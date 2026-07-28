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Arrestan a una mujer que drogó a un hombre y le robó USD 84.000 tras una noche en un restaurante de Miami

El episodio ocurrió en un departamento de Brickell, cuando la víctima se desvaneció tras beber vodka y se realizaron transferencias de criptoactivos, envíos por Venmo y la sustracción de efectivo

Una mujer con cabello oscuro trenzado, ojos marrones y boca cerrada. Viste ropa oscura y está frente a un fondo gris claro
Cassandra Thompson fue arrestada en Miami, acusada de drogar y robar más de USD 84.000 a un hombre en Brickell (Telemundo )
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Una mujer identificada como Cassandra Thompson quedó arrestada en Miami tras una acusación de haber drogado y robado más de USD 84.000 a un hombre en Brickell. Según las autoridades, se apropió del teléfono de la víctima para sustraer efectivo y criptomonedas mientras el afectado permanecía inconsciente.

El delito se cometió en diciembre de 2024 y la captura ocurrió más de un año después, al regresar la sospechosa a la ciudad.

Cómo fue el robo millonario en Brickell

La policía sostiene que la noche del 11 de diciembre de 2024, un hombre invitó a Thompson a su apartamento tras conocerla en un restaurante de la zona. Ya dentro del domicilio, la mujer preparó una bebida con vodka que la víctima bebió. Minutos después, él perdió el conocimiento.

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Mientras el hombre permanecía inconsciente, Thompson tomó su teléfono y accedió a sus cuentas digitales. La sospechosa transfirió USD 72.800 en criptomonedas y USD 1.225 a través de Venmo usando el dispositivo, además de llevarse USD 10.000 en efectivo del dormitorio.

Cuando la víctima despertó horas después, encontró la puerta entreabierta, su celular desaparecido y un pedido de comida sin recoger en la entrada.

Quién es la acusada y cómo la ubicaron

Thompson, de 35 años, residente de Las Vegas, fue identificada gracias a grabaciones de seguridad y rastreo digital del teléfono robado. Según los informes policiales, la investigación permitió seguir la pista del dispositivo hasta Nueva York, Estados Unidos, ciudad a la que la acusada voló pocas horas después de cometer el robo.

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Las autoridades ofrecen una recompensa por quien haya resultado responsable de disparar al aire durante la noche de Año Nuevo y haya herido de muerte a Yanelis.
Las autoridades ofrecen una recompensa por quien haya resultado responsable de disparar al aire durante la noche de Año Nuevo y haya herido de muerte a Yanelis. (Facebook: Miami-Dade Police Department)

Las pruebas digitales y los registros de las transferencias bancarias confirmaron la identidad de Thompson. El trabajo coordinado entre la víctima y las autoridades permitió emitir una orden de arresto, que se hizo efectiva el 26 de julio de 2026, cuando Thompson arribó al aeropuerto internacional de Miami.

Dónde y cuándo ocurrió el delito

El hecho se registró en un apartamento ubicado en Brickell, Miami. Todo sucedió durante la madrugada: la pareja llegó al apartamento cerca de las 3:30, la bebida fue servida poco después y, para las 4:00, la sospechosa ya había abandonado el lugar. A las 8:00, Thompson tomó un vuelo rumbo a Nueva York con el botín en su poder.

La detención de la acusada se realizó en el Turner Guilford Knight Correctional Center tras su llegada a Miami, donde quedó a disposición judicial bajo cargos de hurto mayor, lavado de dinero y fraude informático.

Qué reveló la investigación policial

La investigación determinó que la sustancia utilizada para incapacitar a la víctima no ha sido identificada, pero permitió a la acusada operar sin resistencia y apropiarse de grandes sumas en poco tiempo. Parte de las transferencias digitales fue bloqueada por la plataforma Coinbase, pero la mayoría de los fondos logró ser retirada antes de que se detectara el fraude.

Las pruebas presentadas incluyen videos de seguridad, rastreo de dispositivos y registros de las transacciones financieras, elementos que resultaron claves para la captura un año después del delito.

Otros fraudes recientes con criptomonedas y engaño en Estados Unidos

En Estados Unidos se han registrado recientemente otros delitos vinculados al robo digital y la manipulación de víctimas para sustraer criptomonedas. El 26 de julio de 2026, fiscales federales informaron la recuperación de más de USD 25 millones en activos virtuales defraudados a más de 200 personas, principalmente a través de falsas relaciones sentimentales y esquemas de inversión fraudulentos.

Las redes criminales, con base en el extranjero, lograron mezclar y mover los fondos de las víctimas antes de que fueran congelados por las autoridades, según detalló The Financial Wire.

Otro caso destacado en el sur de Florida involucró la detención de un joven de 21 años, acusado de liderar un grupo que instaló videojuegos infectados para acceder a unas 80 billeteras digitales y apropiarse de al menos USD 220.000 en criptomonedas.

De acuerdo con el reporte de WSVN, los fondos robados fueron blanqueados mediante tarjetas de regalo digitales. Las autoridades estadounidenses alertan sobre el aumento de estos delitos y aconsejan precaución al compartir información financiera o transferir dinero por internet.

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