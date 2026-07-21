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Los 4 documentos con los que un mexicano puede entrar legalmente a EEUU sin visa tradicional

Cuatro documentos aceptados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza facilitan el ingreso de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, cada uno con requisitos y condiciones específicas

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Infografía con título, escena de cruce fronterizo con personas, auto y bus. Cuatro tarjetas de documento y seis ilustraciones con iconos de pasaportes y visas. Logo Infobae.
Una infografía detalla los cuatro documentos oficiales que permiten a ciudadanos mexicanos ingresar a Estados Unidos por vías terrestres y marítimas sin la visa estampada en el pasaporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro documentos oficiales emitidos por el gobierno de Estados Unidos permiten a los ciudadanos mexicanos ingresar por vías terrestres y marítimas sin la visa estampada en el pasaporte —la etiqueta consular que se tramita con entrevista, formulario DS-160 y cita en la embajada—.

Estos documentos son: la tarjeta de cruce fronterizo, que funciona como una visa física independiente; la tarjeta I-872, exclusiva para la comunidad indígena Kickapoo; y las membresías SENTRI y Global Entry.

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Familia de cuatro en un aeropuerto moderno. Una mujer sonriente muestra un pasaporte de Estados Unidos. Un hombre y dos niños caminan con equipaje cerca de pantallas de vuelos.
El gobierno de Estados Unidos administra cuatro documentos que permiten a mexicanos cruzar la frontera sur sin la visa consular estampada en pasaporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas dos últimas son programas de cruce expedito que no sustituyen el visado: exigen tener una visa vigente vinculada en el sistema.

Tarjeta de Cruce Fronterizo: el documento que más mexicanos usan en la frontera

La Tarjeta de Cruce Fronterizo es un documento tamaño crédito con tecnología de seguridad integrada que el Departamento de Estado emite bajo el nombre oficial de Formulario DSP-150, también conocido como Border Crossing Card (BCC) o “visa láser”.

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Funciona simultáneamente como tarjeta de cruce y como visa B1/B2.

Tarjeta de cruce fronterizo de Estados Unidos con foto de mujer, nombre borroso, nacionalidad mexicana y fecha 07/07/2026, sobre bandera estadounidense.
La Border Crossing Card —Formulario DSP-150— permite a mexicanos circular hasta 25 millas dentro de California y Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la BCC sola, sin pasaporte, el titular puede entrar por tierra o embarcación desde México y circular dentro de una franja limitada: 25 millas en California y Texas, 75 millas en Arizona y 55 millas en Nuevo México.

Cuando se presenta junto con pasaporte vigente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la acepta como visa B1/B2 completa para entrar por tierra, mar o aire, con estancias de hasta seis meses.

Una mujer sentada frente a un funcionario de la SRE, quien le escanea el iris y captura sus huellas dactilares para el Pasaporte Mexicano en una oficina.
La BCC tiene vigencia de 10 años. Para menores de 15 años la tarjeta vence en su cumpleaños 15, según el Departamento de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo pueden obtenerla ciudadanos y residentes de México que cumplan los criterios de elegibilidad de una visa B1/B2 y demuestren vínculos con México.

Tiene vigencia de 10 años. Los menores de 15 años pagan tarifa reducida hasta que llegan a su cumpleaños número 15.

SENTRI: qué es y cómo funciona el carril exclusivo de la frontera

El programa Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection (SENTRI) de la CBP permite a viajeros de bajo riesgo preaprobados cruzar por carriles dedicados en los puertos de entrada terrestres del sur de Estados Unidos, sin los procedimientos migratorios convencionales.

No hay requisito de ciudadanía: cualquier persona, incluidos mexicanos, puede aplicar.

La CBP recuerda que los viajeros extranjeros deben portar sus documentos de entrada en todo momento mientras permanecen en territorio estadounidense. REUTERS/Shannon Stapleton
La CBP recuerda que los viajeros extranjeros deben portar sus documentos de entrada en todo momento mientras permanecen en territorio estadounidense. REUTERS/Shannon Stapleton

La tarjeta SENTRI tiene un chip que identifica automáticamente al viajero y su vehículo al acercarse al carril.

Para obtenerla se requiere verificación rigurosa de antecedentes y entrevista presencial en centros de inscripción ubicados solo en la frontera sur.

Agentes uniformados inspeccionan un camión de carga blanco en un cruce fronterizo. Hay patrullas, una garita, la bandera de México y el conductor del camión visible.
SENTRI utiliza tecnología RFID para identificar automáticamente al viajero y su vehículo al acercarse al carril exclusivo en la frontera sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tienen antecedentes penales, cargos pendientes o violaciones aduaneras quedan excluidos del programa, de acuerdo con el portal oficial de la CBP.

Global Entry: agilización para puntos de entrada

Global Entry es otro programa de viajero confiable de la CBP. México es uno de los países cuyos nacionales pueden acceder a él.

La tarjeta se emite a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y nacionales mexicanos, y es aceptada en puertos de entrada terrestres y marítimos.

Infografía de Global Entry con texto, ilustraciones de personas en aeropuerto y cruce terrestre, pasaportes, visas, oficiales y una tarjeta de identificación.
Una infografía de Infobae detalla los requisitos, el costo de 120 dólares y los beneficios del programa Global Entry para ingresar a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La membresía tiene vigencia de cinco años y cuesta 120 dólares no reembolsables.

Los menores de 18 años con tutor inscrito no pagan cuota. Una vez aprobados, los miembros pueden usar los carriles de seguridad aeroportuaria expeditos para vuelos domésticos en Estados Unidos.

Agentes de CBP inspeccionan teléfonos y computadoras portátiles de viajeros en un control fronterizo; se ven pantallas azules con textos de advertencia.
La membresía Global Entry para nacionales mexicanos tiene vigencia de cinco años y cuesta 120 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CBP establece una condición para los mexicanos: deben mantener pasaporte y visa vigentes y actualizados en el sistema de la agencia para que el registro de entrada funcione correctamente.

Tarjeta I-872: Exención de visado para las comunidades Kickapoo binacionales

El Formulario I-872 (American Indian Card) aplica exclusivamente a integrantes de dos pueblos indígenas kickapoo con raíces en ambos lados de la frontera, la Texas Band of Kickapoo Indians y la Kickapoo Tribe of Oklahoma.

El vínculo con México radica en que gran parte de los miembros de estas tribus nacieron, viven y mantienen su base comunitaria en ‘’El Nacimiento’’ (Múzquiz, Coahuila).

Mujer de mediana edad con blusa azul y pantalón de mezclilla, pulsera tejida. Fondo difuminado de paisaje desértico con colinas y estructuras de adobe.
A diferencia de la BCC o SENTRI, el Formulario I-872 no está disponible por solicitud abierta: aplica únicamente a integrantes de los pueblos kickapoo reconocidos por la CBP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CBP lo acepta como documento válido para entrada terrestre y marítima sin visa consular estampada en pasaporte.

Permite permanecer en la zona fronteriza hasta 30 días sin necesidad de tramitar el formulario I-94, bajo las mismas reglas geográficas que la BCC.

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