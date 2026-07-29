Estados Unidos elimina el subsidio a las primas de Medicare y frena controles de seguridad médica

El gobierno de Trump elimina el subsidio de Medicare Parte D y la prima del seguro de medicamentos subirá a USD 41,33 en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las dos medidas que el gobierno de Trump aplica simultáneamente sobre el sistema de salud dejarán a decenas de millones de estadounidenses con pagos más altos y sin la agencia federal que, durante casi tres décadas, redujo errores médicos, infecciones hospitalarias y muertes evitables.

El dato más concreto llega del propio gobierno: la prima —el pago mensual que cada beneficiario abona por su seguro de medicamentos— subirá a USD 41,33 en 2027, mientras que la oferta promedio nacional alcanzará USD 296,05 al mes. Esas cifras se conocieron el martes, según informó Reuters, el mismo día en que la administración anunció el fin del subsidio que mantenía estables esos pagos desde la creación del programa.

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El fin del subsidio a las primas de Medicare Parte D

El programa de estabilización expira después de 2026. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) justificaron la decisión con el argumento de que las aseguradoras ya tienen suficiente experiencia para fijar precios sin respaldo federal, según informó Reuters.

Casi 25 millones de personas estaban inscriptas en planes autónomos de Medicare Parte D en 2026. Los principales aseguradores del programa son:

UnitedHealth Group

Humana

Aetna, filial de CVS Health

El administrador del CMS, el doctor Mehmet Oz, publicó en X que “las primas subirán menos de USD 10 para la mayoría de los beneficiarios de Medicare, y muchos verán primas más bajas”. La ley que rige el programa limita los aumentos anuales al 6% hasta 2029, bajo las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación.

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Qué cambia para los beneficiarios en 2027

La administración Trump elimina el subsidio que estabilizaba los pagos mensuales del seguro de medicamentos de Medicare Parte D y paraliza casi por completo la agencia federal dedicada a la seguridad y calidad de la atención médica. Ambas medidas afectan de forma directa a adultos mayores, pacientes crónicos y comunidades rurales, y se producen sin un plan público de reemplazo anunciado por ninguno de los dos organismos involucrados.

La administración Trump paraliza la AHRQ, la agencia federal que estudia la seguridad y la calidad de la atención médica en Estados Unidos (Europa Press)

Los detalles finales de primas y planes para 2027 se publicarán en septiembre, informó el CMS. Hasta entonces, los cerca de 25 millones de beneficiarios no sabrán con exactitud cuánto pagarán ni qué planes estarán disponibles en su zona.

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El desmantelamiento silencioso de la AHRQ

El 15 de julio, la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ) notificó por correo electrónico la cancelación de al menos 104 subsidios a investigadores, según informó CBS News en base a una revisión de registros federales realizada por KFF Health News.

Los recortes de la AHRQ frenaron investigaciones sobre errores médicos, tomografías innecesarias en niños y embarazos de alto riesgo en zonas rurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia recibió del Congreso USD 345 millones para el año fiscal en curso, pero:

Gastó menos de USD 15 millones en subsidios.

No emitió un subsidio nuevo en más de un año.

Paralizó cerca de USD 100 millones en compromisos con investigadores este año.

Redujo su plantilla de cerca de 300 empleados a principios de 2025 a solo 74 en la actualidad, tras el despido o renuncia del 75% del personal.

“Cuando uno piensa en todo lo que los estadounidenses odian de su sistema de salud —que cuesta demasiado, que no se puede ver a un médico, que el tratamiento no es el correcto, que los registros tienen información errónea— todo eso es lo que estudia la AHRQ”, dijo Aaron Carroll, director ejecutivo de AcademyHealth, a KFF Health News.

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Qué investigaciones se cancelaron y qué se pierde

Entre los proyectos cancelados, KFF Health News identificó trabajos orientados a:

Reducir errores médicos causados por fallas de software.

Disminuir tomografías innecesarias en niños con dolor abdominal en urgencias.

Capacitar a personal no especializado para atender embarazos de alto riesgo en zonas rurales.

Estudiar la relación entre dificultades económicas y resultados de salud.

La publicación examinó cerca de 20 de los subsidios cancelados y encontró que casi todos tenían objetivos que coincidían con las prioridades que el propio director de la AHRQ, Roger Klein, había enunciado públicamente.

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El peso histórico de esa investigación es cuantificable. Las prácticas derivadas de estudios financiados por la agencia evitaron unas 20.500 muertes y ahorraron USD 7.700 millones en costos de atención médica entre 2014 y 2017, según un análisis de la propia agencia citado por CBS News.

La agencia también administra el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel cuyas evaluaciones determinan qué medicamentos, vacunas y procedimientos deben cubrir obligatoriamente los seguros. El grupo no se reúne desde marzo de 2025 y tiene solo seis de los 16 miembros que tenía al inicio del mandato de Trump.

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