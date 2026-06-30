Estados Unidos

Medicare anunció la fecha en que empezará a cubrir los medicamentos para bajar de peso

El sistema de salud pública financiará terapias contra la obesidad mediante un programa piloto de 18 meses. Conoce cuándo entra en vigor el beneficio y quiénes califican

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Medicare cubrirá por primera vez medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso desde el 1 de julio de 2026 mediante el programa piloto Medicare GLP-1 Bridge (Imagen Ilustrativa Infobae)
Medicare cubrirá por primera vez medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso desde el 1 de julio de 2026 mediante el programa piloto Medicare GLP-1 Bridge (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, Medicare cubrirá por primera vez medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso a través de un programa piloto llamado Medicare GLP-1 Bridge. Los beneficiarios elegibles pagarán un copago fijo de USD 50 al mes, frente a los aproximadamente USD 350 que muchos pacientes desembolsan hoy de su bolsillo.

El programa es un hito en la cobertura de salud pública de Estados Unidos porque, hasta ahora, Medicare solo financiaba los GLP-1 cuando se recetaban para tratar diabetes o enfermedades cardiovasculares, no para tratar la obesidad como condición en sí misma.

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Según estimaciones de KFF, unos 3,8 millones de beneficiarios de Medicare reúnen los requisitos para acceder a la cobertura, según reportó CBS News.

Qué es el programa Medicare GLP-1 Bridge y cómo funciona

El Medicare GLP-1 Bridge no modifica la legislación vigente. “Lo que hace es aprovechar una sección específica de la ley que le da al gobierno federal la capacidad de poner en marcha un programa temporal”, explicó Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora de política de Medicare en KFF, a CBS News.

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El programa Medicare GLP-1 Bridge fija un copago mensual de USD 50 para los beneficiarios elegibles, frente a los cerca de USD 350 que muchos pacientes pagan hoy de su bolsillo (Shutterstock)
El programa Medicare GLP-1 Bridge fija un copago mensual de USD 50 para los beneficiarios elegibles, frente a los cerca de USD 350 que muchos pacientes pagan hoy de su bolsillo (Shutterstock)

El programa opera al margen de la cobertura estándar de Medicare Part D —la parte del seguro federal que cubre medicamentos con receta— y estará vigente entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Para acceder, el médico del paciente debe presentar una prior authorization ante el plan de salud. Este trámite es una autorización previa que habilita a la farmacia a dispensar el medicamento; sin ella, el seguro no cubre el costo.

Qué medicamentos cubre el programa

El Bridge incluye cuatro presentaciones de dos laboratorios:

  • Foundayo (pastilla diaria para bajar de peso), de Eli Lilly
  • Zepbound KwikPen (inyección semanal para bajar de peso), de Eli Lilly
  • Wegovy en inyección, de Novo Nordisk
  • Wegovy en pastilla, de Novo Nordisk

Los GLP-1 son una clase de medicamentos que imitan una hormona intestinal para regular el apetito y el azúcar en sangre.

El programa Medicare GLP-1 Bridge cubre Foundayo y Zepbound KwikPen de Eli Lilly, y Wegovy en inyección y en pastilla de Novo Nordisk (REUTERS/Hollie Adams)
El programa Medicare GLP-1 Bridge cubre Foundayo y Zepbound KwikPen de Eli Lilly, y Wegovy en inyección y en pastilla de Novo Nordisk (REUTERS/Hollie Adams)

Originalmente se desarrollaron para tratar la diabetes tipo 2, pero estudios posteriores demostraron su eficacia para reducir el peso corporal.

Quiénes califican y bajo qué condiciones

Solo pueden acceder los beneficiarios de Medicare inscritos en un plan con cobertura Part D que sea elegible para el programa. Además, el médico debe acreditar que el paciente cumple criterios clínicos de índice de masa corporal (IMC) —una medida que relaciona el peso con la estatura— y condiciones de salud asociadas. Los requisitos son:

  • IMC de 35 o más, sin necesidad de condición adicional.
  • IMC de 30 o más, más antecedentes de insuficiencia. cardíaca, hipertensión no controlada o enfermedad renal crónica.
  • IMC de 27 o más, más prediabetes, un infarto o accidente cerebrovascular previo, o enfermedad arterial periférica sintomática.

Quedan excluidos quienes ya reciben un GLP-1 bajo Medicare Part D para condiciones como diabetes tipo 2 o apnea del sueño.

“Para los pacientes que crean que son elegibles o que quieran explorar si lo son, un buen primer paso es hablar con su médico, quien puede orientarlos”, dijo Cubanski a CBS News.

Cuánto pagan los pacientes y qué restricciones tiene el copago

El copago fijo es de USD 50 al mes. Sin embargo, hay dos condiciones que el paciente debe tener en cuenta antes de decidir si el programa le conviene.

Primero, la buena noticia: no hace falta haber cubierto el deducible anual del seguro para acceder al precio de USD 50. “No tienen que cumplir con su deducible para calificar al copago de USD 50”, aclaró Cubanski.

Segundo, la limitación: ese copago no se acumula hacia el tope anual de gastos de bolsillo de Medicare, fijado en USD 2.100. El tope de gastos de bolsillo es el monto máximo que un asegurado paga en un año antes de que el seguro absorba el 100% de los costos. “El copago de USD 50 no cuenta hacia ese límite”, precisó Cubanski.

Tampoco está permitido aplicar cupones ni descuentos de los fabricantes para reducir ese precio.

Qué ocurrirá cuando el programa venza en diciembre de 2027

Al término del período de 18 meses, los pacientes podrían perder la cobertura de Medicare para los GLP-1 de pérdida de peso, a menos que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) emitan una prórroga o el Congreso modifique la ley.

Existe también la posibilidad de que los fabricantes reduzcan su precio directo al consumidor para igualarlo al copago de USD 50, según señaló Cubanski.

Con todo, la experta fue directa sobre la incertidumbre: “A corto plazo tenemos este programa temporal, y luego no hay un camino claro sobre qué pasará a finales de 2027”.

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