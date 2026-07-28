La gasolina en Florida está a punto de alcanzar los cuatro dólares por galón

La gasolina en Florida alcanzó un promedio de 3.97 dólares por galón, mientras el promedio nacional llegó a 4.11 dólares (REUTERS/Ken Cedeno)

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La escalada de los precios de la gasolina en Florida y en todo Estados Unidos ha generado preocupación entre consumidores y autoridades, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y la presión sobre el mercado energético. El combustible regular se vendía este lunes 27 de julio a un promedio de 3.97 dólares por galón en Florida, mientras que el promedio nacional alcanzaba los 4.11 dólares, niveles que no se veían desde hace meses y que han puesto en aprietos a millones de conductores.

El alza no solo afecta a quienes residen en el estado del sol, sino que también golpea el bolsillo de los estadounidenses en general. Los registros de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) muestran que la gasolina regular en Miami promedia 3.96 dólares por galón, mientras que la de grado medio llega a 4.41 dólares y la premium a 4.68 dólares. Estas cifras representan un incremento significativo respecto a los valores observados el año pasado, cuando el galón de regular costaba 3.10 dólares en Florida y 3.06 dólares en Miami. La diferencia implica que llenar un tanque de 15 galones cuesta actualmente alrededor de 13.52 dólares más en comparación con el mismo período del año anterior.

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El aumento del precio de la gasolina ha sido constante, con una subida de cerca de cuatro centavos durante la última semana y 16 centavos respecto al mes anterior, según la AAA. A nivel nacional, el promedio de la gasolina regular trepó desde 3.90 dólares hace un mes y 3.15 dólares hace un año hasta los actuales 4.11 dólares, lo que se traduce en un incremento anual de 96 centavos por galón. Para los conductores, esto representa un gasto adicional de 14.40 dólares cada vez que llenan un tanque de tamaño estándar, una carga que se siente aún más en hogares de bajos y medianos ingresos.

Llenar un tanque de 15 galones cuesta en Florida 13.52 dólares más que hace un año por el alza del precio de la gasolina (REUTERS/Ken Cedeno)

Las variaciones regionales dentro de Florida también reflejan la presión sobre los precios. West Palm Beach-Boca Raton encabeza la lista de los mercados metropolitanos más costosos, con un promedio de 4.13 dólares por galón de gasolina regular. Le siguen Naples y Fort Lauderdale, donde el precio ronda los 4.01 dólares. En contraste, las ciudades del noroeste del estado presentan cifras más bajas: en Panama City el promedio es de 3.87 dólares, en Tallahassee de 3.88 dólares y en Pensacola de 3.91 dólares. Esta disparidad responde tanto a factores logísticos como a la proximidad de los centros de distribución y las diferencias en la demanda local.

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El encarecimiento del combustible tiene su raíz principal en el contexto internacional, especialmente por la crisis que atraviesa el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La inestabilidad provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado temores sobre la seguridad del tránsito marítimo y la continuidad del suministro, lo que ha impulsado los precios del petróleo a nivel global. La AAA atribuye el aumento registrado en las estaciones de servicio al encarecimiento del crudo durante las últimas semanas, con valores que se han mantenido en torno a los 90 dólares por barril y la perspectiva de que los costos sigan elevados durante lo que resta del verano.

La volatilidad en el mercado petrolero se reflejó de manera clara este lunes, cuando los precios del crudo retrocedieron bruscamente tras el anuncio de una pausa en las hostilidades entre Washington y Teherán y la apertura de un canal diplomático. El petróleo estadounidense West Texas Intermediate cayó alrededor de 5.6%, situándose en 84.34 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, descendió 4.9% hasta los 92.02 dólares.

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La crisis en el estrecho de Ormuz impulsó el precio del petróleo y presionó el mercado de la gasolina en Florida y en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Brent había superado brevemente los 100 dólares la semana anterior, impulsado por el temor a nuevas interrupciones del suministro. Si bien esta baja refleja una reducción momentánea del riesgo geopolítico, los mercados continúan atentos a cualquier cambio en las negociaciones, ya que la circulación de buques por el estrecho de Ormuz sigue restringida y cualquier ruptura en el diálogo podría disparar nuevamente los precios.

La AAA, consciente de las dificultades que enfrentan los conductores, ha emitido una serie de recomendaciones para mitigar el impacto de los altos precios del combustible. Entre los consejos más destacados figura la importancia de combinar diligencias para reducir viajes innecesarios y planificar cuidadosamente las rutas antes de salir. La organización también sugiere adoptar una conducción moderada, evitando aceleraciones y frenadas bruscas, ya que estas prácticas incrementan el consumo de gasolina. Otra estrategia consiste en retirar del vehículo objetos pesados innecesarios, lo que puede ayudar a mejorar la eficiencia del combustible.

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La AAA recomienda a los usuarios comparar precios mediante aplicaciones móviles especializadas y verificar si las estaciones de servicio ofrecen descuentos por pago en efectivo, dado que algunos establecimientos cobran recargos por las transacciones con tarjeta de crédito. Este conjunto de medidas puede contribuir a aliviar, aunque sea en parte, la presión sobre los presupuestos familiares en un escenario de persistente volatilidad en los mercados energéticos.