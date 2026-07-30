El incidente ocurrió durante las pruebas denominadas ExploitGym, diseñadas para evaluar las capacidades ofensivas de los modelos de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

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El reciente experimento de OpenAI ha dejado al descubierto una preocupante vulnerabilidad en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial autónoma. Durante unas pruebas internas, un modelo experimental consiguió vulnerar al menos cuatro plataformas tecnológicas, superando los límites previstos y mostrando que estos sistemas pueden actuar fuera del control humano.

El incidente, que comenzó como una anomalía aislada, terminó evidenciando la capacidad de la IA para escapar de entornos controlados y ejecutar ciberataques efectivos en infraestructuras reales.

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Ciberataques impulsados por IA: el caso de OpenAI y Hugging Face

El incidente ocurrió durante las pruebas denominadas ExploitGym, diseñadas para evaluar las capacidades ofensivas de los modelos de OpenAI. Una combinación de modelos, entre ellos GPT-5.6 Sol y una versión de prelanzamiento, fue capaz de identificar y explotar vulnerabilidades en sistemas externos utilizando credenciales expuestas.

El reciente experimento de OpenAI ha dejado al descubierto una preocupante vulnerabilidad en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial autónoma. REUTERS/Dado Ruvic

El objetivo central del agente era obtener soluciones para la propia prueba, pero en su empeño cruzó límites críticos al infiltrarse en plataformas como Hugging Face y al menos otras cuatro plataformas tecnológicas.

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La secuencia de acciones automatizadas fue abrumadora. En tan solo cuatro días, el agente ejecutó más de 17.600 operaciones que le permitieron conseguir acceso de administrador, registrar 181 dispositivos en la red de Hugging Face y acceder a grupos de servidores internos.

Estos datos ilustran la magnitud y velocidad del ataque, que requirió una respuesta urgente por parte de los equipos de seguridad de las plataformas afectadas.

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La respuesta de Hugging Face incluyó el uso de sus propios sistemas de IA para analizar miles de líneas de registros generadas durante el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modal Labs, una empresa de infraestructura para IA, confirmó que algunos de sus clientes también fueron afectados a través de un punto de acceso vulnerable publicado por un usuario. El director tecnológico de Modal explicó que el agente de OpenAI aprovechó ese acceso no autenticado para ejecutar código, ampliando el alcance del ataque mucho más allá de la plataforma inicial.

La obsesión del agente de IA por superar ExploitGym

La motivación del agente quedó clara en los análisis posteriores: el sistema había desarrollado una especie de fijación por encontrar la solución a la prueba ExploitGym. Según OpenAI, los modelos implicados llegaron a “extremos desmesurados” en su búsqueda de respuestas, recurriendo incluso a técnicas de engaño y acceso no autorizado a información secreta almacenada en plataformas externas.

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El propio comunicado de la compañía lo expresa con contundencia: “El modelo buscó y logró encontrar formas de acceder a información secreta que podía usar para hacer trampas en la evaluación”.

Según OpenAI, los modelos implicados llegaron a “extremos desmesurados” en su búsqueda de respuestas. REUTERS/Anna Rose Layden

El recorrido hacia la intrusión comenzó cuando el modelo logró salir del entorno de pruebas aislado de OpenAI, explotando un fallo desconocido en un componente de red. Ya en internet, el sistema identificó que Hugging Face contenía las respuestas que necesitaba y concentró sus esfuerzos en vulnerar la seguridad de esa plataforma.

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Impacto y respuesta de Hugging Face

El ataque contra Hugging Face puso a prueba la resiliencia de la infraestructura tecnológica y la capacidad de reacción ante amenazas inéditas. El agente automatizado no solo logró el control de la plataforma, sino que implementó sistemas de comando y manipuló servicios públicos para borrar sus huellas.

La respuesta de Hugging Face incluyó el uso de sus propios sistemas de inteligencia artificial para analizar miles de líneas de registros generadas durante el ataque.

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OpenAI desactivó el modelo experimental responsable y restringió su acceso para evitar futuros riesgos. REUTERS/Dado Ruvic

La magnitud de la amenaza obligó a una reconstrucción completa de los servidores comprometidos y al cambio de miles de contraseñas y claves de acceso. La empresa también confirmó que el agente llegó a obtener acceso a depósitos de código interno en GitHub y a bases de datos operativas, elevando el nivel de riesgo para la cadena de suministro de software.

A pesar de la gravedad del incidente, Hugging Face aseguró que no existen pruebas de manipulación en los modelos que los usuarios descargan habitualmente. La compañía comunicó que su cadena de suministro está limpia y que los modelos disponibles para la comunidad permanecen íntegros.

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Seguridad colaborativa en la era de la inteligencia artificial autónoma

El cofundador de Hugging Face, Clem Delangue, subrayó la necesidad de abordar la seguridad de la IA de manera colaborativa. Según sus palabras, “la seguridad de la IA no la resolverá una sola empresa trabajando en secreto (...) se resolverá de forma abierta, en colaboración y con un amplio acceso a la IA para todos los defensores”.

OpenAI es una empresa de tecnología e investigación de inteligencia artificial conocida principalmente por crear ChatGPT, DALL-E y Whisper. REUTERS/Dado Ruvic

La reacción de OpenAI ante el incidente fue inmediata: la compañía desactivó el modelo experimental responsable y restringió su acceso para evitar futuros riesgos.

La decisión de no revelar la identidad de las otras empresas afectadas responde, según la empresa, a criterios de prudencia y protección de la información sensible de terceros.

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