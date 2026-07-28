Florida ejecutará a un hombre de 80 años y otro de 68 en un mismo día por primera vez en seis décadas

La Corte Suprema de Florida rechazó las apelaciones de ambos condenados, aunque seguían pendientes recursos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos (© Florida Department of Correct)

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Florida está a punto de ejecutar a dos presos este martes 28 de julio, con inyecciones letales programadas a las 12:00 p.m. y a las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Será la primera vez en casi una década que un solo estado lleva a cabo dos ejecuciones en un mismo día, según informó The Associated Press.

Los condenados son James Aren Duckett, de 68 años, ex policía que en 1987 violó y ahogó a una niña de 11 años, y Dominick Anthony Occhicone, de 80, quien mató en 1986 a los padres de su exnovia. De concretarse las ejecuciones, serían las números 11 y 12 del estado en lo que va de 2026.

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Quiénes son los dos condenados

Duckett cometió el crimen mientras estaba de servicio como oficial en una pequeña ciudad del centro de Florida. Un jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte.

James Aren Duckett y Dominick Anthony Occhicone serían los presos ejecutados números 11 y 12 de Florida en 2026

Occhicone, con sus 80 años, se convertiría en el preso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Florida. A nivel nacional, solo lo superaría Walter Moody Jr., ejecutado en Alabama en 2018 a los 83 años por el envío de bombas por correo que mataron a un juez federal.

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Las apelaciones que no prosperaron

La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada los recursos de apelación de ambos hombres. Aun así, los dos tenían peticiones pendientes ante la Corte Suprema de los Estados Unidos al cierre de esta nota.

Los abogados de Duckett argumentan que su cliente es inocente y que las pruebas de ADN analizadas con tecnología moderna arrojaron resultados no concluyentes: ni lo absolvieron ni lo vincularon definitivamente al crimen. Los jueces mantuvieron el veredicto del jurado.

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La defensa de Occhicone, por su parte, sostiene que sus afecciones renales y de próstata podrían hacer que la inyección letal fuera especialmente dolorosa, lo que constituiría un castigo cruel e inusual, prohibido por la Constitución.

El récord de DeSantis en sus últimos meses

El gobernador republicano Ron DeSantis, quien dejará el cargo en enero de 2027, ordenó 19 ejecuciones solo en 2025, más que cualquier otro gobernador de Florida desde que la pena de muerte fue reinstaurada en Estados Unidos en 1976. El récord anterior era de ocho, establecido en 2014.

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Ron DeSantis ordenó 19 ejecuciones en 2025 y, si se concretan las del 28 de julio, Florida volverá a ejecutar a dos presos en un mismo día por primera vez desde 1964 (Captura)

De concretarse las dos ejecuciones del martes, su cifra total ascendería a 31 en sus últimos dos años de gobierno, frente a apenas nueve durante los primeros seis años de su administración. Ya hay otra ejecución programada para agosto.

DeSantis no explicó públicamente por qué programó dos ejecuciones el mismo día. En noviembre de 2025 sí justificó su ritmo general ante la prensa: “Algunos de estos crímenes fueron cometidos en los 80. La justicia demorada es justicia negada”, según recogió AP.

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Una práctica que Florida no usaba desde 1964

Ejecutar a dos presos en un mismo día no ocurría en Florida desde el 12 de mayo de 1964, según los registros del Departamento de Correccionales del estado. DeSantis agregó a Duckett a la fecha de ejecución de Occhicone tras el levantamiento de su suspensión judicial el 8 de julio.

A nivel nacional, el último estado en hacerlo había sido Arkansas, en abril de 2017.

Floridians for Alternatives to the Death Penalty (Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte) pidió a DeSantis suspender ambas ejecuciones. “El 28 de julio representa una escalada sin precedentes en el uso de la pena de muerte en Florida”, declaró la directora ejecutiva del grupo, Grace Hanna, en un comunicado recogido por ABC News.

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“Florida continúa ampliando el uso del castigo capital, a pesar de la evidencia creciente de que no es lo que los floridanos quieren”, agregó Hanna.