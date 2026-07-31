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La ONU y la Unión Europea celebraron el acuerdo para el desarme de Hamas

“El acuerdo es la única buena noticia en días recientes”, aseguró el secretario general de la ONU, António Guterres

El secretario general de la ONU advirtió que el conflicto en Gaza escaló de un problema regional a una amenaza para la estabilidad mundial (Reuters)
El secretario general de la ONU advirtió que el conflicto en Gaza escaló de un problema regional a una amenaza para la estabilidad mundial (Reuters)
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La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea expresaron su satisfacción por el acuerdo que establece el desarme de Hamas en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio, confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que la confirmación del pacto constituye la única señal alentadora en una región marcada por la guerra. “El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos para que Hamas entregue sus armas y para que Israel retire sus fuerzas de Gaza es la única buena noticia en días recientes”, aseguró.

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“Lo que había comenzado como un conflicto regional hace seis meses se convirtió en un motivo de inestabilidad global”, agregó. Además, el máximo responsable de Naciones Unidas remarcó ante la prensa que los combates deben terminar “en todos los frentes” de la región.

El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos prevé que Hamas entregue sus armas en Gaza y que, una vez completado ese desarme, las fuerzas israelíes se retiren del territorio, mientras una Fuerza Internacional de Estabilización y una nueva fuerza policial palestina asumen tareas de seguridad, con el almacenamiento de armamento bajo supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza.

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Desde la Unión Europea, la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, destacó el plan para desarmar a Hamas en Gaza como “un paso constructivo hacia la paz” si se ejecuta en su totalidad. “Queda mucho por encajar para que esto funcione. El éxito depende del compromiso total de todas las partes”, advirtió la diplomática.

Kallas afirmó que verificar el cumplimiento “será un reto importante” y que Israel deberá retirarse de Gaza “con el tiempo”. Además, aseguró que el bloque europeo está “preparado para apoyar los próximos pasos”, incluyendo la entrada del Comité Nacional, el futuro gobierno tecnocrático palestino y la Fuerza Internacional de Estabilización.

La jefa de la diplomacia europea advirtió que el éxito del acuerdo depende del compromiso total de todas las partes involucradas (Reuters)
La jefa de la diplomacia europea advirtió que el éxito del acuerdo depende del compromiso total de todas las partes involucradas (Reuters)

La funcionaria recordó: “La Unión Europea es el mayor donante humanitario de Gaza”, y que en julio destinó 900 millones de euros para la recuperación del territorio.

La noticia del acuerdo se conoció después de que el presidente Donald Trump anunciara que la Junta de Paz alcanzó un pacto para el “desarme total” de Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza. Trump calificó el entendimiento como un paso “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave y precisó: “El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”.

“Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento con esto. Israel nos ayudó y se ha portado muy bien”, aseguró Trump a los periodistas en la residencia presidencial de Camp David.

Donald Trump explicó que el acuerdo será implementado en fases cuidadosamente estructuradas supervisadas por una Junta de Paz (Europa Press)
Donald Trump explicó que el acuerdo será implementado en fases cuidadosamente estructuradas supervisadas por una Junta de Paz (Europa Press)

El acuerdo fue mediado por Estados Unidos, con el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía, además del responsable de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov. El texto establece que, tras el desarme, la administración de Gaza pasará a un nuevo gobierno palestino, mientras una fuerza internacional acompañará el proceso de transición y estabilización.

La implementación del acuerdo requiere la coordinación de las partes y una verificación constante para evitar incumplimientos.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este entendimiento, al que la ONU considera el único avance positivo en una región marcada por la violencia y la inestabilidad.

(Con información de AFP y EFE)

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