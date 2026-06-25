Estados Unidos

Inscripción gratis a TSA PreCheck para veteranos con discapacidad: quiénes califican y cómo pedir el nuevo beneficio

Acceso sin costo a controles expeditos en aeropuertos para quienes cumplan criterios médicos y administrativos tras su servicio militar

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Los beneficios federales para veteranos con discapacidades vinculadas al servicio permiten inscribirse gratis en TSA PreCheck en Estados Unidos (REUTERS/Adam Gray)
Los beneficios federales para veteranos con discapacidades vinculadas al servicio permiten inscribirse gratis en TSA PreCheck en Estados Unidos (REUTERS/Adam Gray)

Los beneficios federales para veteranos con discapacidades relacionadas con el servicio incorporaron una exención que habilita a parte de los exmilitares de Estados Unidos a inscribirse gratis en TSA PreCheck, el programa de control rápido en aeropuertos.

La medida apunta a reducir tiempos de espera y simplificar los viajes en un período de demanda alta.

La exención elimina una tarifa habitual de hasta USD 85 por una membresía de 5 años y rige para quienes cumplan criterios médicos y administrativos definidos por el Departamento de Asuntos de Veteranos. La ley que habilitó el cambio fue firmada el año pasado y entró en vigor el 4 de enero de 2025.

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Según Travel + Leisure, revista especializada en viajes, el beneficio surge de la Ley de Viajes Seguros VETS, que amplió el acceso gratuito al programa para veteranos con determinadas discapacidades vinculadas al servicio.

La ventaja no reemplaza el proceso de admisión de la Administración de Seguridad en el Transporte, sino que elimina el pago de inscripción para un grupo específico.

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Qué cambia para los veteranos

El cambio reduce el costo de acceso para un grupo definido, pero mantiene intactos los controles del programa: la inscripción sigue el circuito habitual y la aprobación final depende de la evaluación federal.

Qué es TSA PreCheck y qué permite en los controles de seguridad

El programa TSA PreCheck permite usar filas exclusivas en aeropuertos y conservar zapatos, cinturón, chaquetas ligeras, computadoras portátiles y líquidos permitidos (REUTERS/Jonathan Ernst)
El programa TSA PreCheck permite usar filas exclusivas en aeropuertos y conservar zapatos, cinturón, chaquetas ligeras, computadoras portátiles y líquidos permitidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

El TSA PreCheck es un programa del gobierno de Estados Unidos que permite usar filas exclusivas de seguridad en aeropuertos participantes.

En esos controles, los pasajeros pueden conservar los zapatos, el cinturón y las chaquetas ligeras, y también mantener dentro del equipaje de mano las computadoras portátiles y los líquidos permitidos por la normativa.

La exención no modifica esas reglas operativas. Su efecto se limita a la tarifa de inscripción, que deja de aplicarse a los veteranos que cumplan las condiciones previstas.

El objetivo es facilitar el acceso a un mecanismo de control acelerado sin cambiar los criterios de admisión.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos, la gratuidad no se aplica a todos los exmilitares: solo pueden acceder quienes estén inscriptos activamente en su sistema de salud y tengan discapacidades específicas vinculadas al servicio militar.

Quiénes califican: requisitos médicos y administrativos previstos

Entre los requisitos para la exención en TSA PreCheck figuran discapacidades documentadas como uso de silla de ruedas, prótesis, pérdida de extremidades, parálisis o ceguera permanente (REUTERS/Megan Varner/File Photo)
Entre los requisitos para la exención en TSA PreCheck figuran discapacidades documentadas como uso de silla de ruedas, prótesis, pérdida de extremidades, parálisis o ceguera permanente (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Entre los criterios previstos figura una discapacidad documentada que requiera el uso de silla de ruedas o una prótesis emitida por el organismo. También califican quienes tengan pérdida o pérdida funcional de una extremidad, parálisis total o parcial, o ceguera permanente.

Según explicó Travel + Leisure, la elegibilidad se determina de forma automática a partir del historial médico del veterano. Si una persona reúne las condiciones, el organismo envía una carta oficial de inscripción a su cuenta segura en línea.

Ese documento funciona como constancia administrativa del beneficio y se vuelve la pieza central del trámite, porque el solicitante debe presentarlo para que se aplique la exención del pago. Ese proceso no reemplaza la inscripción en el programa ni la revisión posterior.

Carta del VA, inscripción y verificación federal: el paso a paso del trámite

El trámite exige presentar la carta oficial del VA y superar la verificación de antecedentes federal, por lo que el beneficio no garantiza la aprobación en TSA PreCheck (REUTERS/Jonathan Ernst)
El trámite exige presentar la carta oficial del VA y superar la verificación de antecedentes federal, por lo que el beneficio no garantiza la aprobación en TSA PreCheck (REUTERS/Jonathan Ernst)

Para obtener la exención, el solicitante debe entregar una copia de esa carta durante el proceso ordinario de inscripción en TSA PreCheck. Después, todavía debe cumplir los demás requisitos del programa, incluida una verificación de antecedentes realizada por el gobierno federal.

El beneficio cubre el costo, pero no garantiza por sí solo la aprobación. La evaluación continúa su curso y puede derivar en una negativa aun cuando el solicitante cuente con la constancia emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos.

El organismo también advirtió que un veterano puede resultar no elegible si presenta información incompleta o falsa, si cometió determinadas infracciones de normas federales de seguridad o si tiene antecedentes penales que lo inhabiliten.

La medida llegó en un período de fuerte circulación de pasajeros por vacaciones de verano, visitas familiares y desplazamientos dentro del país.

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