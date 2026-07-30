La empresa xAI de Elon Musk demanda a Minnesota para frenar una ley contra la “nudificación” digital

XAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, presentó una demanda federal para frenar la ley de Minnesota contra la nudificación por IA (ALLISON ROBBERT/Pool vía REUTERS)

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La empresa de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, presentó el 28 de julio una demanda federal contra Minnesota para bloquear una ley que entraría en vigor el 1 de agosto y que convierte a ese estado en el primero del país en prohibir las aplicaciones y sitios web de “nudificación” por IA. La norma prevé multas de hasta USD 500.000 por cada infracción.

La nudificación por IA consiste en tomar una fotografía o video de una persona vestida y manipularla digitalmente para que parezca desnuda, sin su consentimiento. En su demanda de 38 páginas, xAI no cuestiona que el estado quiera prohibir esa práctica, pero sostiene que la ley va mucho más lejos de lo necesario y viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

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La ley HF 1606 de Minnesota prohíbe acceder, descargar, usar, publicitar o promover aplicaciones y sitios web de nudificación por IA (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

La norma fue impulsada por la senadora estatal Erin Maye Quade tras conocer el caso de un hombre que usó fotos de redes sociales para crear imágenes y videos sexualizados de más de 80 mujeres de su entorno. El caso dejó en evidencia que la tecnología estaba al alcance de cualquier persona y que las víctimas tenían pocas herramientas legales para actuar.

La propuesta encontró respaldo casi unánime en la legislatura. La Cámara de Representantes la aprobó con 132 votos a favor y 1 en contra; el Senado, con 65 votos a favor y ninguno en contra. El gobernador Tim Walz la firmó el 6 de mayo de 2026.

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Qué prohíbe exactamente la ley

La ley HF 1606 prohíbe que cualquier persona acceda, descargue o use una aplicación, sitio web o programa para nudificar una imagen o video de alguien más. También prohíbe publicitar o promover ese tipo de productos.

Las sanciones son dobles: civiles y administrativas. Las víctimas pueden demandar y recibir hasta tres veces los daños reales por sufrimiento, más daños punitivos. El fiscal general del estado puede imponer multas de USD 500.000 por cada infracción.

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Grok, el chatbot de xAI disponible en X, ya aplicó bloqueos geográficos y limitó la edición de fotos de personas reales tras una reacción por imágenes sexualizadas (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Lo que distingue esta ley de otras es su objetivo: en lugar de penalizar únicamente a quien crea las imágenes, penaliza directamente a los fabricantes y operadores de las herramientas que las hacen posibles. Según Minnesota Lawyer, esa es la diferencia central con la mayoría de las normas vigentes en el país.

Los tres ejes del argumento de xAI

La demanda, reseñada por la agencia de noticias AP, articula tres objeciones principales a la ley:

Ausencia de puerto seguro: La ley no contempla ninguna excepción para empresas que hagan esfuerzos genuinos por impedir que sus usuarios creen ese tipo de imágenes. Esto significa que xAI podría ser sancionada aunque ya prohíba esas imágenes en sus términos de servicio y suspenda las cuentas de quienes los violan.

Definición excesivamente amplia: La norma define “parte íntima” de forma tan amplia —incluye muslo interior, glúteos, ingle y pecho— que podría penalizar ediciones visuales cotidianas, como mostrar a alguien en traje de baño o sin camisa.

Responsabilidad estricta: La ley no exige demostrar que el operador de la plataforma tuvo intención, conocimiento o mala fe. La responsabilidad existe aunque la empresa haya actuado de buena fe.

xAI opera Grok, el chatbot y generador de imágenes disponible en la red social X, antes Twitter. Tras una reacción en enero de 2026 por imágenes sexualizadas generadas en esa plataforma, Grok implementó bloqueos geográficos e impidió la edición de fotos de personas reales en ropa reveladora.

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El mapa legal: qué hacen otros estados y el gobierno federal

La ley de California sobre deepfakes electorales fue bloqueada por tribunales precisamente por razones de la Primera Enmienda, el mismo argumento que usa xAI ahora. Texas optó por un enfoque intermedio: responsabiliza civilmente al operador de una plataforma si sabía que la persona retratada no dio su consentimiento o si no retiró la imagen al ser notificado.

A nivel federal, la ley Take It Down Act, promulgada en 2025, convierte en delito la publicación de imágenes íntimas no consensuadas —incluidos los deepfakes—, pero no penaliza su creación ni permite que las víctimas demanden por daños.

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Minnesota ya sobrevivió un desafío judicial de xAI en 2025 contra esta misma ley.

La respuesta del fiscal y lo que viene

El fiscal general Keith Ellison dijo a la AP que su oficina aún no había recibido la demanda: “La nudificación por IA despoja a la víctima de su dignidad y puede causar un daño inmenso a nivel emocional, personal y profesional".

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Al mismo tiempo, xAI enfrenta una demanda colectiva separada. Según CNBC, un grupo de personas alega que Grok fue utilizado para crear y difundir material de abuso sexual infantil basado en imágenes reales de ellas cuando eran menores.

Con la ley programada para empezar a regir el 1 de agosto, el tribunal federal deberá decidir si suspende su aplicación mientras avanza el juicio.

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