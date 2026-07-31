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Las ganancias de ExxonMobil y Chevron se disparan tras el cierre del Estrecho de Ormuz

Las dos petroleras sumaron USD 26.500 millones en el segundo trimestre de 2026, impulsadas por el encarecimiento del Brent y por márgenes de refinación sin precedentes derivados de disrupciones bélicas

ExxonMobil y Chevron registraron ganancias récord en el segundo trimestre de 2026 por la guerra entre Estados Unidos e Irán. (Gabriel V. Cárdenas/The New York Times)
ExxonMobil y Chevron registraron ganancias récord en el segundo trimestre de 2026 por la guerra entre Estados Unidos e Irán. (Gabriel V. Cárdenas/The New York Times)
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ExxonMobil y Chevron registran ganancias récord por la guerra entre Estados Unidos e Irán mientras los consumidores estadounidenses enfrentan gasolina por encima de USD 4 por galón y legisladores demócratas impulsan un impuesto a las ganancias extraordinarias del sector petrolero.

Las dos compañías sumaron USD 26.500 millones en beneficios durante el segundo trimestre de 2026. ExxonMobil más que duplicó sus ganancias hasta USD 14.530 millones, con ingresos de USD 116.020 millones —un alza del 42%—, mientras que Chevron casi cuadruplicó los suyos hasta USD 12.070 millones, con ingresos de USD 70.060 millones, un incremento del 56%. Ambas cifras superan con amplitud los resultados del mismo período del año anterior.

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El detonante común fue el cierre del Estrecho de Ormuz, que antes del conflicto canalizaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero, el crudo Brent escaló de aproximadamente USD 70 hasta superar los USD 100 por barril durante gran parte de marzo, abril y mayo, y llegó a tocar USD 126 en su punto más alto, según los datos del cable de The Washington Post.

Márgenes de refinación en niveles sin precedentes

Imagen de archivo de los barcos petroleros químicos Bow Panther (i) y Ionian Navigator en el puerto de Bilbao.EFE/Luis Tejido
Imagen de archivo de los barcos petroleros químicos Bow Panther (i) y Ionian Navigator en el puerto de Bilbao.EFE/Luis Tejido

El componente más lucrativo del trimestre no fue el precio del crudo en sí, sino el margen de refinación: la diferencia entre el costo del petróleo crudo y el precio de venta de sus derivados. ExxonMobil señaló en un comunicado que esos márgenes “alcanzaron niveles récord en el trimestre”, respaldados por una caída de casi el 9% en la capacidad global de refinación a causa de las disrupciones bélicas.

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El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, identificó tres factores que contrajeron esa capacidad: el bloqueo del Estrecho de Ormuz, la reducción de exportaciones de combustible de China y los daños a instalaciones rusas de refinación por ataques ucranianos. El diesel, por ejemplo, se cotiza en Estados Unidos un 41% por encima de los niveles previos al bloqueo, de acuerdo con uno de los cables.

Tom Seng, profesor asistente de finanzas energéticas en la Universidad Cristiana de Texas, resumió la situación ante The Washington Post: “El retorno de la refinación, en términos porcentuales, se ha disparado”. Las refinerías estadounidenses operan cerca de su capacidad máxima y se benefician de que instalaciones en Oriente Medio y Rusia sufrieron daños, mientras que Asia no logra obtener el volumen de crudo del Golfo Pérsico que necesita.

Perspectivas de precios y el Estrecho de Ormuz

Varias bombas de balancín de petróleo (caballitos) se muestran en silueta contra un cielo cubierto de nubes oscuras, con la tierra en el primer plano también en sombra
Estados Unidos enfrenta el mayor incremento en los precios del petróleo desde 1983 por el conflicto con Irán. (Associated Press)

El precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos llegó a USD 4,11 el viernes, aproximadamente USD 1 más que en el mismo período del año anterior y por encima del umbral psicológico de USD 4, nivel que no se registraba antes del inicio del conflicto. Woods descartó una baja inmediata en una entrevista con CNBC: “No contendría el aliento en el corto plazo”, y advirtió que los precios se mantendrán elevados “por un buen tiempo”.

