, nuevas reglas de transporte escolar y cambios en los programas de alimentación gratuita.

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El primer condado en reabrir sus puertas será Broward, junto a Palm Beach, el lunes 10 de agosto. Le seguirá Monroe el miércoles 12, mientras que Miami-Dade iniciará clases el jueves 13 de agosto. Cada distrito pone a disposición de las familias sus respectivos calendarios escolares completos para el ciclo 2026-27 en sus sitios oficiales.

Autobús escolar amarillo con la puerta abierta frente a un edificio con personas, incluyendo estudiantes, en el sur de Florida
El transporte escolar en Miami-Dade solo corresponde a alumnos que asisten a su escuela de residencia y viven a más de 3,2 kilómetros (NBC Miami)

Exención impositiva: qué se puede comprar sin pagar impuestos

Desde el 20 de julio y hasta el 20 de agosto, Florida ofrece a las familias un mes de exención de impuestos sobre artículos escolares, en el marco de la Sales Tax Holiday —feriado de exención impositiva— de regreso a clases. De acuerdo con NBC6, el Departamento de Ingresos de Florida estableció las categorías y montos máximos que califican para el beneficio.

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Las computadoras personales y sus accesorios con un precio de venta de USD 1.500 o menos quedan exentas, siempre que sean para uso doméstico no comercial. En esa categoría entran laptops, tablets, lectores de libros electrónicos, calculadoras, computadoras de escritorio y periféricos como teclados, monitores, módems y routers.

Quedan excluidos los teléfonos celulares, consolas de videojuegos y dispositivos cuya función principal no sea el procesamiento de datos.

Las mochilas, carteras, bolsos y artículos similares con un precio de USD 100 o menos por unidad también están incluidos.

Lo mismo aplica a los útiles escolares de USD 50 o menos —cuadernos, lápices, carpetas, tijeras, reglas y pegamento, entre otros—, a los juguetes didácticos y puzzles de USD 30 o menos, y a la ropa, calzado y accesorios de vestir de USD 100 o menos por pieza.

El Departamento de Ingresos de Florida aclaró que la exención no aplica a alquileres ni reparaciones de ninguno de los artículos elegibles, ni a compras realizadas en parques temáticos, complejos de entretenimiento, establecimientos de hospedaje público o aeropuertos.

Vista trasera de estudiantes de secundaria sentados en pupitres, usando computadoras portátiles o tabletas en un aula luminosa con una bandera de EEUU al frente.
Los teléfonos celulares, las consolas de videojuegos y las compras en aeropuertos, hoteles y parques temáticos quedan fuera de la exención impositiva escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transporte escolar: registros y requisitos por condado

Las reglas de transporte varían según el condado. En Miami-Dade, el servicio de autobús aplica a los alumnos que asisten a su escuela de residencia y viven a más de 3,2 kilómetros (2 millas) del establecimiento; los estudiantes de escuelas magneto o que concurren a una escuela distinta a la asignada no califican para el beneficio.

En Broward, los nuevos estudiantes deben obtener un número de identificación antes de registrarse para el transporte. NBC News detalló que el plazo de registro ya venció y que las nuevas solicitudes se procesan en el orden en que se reciben.

Palm Beach exige que las familias completen el registro ante el Departamento de Transporte del condado y que los estudiantes presenten su identificación al momento de inscribirse.

Mientras que en Monroe, no se requiere preinscripción: los alumnos completan un pase de autobús directamente con el conductor o con el personal de la escuela al inicio del ciclo lectivo.

Primer plano de varios autobuses escolares amarillos en fila, vistos de costado y de frente, con árboles verdes en el fondo
Broward, Palm Beach y Monroe aplican requisitos distintos para el transporte escolar, con registro previo en algunos condados y pase directo en otros (NBC Miami)

Uniformes y almuerzo escolar: diferencias entre distritos

En materia de uniformes, cada escuela dentro de cada condado establece su propia política. El informe de NBC News recomendó a las familias consultar directamente con el establecimiento educativo de sus hijos para conocer los requisitos específicos antes del inicio de clases.

El acceso al almuerzo gratuito también presenta diferencias marcadas entre distritos. En Miami-Dade, 121 escuelas ofrecen desayuno y almuerzo gratuito bajo el Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés), un programa federal que permite a escuelas en zonas de bajos ingresos brindar comidas sin necesidad de solicitud.

El resto de los establecimientos deberá completar una solicitud a partir del 10 de agosto para acceder a comidas gratuitas o a precio reducido. El distrito aclaró que, tras cuatro años de participación en el CEP, los datos federales de elegibilidad determinaron que Miami-Dade ya no califica para extender el beneficio a todos sus alumnos.

Para Broward, el distrito anunció en junio su reincorporación al CEP, lo que permitirá a las escuelas participantes ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a todos los estudiantes registrados. Las instituciones que no integren el programa podrán seguir gestionando solicitudes de comida gratuita o a precio reducido a través del portal MySchoolApps.

Varios estudiantes caminan por un pasillo abierto de una escuela, algunos llevan mochilas. Un autobús escolar y una valla verde se observan al fondo
Los uniformes escolares en el sur de Florida dependen de la política de cada escuela y las familias deben consultar los requisitos antes del inicio de clases (CBS News)

En Monroe, las solicitudes de almuerzo gratuito y a precio reducido abrirán el 1 de agosto. En Palm Beach, a partir del 10 de agosto cada escuela informará sus propios costos de comedor: la mayoría ofrecerá desayuno y almuerzo gratuito para todos, aunque en otras instituciones se requerirá pago. Las familias podrán presentar solicitudes de precio reducido en ambos casos.

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