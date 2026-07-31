Las tiendas del sur de Nueva Jersey refuerzan la seguridad tras una ola de robos de cartas Pokémon

Las tiendas del sur de Nueva Jersey reforzaron la seguridad ante una ola de robos de cartas Pokémon (REUTERS/Jana Rodenbusch)

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En los últimos días, las tiendas especializadas en cartas coleccionables del sur de Nueva Jersey han enfrentado una preocupante ola de robos, centrados en la codiciada mercancía de cartas Pokémon. Este fenómeno, que ha encendido las alarmas tanto entre comerciantes como en las fuerzas de seguridad, ha llevado a los negocios afectados a reforzar sus sistemas de protección y modificar su rutina diaria para evitar nuevas pérdidas.

El primer incidente reportado tuvo lugar en Lurk Cards and Collectibles, ubicada en Gloucester Township. Durante la madrugada, dos individuos irrumpieron en el local tras romper el cristal de la entrada con un martillo. Las cámaras de vigilancia capturaron el momento exacto en el que, en menos de cinco minutos, los ladrones se dirigieron directos hacia el fondo de la tienda, donde se encontraban las cartas Pokémon de mayor demanda. Según Julian Salugao, gerente de la tienda, el robo ocurrió alrededor de las dos de la mañana. Salugao recibió una alerta mientras los delincuentes revisaban los estantes, logrando sustraer productos valorados entre 1.000 y 2.000 dólares.

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Pocos días antes, una situación similar se vivió en la tienda de Frank Romean en Washington Township. En este caso, los asaltantes rompieron tanto la ventana como la vitrina del establecimiento el 1 de julio, sustrayendo entre 10 y 12 tarjetas Pokémon, además de una docena de cajas, con un valor aproximado de 10.000 dólares. Romean sospecha que la misma pareja de delincuentes intentó regresar nueve días después, aunque en ese momento no lograron acceder al local debido a las mejoras de seguridad implementadas tras el primer robo.

Modus operandi de los ladrones y valor de las cartas robadas

Los robos de cartas Pokémon en Nueva Jersey repitieron un mismo modus operandi, con asaltantes enmascarados que actuaron de madrugada y fueron directo a la mercadería de mayor valor

Ambos robos presentan similitudes notables en el modo de actuar de los autores. Los ladrones, siempre enmascarados y vestidos con mangas largas y pantalones largos, actúan durante la madrugada utilizando herramientas contundentes para forzar su entrada. Una vez dentro, se dirigen con rapidez y precisión hacia las vitrinas y estantes donde se exhiben las cartas más valiosas, centrándose especialmente en las ediciones de Pokémon con alta demanda en el mercado de coleccionistas.

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El botín de estos asaltos incluye no solo tarjetas individuales, sino también cajas de cartas selladas de gran valor. Salugao mostró a CBS Philadelphia una tarjeta sellada de Pikachu estimada en 1.300 dólares, ejemplificando el atractivo económico de estos productos. La alta cotización de ciertos ejemplares ha convertido a las tiendas de cartas en un blanco cada vez más frecuente para bandas organizadas o delincuentes oportunistas.

En ambos casos, la acción de los ladrones fue rápida y calculada, con un claro conocimiento de la ubicación de los objetos de mayor valor dentro de los locales. El patrón repetido en ambos robos y la elección específica de cartas Pokémon refuerzan la hipótesis de que los responsables actúan con información previa y una estrategia definida.

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Medidas de seguridad implementadas por las tiendas afectadas

Los comercios del sector comenzaron a vaciar las vitrinas al cierre para reducir pérdidas ante nuevos ataques contra tiendas de cartas en Nueva Jersey

Ante esta serie de robos, los dueños de tiendas de cartas en Nueva Jersey han optado por reforzar sus sistemas de seguridad de manera inmediata. En el caso de la tienda de Frank Romean, las mejoras incluyeron la instalación de más cámaras de vigilancia, detectores de movimiento y detectores de rotura de cristales. Estas medidas resultaron efectivas, ya que impidieron un segundo intento de asalto pocos días después del robo inicial.

Por su parte, tanto en Frank’s como en Lurk Cards, se ha adoptado la práctica de vaciar las vitrinas al finalizar la jornada, minimizando así el riesgo de pérdidas en caso de un nuevo ataque. Esta decisión, aunque complica la logística diaria, se considera necesaria para proteger la mercancía más valiosa. Además, la visibilidad de los sistemas de seguridad actúa como elemento disuasorio para futuros intentos.

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Investigación policial y búsqueda de sospechosos

La respuesta de las autoridades ha sido rápida. La policía del municipio de Washington emitió una orden de arresto contra Rafael Gordian, un residente de Filadelfia de 31 años, en relación con el robo en la tienda de Frank Romean. Los agentes continúan la búsqueda activa de este sospechoso, mientras se investiga la posible relación entre los dos robos ocurridos en el sur de Nueva Jersey.

La policía del municipio de Gloucester está examinando si existe un vínculo entre los incidentes reportados en su jurisdicción y otros robos similares registrados en Filadelfia. Se sospecha que podría tratarse de una misma banda o grupo de individuos, dada la coincidencia en el modo de operar y los objetivos seleccionados.

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Para fortalecer la vigilancia, las patrullas policiales han incrementado su presencia en las inmediaciones de las tiendas de cartas y otros comercios vulnerables, con el objetivo de prevenir futuros delitos y tranquilizar a la comunidad.

Reacciones de los propietarios y acciones preventivas

Los propietarios de las tiendas afectadas han expresado su preocupación por la frecuencia de estos delitos y el impacto que tienen en su actividad comercial. Julian Salugao manifestó el deseo compartido entre los comerciantes: “Lo único que queremos es que esto se solucione y que se evite que le vuelva a suceder a alguien más”. Este sentimiento ha impulsado una mayor colaboración entre tiendas para compartir información y estrategias de protección.

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Las medidas adoptadas, como el vaciado de vitrinas y la mejora de la tecnología de seguridad, se han extendido rápidamente entre otros comercios del sector, en un esfuerzo colectivo por proteger su inversión y mantener la confianza de los clientes.