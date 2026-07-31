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El avión que cayó en Alaska volaba con sobrepeso: una investigación reveló fallas en la aerolínea y en la supervisión de la FAA

La NTSB concluyó que el accidente de Bering Air en Alaska en febrero de 2025, con 10 muertos, se debió a sobrepeso y pérdida de velocidad del piloto

La NTSB concluyó que el accidente de Bering Air en Alaska en 2025 fue causado por una cadena de fallas evitables que dejó 10 muertos (USCG)
La NTSB concluyó que el accidente de Bering Air en Alaska en 2025 fue causado por una cadena de fallas evitables que dejó 10 muertos (USCG)
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La NTSB concluyó que el accidente de Bering Air frente a Alaska, en febrero de 2025, que dejó 10 personas muertas, fue consecuencia de una cadena de fallas evitables: vuelos con sobrepeso, una supervisión insuficiente de la Administración Federal de Aviación y la pérdida de una velocidad adecuada por parte del piloto mientras gestionaba el sistema de protección contra el hielo durante la aproximación a Nome.

El informe federal, publicado el jueves y citado por Associated Press, la agencia de noticias estadounidense, estableció que el siniestro no respondió a un único error operativo, sino a la acumulación de fallas que redujeron progresivamente los márgenes de seguridad.

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La aeronave cubría un servicio regular entre Unalakleet y Nome, un trayecto de 240 kilómetros (150 millas), y desapareció a unos 50 kilómetros (30 millas) al sureste de su destino.

La investigación determinó que el avión también excedía el peso permitido para un vuelo en condiciones de hielo. el propio aeropuerto de Nome había cerrado temporalmente sus pistas para realizar tareas de deshielo, según la agencia. La NTSB ubicó el caso entre los accidentes aéreos más mortíferos ocurridos en Alaska en lo que va del siglo, de acuerdo con el documento citado por Associated Press.

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La investigación detectó un patrón de vuelos con peso no declarado

Condiciones climáticas extremas, con temperaturas de hasta -8,9 °C, complican la búsqueda del avión desaparecido en Alaska.
La investigación determinó que el avión excedía el peso permitido para operar en condiciones de hielo durante la aproximación a Nome (Crédito: IG/bering.air)

De acuerdo con la NTSB, los investigadores hallaron un patrón de pesos no declarados en los manifiestos de vuelo de Bering Air y operaciones realizadas por encima de los límites autorizados. El informe añadió que la supervisión de la FAA no identificó ni corrigió esa práctica rutinaria, pese a que implicaba operar con cargas superiores a las declaradas.

La junta sostuvo que la autoridad aeronáutica no reconoció como señales de riesgo ni la mayor complejidad operativa ni el rápido crecimiento de la compañía tras la pandemia y la quiebra de su principal competidor. Para la investigación, esos cambios exigían un control más estricto sobre la aerolínea y un seguimiento acorde a la escala y el tipo de operaciones.

Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, resumió esa conclusión con esta definición: "No fue el resultado de un solo fallo, sino de una serie de averías evitables que erosionaron los márgenes de seguridad críticos“. La evaluación apuntó a una cadena de decisiones y omisiones que, en conjunto, dejó a la operación con un margen menor ante un escenario exigente.

La NTSB atribuyó al piloto una falla central en la secuencia del accidente: no controló ni mantuvo una velocidad adecuada mientras gestionaba el sistema de protección contra el hielo durante la aproximación a Nome, lo que contribuyó a la pérdida de control en un momento crítico del vuelo.

Recomendaciones a la FAA y pedido de comentarios a Bering Air

Rescatistas enfrentan nieve, vientos fuertes y temperaturas gélidas en el operativo de búsqueda del avión perdido en Alaska.
La NTSB recomendó a la FAA capacitar a pilotos de vuelos chárter y taxis aéreos sobre prevención y recuperación de pérdida de control en vuelo (AP)

Entre sus recomendaciones a la FAA, la NTSB incluyó capacitación para pilotos de numerosos operadores de vuelos chárter y taxis aéreos sobre prevención y recuperación de pérdida de control en vuelo. También reiteró pedidos anteriores para ampliar el uso de programas de seguimiento de datos de vuelo y endurecer los requisitos sobre manifiestos de carga.

el organismo volvió sobre la importancia de que los manifiestos reflejen el peso real de la operación y de que el seguimiento de datos permita detectar patrones que, de otro modo, podrían permanecer sin corrección. La NTSB vinculó ese enfoque con el patrón de pesos no declarados detectado en los registros revisados durante la investigación.

La FAA respondió en un comunicado que "toma en serio las recomendaciones de la NTSB y las revisará cuidadosamente“. Según AP, la agencia de noticias estadounidense, la agencia no agregó más precisiones en esa respuesta. El informe, en tanto, dejó asentado que la supervisión federal no identificó ni corrigió la práctica rutinaria señalada por los investigadores.

AP también informó que envió un mensaje a Bering Air para solicitar comentarios. En el tramo final del reporte, se consignó que los restos del avión fueron recuperados de un témpano de hielo a la deriva frente a la costa de Alaska.

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