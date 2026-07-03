Un hombre se declara culpable por enviar una carta de rescate falsa en el caso de Nancy Guthrie

Derrick Callella se declaró culpable en un tribunal federal por enviar una nota de rescate falsa en el caso de Nancy Guthrie (Cortesía NBC/Today/Handout vía Reuters)

Un hombre de California, Derrick Callella, se declaró culpable este jueves de cargos federales tras enviar una nota de rescate falsa vinculada a la desaparición de Nancy Guthrie, declarada desaparecida cerca de Tucson.

El FBI investiga la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, como un posible secuestro con fines de extorsión.

Guthrie, madre de la copresentadora del programa TODAY, Savannah Guthrie, según el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. 10 días después, el FBI difundió imágenes de una cámara de seguridad que mostraron a un hombre armado y enmascarado frente a su casa la mañana en que desapareció. La agencia lo describió como sospechoso.

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El FBI indicó que aún evalúa algunas notas como potencialmente “legítimas”.

Según el reporte de KVOA, Callella se presentó ante el tribunal este jueves y formalizó su declaración de culpabilidad por cargos federales vinculados al envío de una nota de rescate falsa. El tribunal también recibió información de la fiscalía sobre un resultado positivo en una prueba de drogas.

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De acuerdo con la misma cobertura, los fiscales detallaron que Callella reconoció haber consumido sustancias cuatro días antes. El juez lo consultó durante la audiencia y él afirmó no estar bajo los efectos de ninguna sustancia en ese momento.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, Callella deberá cumplir 5 años de libertad condicional. El tribunal dictará sentencia el 10 de septiembre, siempre según la filial de NBC en Tucson.

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El estado de la investigación y las notas de rescate

El FBI sostuvo el miércoles, a través de su oficina en Phoenix, que la investigación “continúa investigándose como un caso de secuestro con fines de extorsión”. En ese mismo comunicado, la agencia indicó que las fuerzas del orden recibieron “varias notas de rescate” durante el transcurso de la investigación.

La información oficial incluyó una precisión: el FBI descartó algunas de las notas al considerarlas “intentos de extorsión”, mientras que otras seguían bajo evaluación como potencialmente “legítimas”. La agencia, sin embargo, no informó cuántas comunicaciones consideró sospechosas ni cuántas seguían siendo analizadas; se limitó a afirmar que fueron “varias”.

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El Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó que recibió datos sobre posibles notas de rescate. Según el propio departamento, remite las pistas a sus detectives, que trabajan en coordinación con el FBI.

Diferencias entre reportes y versiones de medios

La investigación por Nancy Guthrie recibió varias notas de rescate y el FBI descartó algunas como intentos de extorsión (X@TonyLaneNV)

En una actualización, el FBI contradijo un reporte publicado el martes por algunos sitios, basado en un funcionario que pidió anonimato: no detalló cuántas notas recibió, pero insistió en que fueron “varias” y en que descartó algunas como intentos de extorsión.

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NBC News informó que los investigadores examinaron dos notas enviadas a medios, y KOLD, de Tucson, sostuvo que recibió dos: una exigió millones en Bitcoin a cambio del regreso de Guthrie y otra afirmó su fallecimiento.

Según tres personas familiarizadas con el asunto citadas por ese medio, una afirmó que Guthrie estaba a salvo y pidió criptomonedas a cambio de su liberación, y otra sugirió que había fallecido.

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En ese mismo repaso, también se mencionó que el sitio TMZ recibió una nota vinculada al caso.

Últimos movimientos conocidos y búsquedas en la zona

El FBI difundió imágenes de un hombre armado y enmascarado frente a la casa de Nancy Guthrie, mientras continúan las búsquedas en la zona desértica de Arizona (Reuters/Rebecca Noble/File Photo)

La investigación por la desaparición de Guthrie incorporó reportes sobre sus últimos movimientos. Según el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, fue vista por última vez la noche anterior a su desaparición alrededor de las 21:45.

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Diez días después, el FBI difundió imágenes de una cámara de seguridad que mostraron a un hombre armado y enmascarado frente a su casa la mañana en que desapareció. La agencia lo describió como sospechoso.

Según la cobertura, las autoridades creen que Guthrie fue secuestrada o raptada contra su voluntad el 1 de febrero. En ese mismo relato, la cobertura indicó que las autoridades encontraron sangre cerca de la puerta de entrada de su casa, a las afueras de Tucson, y que el FBI publicó posteriormente videos de vigilancia en los que se vio a un hombre enmascarado en el porche esa noche.

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Durante las semanas posteriores a su desaparición, voluntarios y equipos de búsqueda rastrearon el terreno desértico cercano, con cactus, arbustos y rocas. Un grupo de voluntarios realizó recientemente una búsqueda del cuerpo cerca de la frontera entre el estado de Arizona y México, mientras la investigación continuó abierta y las autoridades insistieron en que analizan cada pista recibida.