El ejecutivo explicó que, incluso una vez que el Estrecho se reabra, los transportistas tardarán en confiar en que el tránsito es seguro, lo que prolongará la tensión en los mercados. Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, anticipó en una conferencia con analistas “presión alcista sobre los precios de los productos hacia el tercer trimestre y posiblemente más allá”, en un contexto de escasez que abarca gasolina, combustible de aviación y diésel.

Rob Thummel, gestor de cartera sénior en Tortoise Capital, señaló que el mercado global de refinación está desabastecido y que, con Rusia y China fuera del circuito exportador, compañías como ExxonMobil y Chevron deben cubrir ese déficit: “El mundo va a tener escasez de combustible de aviación, diésel y gasolina, así que probablemente seguiremos viendo mayores ganancias”.

Impuesto a las ganancias extraordinarias: el debate en el Congreso

El cierre del estrecho de Ormuz interrumpió la producción de 14 millones de barriles diarios de petróleo y disparó los precios internacionales. (REUTERS)
El cierre del estrecho de Ormuz interrumpió la producción de 14 millones de barriles diarios de petróleo y disparó los precios internacionales. (REUTERS)

Las ganancias récord desataron una ofensiva política. El senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, y la representante Ro Khanna, de California, introdujeron proyectos de ley para modificar el código tributario e imponer un gravamen por barril a las empresas que produjeron o importaron al menos 300.000 barriles diarios en 2025. “Es justo aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias en lugar de recortar los programas alimentarios para niños”, declaró Whitehouse.

El representante Brad Sherman, demócrata de California, propuso una variante que mantendría el impuesto vigente hasta que la guerra concluya, el Estrecho se reabra y el crudo de referencia estadounidense caiga por debajo de USD 75 por barril. Señaló que los conductores “necesitan pagar un precio menor hoy, o en su defecto recibir un cheque de reembolso del gobierno”.

La propuesta enfrenta resistencia en un Congreso controlado por los republicanos. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, desvió la atención hacia Irán y aseguró que los precios del petróleo y la gasolina “se desplomarán a niveles previos al conflicto” una vez que las fuerzas militares estadounidenses neutralicen la capacidad iraní de interrumpir el flujo de crudo.

La industria acumula ganancias pero no reinvierte en producción

La firma de análisis Wood MacKenzie calculó que la industria petrolera en su conjunto podría acumular una ganancia extraordinaria anual de USD 425.000 millones si el barril de crudo promedia USD 90 durante el año, proyección que varios analistas consideran probable. No obstante, las compañías son reacias a reinvertir esos fondos en nueva perforación: temen que un cese abrupto del conflicto deprima los precios antes de que puedan recuperar la inversión en nuevos pozos, que tardan meses o años en entrar en operación.

Woods defendió la postura de ExxonMobil ante los inversores y recordó que la compañía canceló inversiones planificadas en Europa tras la última ronda de impuestos a ganancias extraordinarias, calificando esas medidas de “cortas de miras”. Dustin Meyer, vicepresidente sénior de política y asuntos regulatorios del American Petroleum Institute (API), rechazó las acusaciones de abuso de mercado: “Estos mercados son transparentes. No solo no hay especulación abusiva, sino que es imposible en un mercado de este tamaño”.

Antecedentes de impuestos similares y el panorama electoral

El último impuesto a las ganancias extraordinarias del sector energético en Estados Unidos se aplicó en 1980, tras las crisis petroleras de los años 70. Generó ingresos muy por debajo de lo proyectado y fue derogado después de que economistas concluyeran que desincentivó parte de la producción doméstica, según Tyler Priest, profesor asociado de historia en la Universidad de Iowa.

Shon Hiatt, investigador de energía en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, advirtió que un gravamen similar aplicado en Reino Unido en 2022 fue seguido de una marcada caída en la producción. Los demócratas estructuraron sus propuestas actuales de forma diferente, enfocando el tributo únicamente en las ganancias que superen un umbral histórico y destinando los fondos recaudados directamente a los consumidores, aunque los expertos difieren sobre su eficacia potencial.

El contexto político agudiza la presión: el próximo período de resultados trimestrales, en el que los analistas proyectan una nueva ronda de ganancias extraordinarias, coincide con los días previos a las elecciones de mitad de mandato que definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

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